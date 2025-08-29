صقور تراثية بأسعار منافسة للقطع الفنية النادرة في أبوظبي

في غرفة تكتظ بشكل رئيسي بالرجال المرتدين الكندورة البيضاء الأنيقة، لا يوجد أجانب واضحون، فقط عدد قليل من المصورين يرتدون الأسود يقتربون من الجدار، تزامنت أصوات كاميراتهم مع الهدوء في المكان، بينما تتجه كل الأنظار نحو منصة الغرفة الدائرية. في زاوية واحدة، تجلس مجموعة صغيرة من النساء بهدوء.
يتقدم مُدرِّب إلى وسط القاعة، حاملاً صقر جير صغير أبيض نقيّ، متوازنًا على ذراعه المُغطاة بالقفاز. يميل المعلن إلى الميكروفون، مُشيدًا بجمال الطائر، بينما يراقبه الحضور. إنه الصقر السابع في تلك الليلة. رأسه أبيض صغير، وأجنحته مُرقّطة بنقوش بنية اللون تمتد إلى ذيل داكن. على جانبي القاعة الصغيرة، تُعرض شاشتان كبيرتان الصقر عن قرب في بث مباشر، حيث يُمكن للمزايدين عبر الإنترنت مُتابعة السعر.
" آه يا شباب "، بدأ المذيع بصوت عميق وحازم - هيا يا شباب. ألقى الرقم في الغرفة مرارًا وتكرارًا، بحدة وإصرار، منتظرًا رفع أول مجداف. بدأ المزاد بـ 50,000 درهم وهو بالفعل أعلى من المزاد الذي قدمه المبتدئون في وقت سابق من تلك الليلة مقابل 20,000 أو 30,000 درهم. كرر المعلن الرقم، ودفعه صوته إلى الغرفة. ارتفعت يد على الفور، ثم أخرى. تحقق المعلن مرتين وثلاث مرات من الضيوف، ومن غيرهم؟ كرر الرقم الأخير. ارتفع السعر بسرعة مع كل مجداف مرفوع. مرت بضع دقائق قبل أن يغلق المزاد على 70,000 درهم.
هذه مجرد لحظة في مزاد الصقور السنوي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الحدث الأبرز في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. يُقام المعرض بنسخته الثانية والعشرين، من اليوم إلى 7 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، على مدار ثمانية أيام، تتنافس مجموعة مختارة من سبعة إلى ثمانية طيور فقط للفوز بالمزاد تحت أضواء ساطعة. للمشاركة في المزاد، يجب على المشترين الافتراضيين دفع وديعة تأمين مستردة قدرها 5000 درهم إماراتي، وعلى من يصل إلى أبوظبي لحضور المزاد الحصري دفع 50,000 درهم إماراتي لإلقاء نظرة عن قرب على الفراخ. قبل المزايدة، تُعرض جميع الطيور في ركن مركزي في بهو مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يجب على الضيوف تسجيل الوصول قبل بدء المزاد في غرفة أصغر.
قال سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والمنسق الرئيسي لمبيعات الصقور، لصحيفة خليج تايمز: "بحلول نهاية ليلة 23 أغسطس، عندما حضرت، تم بيع 40 صقرًا. وأضاف: "لقد بيع حتى الآن 40 صقرًا بمجموع أكثر من مليون درهم، مع بقاء خمسة مزادات فقط."
إن هذا الحجم من المبيعات، حيث بيع نصف دزينة من الطيور في أمسية واحدة مع تداول آلاف الدراهم على مدار ليلة واحدة، هو ما يميز معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. هذا هو المزاد الرسمي الوحيد "للنخبة" من الصقور في دولة الإمارات والذي يتم إجراؤه بالشراكة مع نادي صقاري الإمارات، ويُقام مرة واحدة في السنة في أبوظبي. يتم فحص حوالي ألف صقر، ولكن لا يصل إلى المنصة إلا عدد صغير منها. قال الحساني: "يتم فحص جميع الصقور من قبل لجنة متخصصة تراجع لون الطائر ومواصفاته، وتحدد ما إذا كان مناسبًا للدخول إلى المنصة. وأوضح أن الأطباء البيطريين يفحصون صحة وسلامة ريش كل طائر من بين أجزاء أخرى. والأهم من ذلك، أن ندرة سلالة الطائر وما إذا كانت فريدة أو متوفرة في سوق التجارة الأكبر تلعب دورًا حاسمًا في تقييمها.
