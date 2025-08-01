صباحات المليونيرات بدبي: عادات بسيطة تصنع إمبراطوريات

إذا وجدت نفسك تتوقف عند رفوف المكتبة أمام عناوين مثل "نادي الخامسة صباحاً" لروبن شارما، أو تدمن مشاهدة برنامج "أموال جيل الألفية" على قناة CNBC على يوتيوب، فأنت لست وحدك. في مدينة مثل دبي، حيث يصطدم الطموح والتطلّع كل يوم، تصبح عادات الأثرياء موضوع فضول للكثيرين. لا بأس أن نعترف أن جميعنا يشعر بالفضول حيالهم.
لأن الشيء المشترك بين معظم الأشخاص الناجحين هو أنهم يلعبون نفس اللعبة. لعبة لا تعتمد على الحظ أو الميراث، بل على العادات اليومية—طقوس تعزز التركيز، تدعم الجسد، وتخلق مساحة لاتخاذ قرارات واضحة. صباحاتهم ليست متسرعة، بل مصممة للتميز.
مع أكثر من 81,200 مليونير مقيم، بما في ذلك 237 من أصحاب المئة مليون و20 مليارديرًا، وفق تقرير "أغنى مدن العالم 2025" لهينلي وشركاه، تعد دبي موطنًا لطبقة النخبة من المفكرين والمنجزين. لفهم ما يغذيهم فعليًا، توجهنا إلى اثنين من رواد الأعمال العصاميين في دبي يجسدون هذه الحياة: علي العريف، الرئيس التنفيذي لأكاديمية وورلد بادل، وليلى كردان، مؤسسة مركز كونتراست ويلنس. إليك بعض من نصائحهما القيّمة:
لا تضغط زر الغفوة على المنبه
لن تجد مليونيرًا يستيقظ متأخرًا أو متثاقلاً. يتفق الرؤساء التنفيذيون الذين تقابلنا معهم في دبي أن الصباح يبدأ في الليلة السابقة—بنية واضحة. يقول العريف: "أستيقظ يوميًا عند الفجر، بلا تأجيل أو أعذار. أحب أن أربح الصباح حتى أشعر أن بقية اليوم تحقق بجدارة". أما كردان، فتفضل صباحات أكثر نعومة: "أستيقظ مع الشمس، ليس على صوت منبه مزعج". يعتمدون على إشارات لطيفة—ساعات منبهة تعتمد على الضوء، ضوء الشمس الطبيعي، أو حتى ساعتهم البيولوجية الداخلية. الهدف هو الاستيقاظ بلا قلق أو مقاومة، وبوضوح. زر الغفوة هو أول قرار صغير يعيقك—والناجحون يدركون أن القرارات الصغيرة تصنع نتائج كبيرة.
طقس الترطيب الصباحي
في سكون الصباح الباكر، قبل أن تتدفق رسائل البريد وتعج الاجتماعات، تبدأ أول إيماءة عناية لدى العديد من المليونيرات العصاميين ببساطة: الماء—لكن بنيّة. الترطيب، حين يكون مدروسًا، ليس مجرد حاجة أساسية؛ بل طقس يومي. فهو يوقظ الجسم من حالة الصيام، يجدد طاقة الخلايا، ويهيئ الذهن لاتخاذ قرارات حادة ومتزنة. في مدينة ترتفع فيها درجات الحرارة إلى 45 درجة والطموح يبلغ أقصاه، بدء اليوم وأنت جاف ليس أمرًا غير صحي فقط، بل غير فعّال أيضًا. يقول العريف: "أبدأ كل صباح بالكهرباء الحيوية (إلكترولايت)، ومع حرارة دبي أحرص على شرب 2 إلى 3 زجاجات حسب شدة نشاطي". أما كردان، فالترطيب لديها جزء من العناية وغذاء الروح: "أبدأ يومي إما بعصير البرتقال أو ماء معدني ممزوج بالعسل ورشة ملح". إنه إكسير راقٍ للجسد والعقل—يرطب، يوازن السكر، ويقلل التوتر—تمامًا بما يناسب رائدة رفاهية تفهم أن الإنتاجية نتاج توازن داخلي.
