"صدّقوني فتعافيت".. شابة في الإمارات تكسر قيد الألم المزمن بالرياضة

لسنوات طويلة، عاشت "شذى" مع ألم لم تكن قادرة على إثباته، بل شرحه فقط. تسلل التعب والأوجاع المتنقلة والنوم غير المريح إلى حياتها خلال سنوات مراهقتها، قبل وقت طويل من معرفتها لاسم ما كان يحدث لجسدها. وعندما شُخصت أخيراً بمرض "الفايبروميالجيا" (ألم العضلات الليفي) في منتصف العشرينيات من عمرها، لم تأتِ الراحة من العلاج فحسب، بل من الاعتراف بمعاناتها.

وقالت شذى: "الأصعب لم يكن الألم الجسدي بحد ذاته، بل كان الشعور المستمر بضرورة شرح معاناة لا يمكن رؤيتها أو فهمها بالكامل، كما لو كان ألمي يحتاج إلى دليل".

شذى، التي تبلغ الآن 27 عاماً، كانت تعاني من الأعراض منذ سن 12 عاماً، لكنها حصلت على تشخيص مؤكد قبل عام واحد فقط. وتعكس رحلتها الواقع الذي يواجهه العديد من مرضى الفايبروميالجيا، الذين تتداخل أعراضهم غالباً مع حالات صحية أخرى، وقد يستغرق الأمر سنوات لتحديد حالتهم بشكل صحيح.