قال الحساني عن مدربي الصقور: "ينتظرون هذه الطيور عامًا بعد عام حتى تصل إلى السوق". إن حصرية الطيور الجارحة، إلى جانب المشترين المتحمسين الذين يجتمعون معًا، هي ما يمنح المزاد ثقله.
اليوم تُباع الصقور التي كانت تُستخدم ذات يوم للصيد وتوفير الطعام لعائلات البدو مثل قطع فنية نادرة. فيودع المشترون عربونًا فقط للمزايدة، والأسعار ترتفع بلا هوادة. ففي عام 2022، تجاوز صقر نادر من نوع "جير" نقي الأبيض، مستورد من الولايات المتحدة، المليون درهم لأول مرة، مما يشير إلى تحول واضح في تجارة الصقور في الإمارات.
يقدم المزاد نظرة نادرة حول المكانة التي تحظى بها الصقور في الثقافة الإماراتية، المرتبطة بالهوية والأسلاف، وكيف انتقلت من الحياة الصحراوية. وهذا يطرح سؤالًا: هل ما زالت الصقارة تراثًا، أم أصبحت اليوم ضمن مظلة الرفاهية والمكانة الاجتماعية؟
بالنسبة إلى آن ليز تروباتو، الباحثة في جامعة نيويورك أبوظبي والتي قضت السنوات العشر الماضية في تخصصها في دراسة الأهمية الثقافية والتاريخية للصيد بالصقور، فإن المزاد لا يمكن أن يكون مجرد قصة عن التجارة.
قالت تروباتو عن المزاد: "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية هو سوق بالطبع، ولكنه ليس كذلك فحسب. لقد أصبح أيضًا ملتقى للخبراء والممارسين والباحثين والمهنيين، إنه حدث دبلوماسي بقدر ما هو حدث تجاري". وبينما تعترف بوجود بُعد قوي لتجارة السلع الفاخرة في التجارة الحديثة، إلا أنها تؤكد أن مؤسسات مثل هذا المعرض تساعد في إبقاء الصقارة مرئية وحيوية في مجتمع الإمارات سريع التغير. وقالت تروباتو: "لطالما كانت الصقور الجيدة باهظة الثمن". وأضافت: "في أجزاء كثيرة من العالم، كانت الصقارة رياضة الملوك"، موضحة أنها كانت موجودة في أوروبا وفي البلاط العباسي في بغداد وفي الصين الإمبراطورية. ومع ذلك، بالنسبة للبدو في الخليج، وفي القبائل البدوية قبل تشكيل الإمارات، لم تكن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنبلاء ولم تكن قائمة على التجارة.
وذكرت تروباتو كيف كان الصيد بالصقور بالنسبة للبدو في المقام الأول هدفًا للبقاء. وقالت: أتذكر أن صقارًا في أبوظبي أخبرني ذات مرة بشيء لن أنساه أبدًا. قال متحدثًا عن الماضي: "نحن البشر مدينون لصقورنا بحياتنا". وهذا صحيح، ففي الصحراء، حيث كانت الظروف قاسية للغاية، ساعدت الصقور الناس في الحصول على الطعام الذي يحتاجونه. كانت هذه الرابطة حيوية للغاية".
لكنها تُؤكد أيضًا أن طريقة ممارسة الصيد بالصقور اليوم ليست استمرارًا مباشرًا للتقاليد. فشراء وبيع الصقور بأسعار باهظة ليس أمرًا متجذرًا في الممارسات البدوية؛ إنه نموذج مستورد، أكثر شيوعًا من أجزاء أخرى من العالم. ويُضفي مشهد المزادات الحديثة منطقًا مختلفًا.
وأكملت تروباتو: "ما يقلقني الآن هو خطر التجانس، وحصر الصقارة في صورة عالمية واحدة للطيور الفاخرة، بدلاً من الاعتراف بتنوع التقاليد والمعاني التي حملتها عبر الثقافات"، مشيراً إلى أن مشهد المزادات مثل معرض الصيد بالصقور الدولي قد يؤدي إلى تبسيط ما مثلته الصقارة عبر القرون.
