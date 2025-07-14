صديقة أم عدوّة: التعرض لأشعة الشمس بين الفوائد والمخاطر

س: سمعتُ أمرين متناقضين حول التعرض لأشعة الشمس - أنه يجب تجنبها وأنه مفيد. ما الذي يجب أن أصدقه؟

ج: لعقود، أكّد العديد من الأطباء أن التعرض لأشعة الشمس أقلّ من اللازم. الأشعة فوق البنفسجية من الشمس يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الجلد وتسبب سرطان الجلد، ويمكن للناس الحصول على فيتامين د من الطعام أو المكملات الغذائية بدلاً من ذلك.

لكن في السنوات الأخيرة، شكك بعض العلماء في هذا الرأي بعد أن أشارت الأبحاث إلى أن التعرض المعتدل لأشعة الشمس قد يكون له بعض الفوائد، على الأقل في بعض السياقات. وأن مكملات فيتامين د قد لا تكون دائمًا بديلًا جيدًا.

قالت الدكتورة لوسي ماكبرايد، طبيبة الأمراض الباطنية في واشنطن العاصمة، إن "نهج عدم الخروج أبدًا بدون عامل حماية من الشمس 50" كان يعامل التعرض لأشعة الشمس كما لو كان ضارًا على مستوى العالم". لكنها أضافت أن "التعرض المعتدل والمدروس لأشعة الشمس"، بما يتوافق مع عوامل الخطر لديك، "قد يقدم فوائد لا نزال نكتشفها".

أشعة الشمس لها جانب مشرق

لا يمكن إنكار أن يمكن لأشعة الشمس أن تلحق الضرر قالت الدكتورة إليزابيث كو، طبيبة الطب الباطني في مركز UCLA Health والتي كتبت عن التأثيرات الصحية للتعرض لأشعة الشمس، إن التعرض لأشعة الشمس يضر بشرتك بطرق تؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة والسرطان.

لكن الباحثين تمكنوا أيضًا من تحديد عدد قليل من الارتباطات المحتملة، وإن كانت محدودة، بين التعرض لأشعة الشمس والفوائد الصحية.

توصلت الأبحاث إلى أن قضاء المزيد من الوقت في الشمس يرتبط بـ انخفاض ضغط الدم . ضغط الدم يميل إلى أن يكون أعلى قال الدكتور ريتشارد ويلر، طبيب الأمراض الجلدية والباحث في جامعة إدنبرة، إن "البشرة أكثر عرضة للجفاف في فصل الشتاء من الصيف". مشاكل في القلب أكثر شيوعًا أيضًا. واحد وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين أبلغوا عن تعرضهم لأشعة الشمس بشكل أكبر كانوا أقل عرضة للإصابة بقصور القلب.

لم يكن الباحثون متأكدين من سبب قدرة ضوء الشمس على تحسين صحة القلب، لكنهم يعرفون أنه يسبب الجلد لإطلاق الغاز وقال الدكتور ويلر إن مادة تسمى أكسيد النيتريك، تعمل على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

وقد تساءل بعض الباحثين عما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى إطالة العمر. دراسة أجريت عام 2014 في دراسة أجريت على ما يقرب من 30 ألف امرأة سويدية لمدة 20 عامًا، وجد العلماء أن أولئك الذين تجنبوا الشمس كانوا أكثر عرضة للوفاة خلال تلك الفترة الزمنية بمقدار الضعف مقارنة بالنساء الأكثر تعرضًا لأشعة الشمس - على الرغم من أن النساء اللواتي يبحثن عن الشمس كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد. شكل قاتل من سرطان الجلد .

