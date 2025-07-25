صحفية تكشف صراعها مع اكتئاب ما بعد الولادة وتؤسس مجتمع دعم للآباء

في السادسة والثلاثين من عمرها، امتلكت "كافيتا سرينيفاسان" كل شيء. اللقب، وظيفة الأحلام، والطفل الذي طالما انتظرته. بصفتها رئيسة تحرير مجلة كوزموبوليتان الشرق الأوسط، كانت من أبرز الشخصيات الإعلامية في جنوب آسيا في المنطقة. ربما بدت حياتها، كغيرها من النساء في عالمها المتألق، مزيجًا مثاليًا من العمل والحياة والأمومة. لكن تحت السطح، كان هناك شيء آخر يتكشف. شيء استغرقت سنوات لفهمه تمامًا.
"لم أستطع التنفس"، تقول الآن. "دخلتُ في حالة اكتئابٍ عميقةٍ وحزينة. لم أستطع البقاء وحدي مع ابني. كنتُ أرتجف. نوبات هلع. ولم أفهم ما بي."
لطالما كانت الأمومة حلم كافيتا. "كنتُ تلك الفتاة التي تُحب الأطفال. كنتُ أُغيّر حفاضات الأطفال عشوائيًا. الجميع يعرف ذلك عني"، تضحك، مُتذكرةً كيف أهدتها صديقاتها ذات مرة قرطاسية آن جيديس المُستوحاة من الأطفال على سبيل المزاح.
لكن لا شيء هَيَّأها لنوع الأمومة الذي رافق اكتئاب ما بعد الولادة، لدرجة أنه امتد إلى السنوات التي تلته. لم يُهَيِّئها شيء للاستيقاظ لإرضاع طفلها، والتوجه إلى المكتب لإدارة مجلة عالمية، والعودة إلى المنزل لرعاية طفلها - ومع ذلك لا تزال تشعر، بطريقة ما، بأنها غير قادرة على تحقيق كليهما. تعترف كافيتا: "حصلت على مساعدة. لكنني كنتُ في حالة يرثى لها. كنتُ أعمل حتى الواحدة صباحًا. عدتُ إلى العمل قبل انتهاء إجازة الأمومة لأنني اعتقدتُ أن هذا ما أريده. لكن حتى العمل بدأ يشعرني بالفراغ. أتذكر أنني فكرتُ: من أنا؟ لم يعد هذا الأمر يخصني".
لم يحدث هذا الانهيار فجأةً. واصلت كافيتا قيادة المجلة لثلاث سنوات أخرى. ظاهريًا، كان كل شيء مزدهرًا. ارتفعت الإيرادات بشكل ملحوظ. لكن في داخلها، تفاقم الصراع بين هويتيها - حتى بلغت الأربعين. تقول: "لا يمكنكِ إنكار حقيقتكِ بعد الآن في الأربعين. ستنهارين. وقد انكسرتُ أنا". هذا الانهيار، كما اتضح لاحقًا، كان نقطة تحولها.
خلال مقابلة مع عالمة النفس الشهيرة الدكتورة شيفالي تساباري، شاركت كافيتا معاناتها، فردّت عليها الدكتورة شيفالي بجملة بسيطة: "لا يمكنكِ إعطاء ما لم تحصلي عليه". تتذكر كافيتا: "وهذا ما صدمني حقًا. نشأتُ مع أمٍّ مريضة نفسيًا. اعتنيت بها طوال حياتي. لم أُدرك مدى تأثير ذلك عليّ حتى أصبحتُ أمًا".
تركت كافيتا وظيفتها بعد فترة وجيزة. خلال جائحة كوفيد، لم تفعل شيئًا كما وصفته - على الأقل بالمعنى التقليدي. لكن داخليًا، كانت تمر بواحدة من أشد التحولات في حياتها. بالنسبة لشخصٍ ارتبطت هويته بالنجاح المهني، وخاصةً في عالم الإعلام الصاخب، كانت هذه الفترة من السكون مُرعبة وشافية في آنٍ واحد. "وجدتُ المعالج المناسب. انهرتُ. عشتُ طفولتي بأكملها، ولكن بحضورٍ حاضر. هذا هو الشفاء. الشعور بالألم بحضورٍ حاضر، لا الهروب منه."
في هذا السكون، بدأ عملها الحقيقي. التحقت كافيتا ببرنامج علم نفس شمولي في معهد كاليفورنيا للدراسات المتكاملة - ومن المفارقات أنه برنامج أسسه أشرم سري أوروبيندو، حيث تنحدر عائلة زوجها. تقول: "لم أخبر أحدًا بتقديمي، لكن شعرتُ حينها وكأنني أتممت دورة كاملة."