تتخذ ناتالي كوخ زاوية مختلفة. كوخ أستاذة مساعدة في الجغرافيا بكلية ماكسويل بجامعة سيراكيوز ومؤلفة دراسة "القومية الخليجية والجغرافيا السياسية لبناء الصيد بالصقور كرياضة تراثية". وقد توصلت إلى هذا الموضوع أثناء بحثها في الروابط بين آسيا الوسطى والخليج، ولكن بصفتها باحثة في جغرافيا الرياضة، فقد أذهلت بكيفية ملاءمة الصيد بالصقور لسياسات التراث والهوية الأوسع في المنطقة. وتصف الصيد بالصقور في الإمارات بأنه "تقليد مُخترع"، بمعنى أن الطريقة التي يُمارس بها اليوم قد تم إضفاء الطابع الرسمي عليها والترويج لها كجزء من بناء الأمة. وقالت كوخ: "التقليد المُخترع هو في الأساس مفهوم أعطاه علماء القومية لأي عدد من الممارسات الوطنية". وأوضحت أن الصيد بالصقور تحول من شيء منسوج في الحياة اليومية البدوية إلى ممارسة منظمة ومؤسسية الآن. واليوم، تمتلئ الإمارات بمجموعات وأندية الصيد بالصقور، التي تم إنشاؤها لإضفاء الطابع الرسمي على ما كان في السابق جزءًا من البقاء اليومي في الصحراء.
أعتقد أن هناك أيضًا استثمارات أكبر في بعض الجهود العالمية للحفاظ على ثقافة الصقارة. وكانت الإمارات من أبرز الداعمين لإدراج الصقارة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما قالت كوخ. قد ساهم هذا التصنيف في ترسيخ الصقارة ليس فقط كتراث عالمي، بل أيضًا كركن أساسي من أركان الهوية الوطنية الإماراتية. وللحفاظ على هذا التراث الوطني، يجب أن نكون قادرين على إبرازه، ففي ظل التنوع الإماراتي وتنوع فئات السكان الذين يعيشون في البلاد، تُصبح الصقارة خيطا يربط بين الثقافة الوطنية ونقلها من الماضي إلى المستقبل".
وعندما يتعلق الأمر بمزادات الصقور مثل تلك التي تقام في معرض ADIHEX، قال كوتش إنه سيكون هناك دائمًا تسويق لبعض الممارسات التراثية أو التقليدية، "لكنني لا أعتقد أن هذا يقوضها بالضرورة".
وأضاف الحساني: "في الإمارات، شعارنا هو الصقر. هذا جزء من تراثنا، وليس ترفًا. اعتاد أجدادنا الصيد بالصقور، فكانت رفيقتهم في المبارزة. لذا، يُعدّ اقتناء الصقور جزءًا من تراثنا وموروثنا الشعبي".
لكن رغم قوة الرمزية، إلا أن الجانب التجاري لا يمكن تجاهله. يصعب تتبع تجارة الصقور، لكن مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC) يُتيح نظرةً نادرة على الأرقام. مع أحدث الأرقام التاريخية، الصادرة الشهر الماضي، يتضح هذا الحجم. في عام 2023، استوردت الإمارات ما قيمته حوالي 8.16 مليون دولار أمريكي (29 مليون درهم إماراتي) من الطيور الجارحة الحية، مما يجعلها من أكبر الأسواق في العالم. في الوقت نفسه، تصدرت المملكة المتحدة قائمة المصدرين بنحو 5.94 مليون دولار أمريكي (21 مليون درهم إماراتي). وبلغ إجمالي التجارة العالمية 19.2 مليون دولار أمريكي فقط (70 مليون درهم إماراتي) في ذلك العام، مما يعني أن الإمارات استحوذت على حصة كبيرة منها.
يتوافق هذا مع ما يحدث على أرض الواقع في أبوظبي. ففي العام الماضي، استضاف أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أكبر دوراتها حتى الآن، لتتحول إلى سوق شاملة للصناعات التراثية في الدولة. وعلى مدار تسعة أيام، تم تبادل 325 طيرًا بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليون درهم، وحصل 302 صقرًا على شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المرموقة التي تؤهلهم لكأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
لكن من الصعب تحديد من هم المشترون بالضبط. يهيمن مربي الصقور والصقارون والتجار على السوق، لكن دوافعهم تختلف. لا يزال بعض المشترين يرغبون في الصقور لفن التزاوج والتدريب التقليدي. يعرض آخرون صقورهم في مسابقات الطيران، مثل سباق الصقور في ليوا في منطقة المريب في الإمارات.