قد يساعد ضوء الشمس أيضًا في دعم جهاز المناعة من خلال التحكم في الالتهابات والخلايا المناعية. دراسة صغيرة واحدة من بين ١١ مريضًا بالتصلب المتعدد، وجد الباحثون أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية B يُنشّط خلايا مناعية معينة تُخفف الالتهاب وتُخفّف الأعراض. أظهرت أبحاث أخرى أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يُمكن أن يُحسّن الأعراض لدى الأشخاص المصابين بـ الأكزيما ، صدفية وغيرها من الحالات المرتبطة بالمناعة، كما قال الدكتور ماكبرايد.

أضاف الدكتور كو أن الاستمتاع بأشعة الشمس قد يجعلك أكثر سعادة. تشير بعض الدراسات إلى أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية قد زيادة مستويات السيروتونين في الدم ، وهي مادة كيميائية تساعد على تنظيم الحالة المزاجية.

بالطبع، من الصعب الجزم بأن ضوء الشمس بحد ذاته مسؤول عن هذه الفوائد الصحية، كما ذكرت الدكتورة ماكبرايد. وأضافت أن الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس بكثرة قد يمارسون أيضًا نشاطًا بدنيًا أكبر ويقضون وقتًا أطول في الطبيعة مقارنةً بغيرهم، وكل ذلك قد يُحسّن المزاج والصحة البدنية بشكل مستقل.

قد لا يكون فيتامين د فقط

من فوائد التعرض لأشعة الشمس المعروفة تحفيز الجسم لإنتاج فيتامين د، الذي يساعد على بناء العظام والحفاظ عليها. وقد ربطت دراسات رصدية سابقة انخفاض مستويات فيتامين د بزيادة مخاطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، مثل: مرض قلبي ، داء السكري من النوع الثاني و سرطان القولون والمستقيم .

هل تناول فيتامين د من الأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالات، مما يُغني عن التعرض لأشعة الشمس الضارة؟ قال الدكتور ويلر إن التجارب السريرية الواسعة النطاق على مدى السنوات القليلة الماضية لم تُؤكد ذلك.

في عام 2019 تجربة سريرية خلص باحثون إلى أن تناول مكملات فيتامين د لم يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى حوالي 2400 بالغ ممن لديهم عوامل خطر للإصابة بهذه الحالة. محاكمة عام 2020 وجدت دراسة أجريت على حوالي 26 ألف بالغ في الولايات المتحدة أن مكملات فيتامين د لم تقلل من خطر الإصابة بالسرطان أو مشاكل القلب والأوعية الدموية، كما أنها لم تقلل من خطر الوفاة الإجمالي خلال فترة الدراسة، والتي بلغ متوسطها حوالي خمس سنوات.

وقال الدكتور ماكبرايد إن هذه الدراسات، إلى جانب تلك التي تظهر فوائد أشعة الشمس على المناعة وضغط الدم، تشير إلى أن أشعة الشمس قد تفيدنا أكثر من مجرد إنتاج فيتامين د.

لا تتخلص من واقي الشمس الخاص بك

قالت الدكتورة ماكبرايد إن الأبحاث المتعلقة بالفوائد المحتملة لأشعة الشمس لا تزال محدودة للغاية، لذا يصعب فهمها أو تطبيقها، أو مواءمتها مع مخاطر الإصابة بسرطان الجلد. وأضافت أنه لا ينبغي التوقف عن استخدام واقي الشمس نهائيًا.

أوصى الدكتور كو بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة العاشرة صباحًا والثانية ظهرًا، "عندما تكون الأشعة في أوج قوتها". إذا لم تتمكن من ذلك، فاستخدم واقيًا من الشمس أو وسائل حماية أخرى مثل القبعات عريضة الحواف أو ملابس واقية من الشمس .

وفي نهاية المطاف، قد يكون من المنطقي أن نأخذ في الاعتبار الفوائد المحتملة لأشعة الشمس إلى جانب أضرارها، كما قال الدكتور ماكبرايد.

قالت: "لا يزال سرطان الجلد يُشكل تهديدًا خطيرًا. لكن الأمر يتطلب تجاوز الرسائل القائمة على الخوف والتعميم."