صحفية تكشف صراعها مع اكتئاب ما بعد الولادة وتؤسس مجتمع دعم للآباء

في السادسة والثلاثين من عمرها، امتلكت "كافيتا سرينيفاسان" كل شيء. اللقب، وظيفة الأحلام، والطفل الذي طالما انتظرته. بصفتها رئيسة تحرير مجلة كوزموبوليتان الشرق الأوسط، كانت من أبرز الشخصيات الإعلامية في جنوب آسيا في المنطقة. ربما بدت حياتها، كغيرها من النساء في عالمها المتألق، مزيجًا مثاليًا من العمل والحياة والأمومة. لكن تحت السطح، كان هناك شيء آخر يتكشف. شيء استغرقت سنوات لفهمه تمامًا.

"لم أستطع التنفس"، تقول الآن. "دخلتُ في حالة اكتئابٍ عميقةٍ وحزينة. لم أستطع البقاء وحدي مع ابني. كنتُ أرتجف. نوبات هلع. ولم أفهم ما بي."

لطالما كانت الأمومة حلم كافيتا. "كنتُ تلك الفتاة التي تُحب الأطفال. كنتُ أُغيّر حفاضات الأطفال عشوائيًا. الجميع يعرف ذلك عني"، تضحك، مُتذكرةً كيف أهدتها صديقاتها ذات مرة قرطاسية آن جيديس المُستوحاة من الأطفال على سبيل المزاح.