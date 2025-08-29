صقور تراثية بأسعار منافسة للقطع الفنية النادرة في أبوظبي

إن هذا الحجم من المبيعات، حيث بيع نصف دزينة من الطيور في أمسية واحدة مع تداول آلاف الدراهم على مدار ليلة واحدة، هو ما يميز معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. هذا هو المزاد الرسمي الوحيد "للنخبة" من الصقور في دولة الإمارات والذي يتم إجراؤه بالشراكة مع نادي صقاري الإمارات، ويُقام مرة واحدة في السنة في أبوظبي. يتم فحص حوالي ألف صقر، ولكن لا يصل إلى المنصة إلا عدد صغير منها. قال الحساني: "يتم فحص جميع الصقور من قبل لجنة متخصصة تراجع لون الطائر ومواصفاته، وتحدد ما إذا كان مناسبًا للدخول إلى المنصة. وأوضح أن الأطباء البيطريين يفحصون صحة وسلامة ريش كل طائر من بين أجزاء أخرى. والأهم من ذلك، أن ندرة سلالة الطائر وما إذا كانت فريدة أو متوفرة في سوق التجارة الأكبر تلعب دورًا حاسمًا في تقييمها.