يُعد دعم التربية في الأسر خيارًا يراه بعض المشترين أكثر أخلاقية من صيد الطيور البرية على طرق الهجرة. ويأتي المشترون الآخرون من خارج عالم الصقارة تمامًا. حيث بدأت شركات السياحة في شراء الصقور، وتقديمها ضمن عروض حية للضيوف. على سبيل المثال، منتجع قصر السراب الصحراوي في أبوظبي يقدم عروضًا بها مجموعة من مدربي الصقور الذين يعرضون الطيور الحية كرموز تقليدية إماراتية.
عادة ما يفضل المشترون الأفراد البقاء صامتين، ويتجنبون التحدث مع وسائل الإعلام، محافظين على خصوصية دوافعهم واستثماراتهم. هذا الصمت يشير إلى أمر أعمق. كما قالت كوخ: "هناك بعض التقاليد الثقافية التي فقدها الإماراتيون أو أصبحت أقل وضوحًا اليوم، ويريد الناس حقًا التأكد من أنها لا تختفي بالكامل." ويُظهر الانخراط في مزادات الصقور أن هناك شعورًا بين الإماراتيين بأهمية الاستثمار والمساهمة في هذا المجال، لكنه يظل أمرًا شخصيًا جدًا لمعظمهم.
أكدت كوخ أن رياضة الصيد بالصقور تُروّج للأجيال الشابة من خلال المدارس والأندية والأنشطة التوعوية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وقالت عن إضفاء الطابع المؤسسي على رياضة الصيد بالصقور: "لا أعرف إن كنتُ أعتبر ذلك ديمقراطية، ولكن هناك جهود تُبذل لفتح أبواب المجتمع وتشجيع الأطفال على الاهتمام بهذا التقليد".
بالنسبة للبائعين والمربين، يُعدّ التعبير عن آرائهم بصراحة أمرًا مختلفًا. على سبيل المثال، يقول هادي سعيد المنصوري، مالك دار الثمامة للمزادات وكي إتش فالكون: "نشأتُ مع الطيور. وبدأت حياتي ورحلتي مع الطيور في سن مبكرة حوالي ست أو سبع سنوات قبل دخولي المدرسة". ما بدأ شغفًا بالطفولة أصبح تجارةً.
مزادات الثمامة للطيور هي سوق المنصوري للصقارة على مدار العام في أبوظبي. ورغم أنها لا تُضاهي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ولا تُنافسه، إلا أن المعرض السنوي يُمثل منصةً رئيسيةً للمربين المحليين والدوليين، حيث يُتيح لهم تبادل الخبرات على مدار العام. ومن خلال كي إتش فالكون، يعمل المنصوري أيضًا على تربية الطيور في الأسر، وتهجينها، وإعادة تأهيلها.
كان المنصوري حاضرًا بانتظام في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لسنوات، لكن هذا الموسم شهد أحد أكبر نجاحاته. فقال: "نجحنا في بيع صقر أصيل أملكه الأسبوع الماضي مقابل 350 ألف درهم، بالإضافة إلى عدة طيور أخرى بمبالغ متفاوتة".
يُعدّ بيع المنصوري دليلاً على أن قاعة المزاد ليست مجرد عرض تراثيّ، بل هي أيضاً عملٌ جاد. فمع حداثة الإمارات وترسيخها مكانةً عالميةً رائدة، تُمثّل الصقارة حلقة وصل بين الحاضر والماضي، وبين "التطور السريع والتقاليد العريقة"، كما أوضحت تروباتو.
في حين يُنظر إلى الأسعار الباهظة للمجوهرات أو السيارات القديمة غالبًا على أنها دليلٌ على الثراء الفاحش، أوضحت تروباتو أن الصقر يُظهر للأفراد أنك أكثر من مجرد ثري. وأضافت: "امتلاك صقر وتحليقه لا يقتصر على إظهار المكانة الاجتماعية فحسب، بل يُظهر أيضًا تجسيدك لفضائل معينة، وأنك شخص يُقدّر التحمل والاحترام والانسجام مع الطبيعة".
ومع ذلك، تقول تروباتو إن الحفاظ على الصقارة قد حمل قيمًا معينة، ليس فقط لدى مُربيها، بل لدى مجتمعاتهم أيضًا. فرعاية الصقر وتدريبه يُرسخ قيم الصبر والنزاهة، نظرًا لمستوى الالتزام اللازم. وأضافت: "ما نحتاجه حقًا هو المزيد من البحث، والمزيد من التوعية، والمزيد من سرد القصص حول ثراء التاريخ الثقافي للصقارة".