تدربت أيضًا على يد الدكتورة شيفالي، وأصبحت في النهاية مدربة معتمدة في تربية الأبناء. ولكن حتى في ذلك الوقت، لم تتعجل كافيتا في بناء علامة تجارية من خلال ما تعلمته حديثًا. واصلت دراستها، وقضت وقتًا مع ابنها، وتركت هويتها تتغير تدريجيًا. "عندما تعملين في مجال الإعلام، وخاصةً كامرأة، تصبح قيمتك مرتبطة بمدى ظهورك. لكنني لم أعد أرغب في الأداء. لم أعد أرغب في السعي وراء المقاييس. أردت فقط أن أكون صادقة مع نفسي."
تبلورت هذه الحقيقة في النهاية كمبادرة تجد فيها الآن هدفًا عظيمًا. "رايزنج هارتس"، التي أُطلقت قبل بضعة أشهر، هي مجتمعٌ للآباء والأمهات على مستوى الإمارات العربية المتحدة، ويضم الآن أكثر من 350 عضوًا. بدأ بمنشورٍ صادقٍ واحد: "أخبرتُ الناس أنني أبدأ مشروعًا جديدًا. أنني لا أملك جميع الإجابات، لكنني أردتُ تقديم الدعم. ونمت المبادرة، ببطء ولكن بوتيرةٍ طبيعية".
تقول إن الاسم خطر لها حدسًا. "نحن قلوب قبل أن نكون عقولًا"، تقول. "أول ما تسمعه في الرحم هو دقات القلب. لذا، شعرتُ أن "رفع القلوب" هو الخيار الأمثل". مع ذلك، لم تُرد كافيتا أن يصبح مجرد سلسلة أخرى من الندوات المُثرية أو الفعاليات المُخصصة للمؤثرين.
"رفع القلوب" هو ما تسميه "دعمًا حقيقيًا وملموسًا وعمليًا". بدءًا من تقسيم الفئات الفرعية - الآباء والأمهات المنفردون، والآباء، ومشكلات وقت الشاشة، وتحديات الأبوة والأمومة المشتركة - وصولًا إلى تقديم ورش عمل أسبوعية مجانية والتخطيط لـ"جلسات دعم" محلية، فإن هدف كافيتا واضح: لا ينبغي لأحد أن يشعر بالوحدة. "ستحصل على ورش عمل، وإرشاد، ودعم علاجي، ومجتمع حقيقي. أشخاص يمكنك الاتصال بهم عندما تشعر بالإرهاق. شخص ما ليأخذ طفلك لمدة ساعتين عندما تكون على وشك الانهيار."
لكن جوهر هذا المجتمع لا يقتصر على دعم الوالدين فحسب، بل يشمل أيضًا، من نواحٍ عديدة، إعادة بناء شخصية الأبناء. توضح كافيتا: "أقوم بالكثير من العمل على تنمية الطفل الداخلي. يأتي إليّ معظم الناس معتقدين أنهم بحاجة إلى..."
مساعدة أطفالهم. لكن الأمر لا يتعلق بالطفل حقًا، بل بالوالدين. الطفل مجرد مرآة.
يغطي عملها كل شيء، بدءًا من مرحلة ما قبل الحمل وإرشاد الوالدين خلال فترة الحمل، وصولًا إلى دعم من يمرون بفترة حزن - حتى توفير مساحة للبالغين الذين ما زالوا يعانون من صدمة طفولة اتسمت بالإهمال العاطفي أو الإساءة. تقول: "يعود كل شيء إلى السنوات السبع الأولى. إذا كان الطفل يعاني من القلق أو نوبات الغضب أو حتى شد شعره، فهذه إشارة. ليست على سوء السلوك، بل على الإرهاق العاطفي. ونحن لا نحاول "إصلاح" هذا السلوك. نحن ندعم الشفاء منه".
اليوم، تتضمن رؤيتها لمشروع "تربية القلوب" مجموعات صغيرة في الأحياء لتوفير الدعم الحياتي، والتعليم الميسر، ومساءلة الأقران. "يقول الناس إن التربية لا تأتي مع دليل. أنا أقول إنها كذلك. التربية تأتي مع دليل، ولكننا لم نتلقَّه قط."
من خلال دورتها القادمة حول التدريب العاطفي قبل إنجاب طفل، تأمل كافيتا في سدّ هذه الفجوة. تقول: "إن أعظم هبة يمتلكها هذا الجيل هي الوعي. يمكننا أن نتساءل إن كنا نرغب في أن نكون آباءً. يمكننا أن نتوقف للحظة. يمكننا أن نتعلم. ويجب علينا ذلك". ففي عالم كافيتا، ليست الأبوة والأمومة مجرد دور جديد نضطلع به، بل هي مرآة. رحلة مدى الحياة، نبدأ في كتابة دليلها من خلال القيام بالعمل الداخلي بأنفسنا أولاً. قبل أن نربي الطفل بوقت طويل، يجب أن نتعلم كيف نربي أنفسنا.
لمعرفة المزيد، يمكنك التواصل مع كافيتا على إنستغرام: @conscious.parent أو زيارة: www.raising-hearts.com