ارسم رؤيتك وخطط يومك
هناك قوة هادئة في التوقف قليلاً قبل أن يجرفك إيقاع العالم. معظم أصحاب الأداء العالي في دبي لا يندفعون من السرير نحو الهاتف. تبدأ كردان صباحها بكتابة بضع ملاحظات: "أدون ثلاثة أشياء: كيف أريد أن أشعر، كيف أظهر كقائدة، وما نوع الطاقة التي أريد بثها ذلك اليوم. هكذا أطمئن على ذاتي قبل أن يبدأ العالم في سحب انتباهي". أما العريف، فيبدأ صباحه بعد الفجر بكوب قهوة هادئ ولحظة لتخطيط اليوم. بالنسبة له، التخطيط أمر لا يُساوَم عليه: "كل يوم أرتب جدولي بدقة قبل الشروع في أي عمل، وقبل أي شيء أحرّك جسدي—قد يكون بادل، أو دراجة، أو رياضة، أو حتى تجديف". هذا التجديد الجسدي، برأيه، يحفز التركيز الذهني طوال اليوم.
الوقود بنية واضحة
عندما يتعلق الأمر بأول وجبة في اليوم، لا تزال القاعدة القديمة صحيحة في 2025: "افطر كملك، وتغدى كملكة، وتعشَّ كفقير". معظم المليونيرات العصاميين يخططون إفطارهم ليكون مبنيًا على طاقة مستدامة تدوم طوال الصباح بدون انهيار كافيين أو كربوهيدرات فارغة. تقول كردان: "وجباتي دافئة، غنية بالعناصر الغذائية، مركزة على الطاقة الحقيقية: فواكه، دهون جيدة، كولاجين، وبروتين عالي الجودة. أدعم معادني وصحة الغدة الدرقية—لا صيام أو إفراط في الكافيين هنا". العريف يعتمد على "براكتكل"، وهي مطبخ سحابي في دبي يقوم بتحضير وجباته الثلاث يوميًا—نهج منظم للتغذية يترك مجالًا صفريًا للأعذار. يعلق: "الانضباط الجسدي هو انضباط ذهني". حتى رواد الأعمال العالميين مثل ريتشارد برانسون يفعلون المثل—يفطر بمزيج من الموسلي والفواكه الطازجة، بعيدًا عن البهرجة، لكن فعّال. فمهما كان الجدول مكتظًا، أصحاب الأداء العالي يتعاملون مع الطعام كأولوية.
حرّك جسدك، واستعد ذهنك
بالنسبة لكبار المنجزين في دبي، من أجل الحفاظ على النشاط والتركيز، الحركة ليست لأجل المظهر بل للوظيفة. كردان تتبع أسلوب "الحركة والحرارة"—التبديل بين تمارين القوة الخفيفة، الإطالات، جلسات ساونا، وأحيانًا غطس بارد، "فقط إذا أتبعته بالدفء والطعام والراحة". هذه طريقتها في الاستماع للجسد دون أن تدفعه للاحتراق. العريف يوازن تدريبات عالية الشدة مثل البادل والكاياك ورفع الأثقال مع خطة للاستشفاء بنفس الانضباط: غطسات باردة، علاج فيزيائي أسبوعي، تعقب حيوي عبر Whoop، ومكملات مخصصة من Bioniq. يقول: "نحن تحت ضغط دائم والاستشفاء ليس رفاهية". بالنسبة لكليهما، الحركة طقس يومي لا غنى عنه—ليس للجسم فقط، بل لصقل الذهن واستدامة الزخم.
احمِ لحظاتك التي تثبتك بالأرض
بعد يوم مليء بالهيكلية والإنتاجية، يعود القادة الأكثر اتزانًا في دبي للداخل—ليس بالهروب من الطموح، بل بإعادة التواصل مع مظاهر الحياة الهادئة. بالنسبة للعريف، يعني ذلك الانفصال التام لمدة عشر دقائق للعب مع أطفاله بلا هواتف أو مشتتات؛ مجرد سكون مقصود يوازن بين حياته المهنية والشخصية. ويجد صفاءه أحيانًا بالانعزال في مقاهيه المفضلة، يراقب ويتنفس ويعيد ضبط نفسه بعيدًا عن الاجتماعات. كردان أيضًا تلجأ للتوقف مع الموسيقى أو القراءة. تقول: "هذا يجعلني أشعر بأنني إنسانة ومتصلة، وليس مجرد أداة إنتاج"، وتصفه بأنه وقفة ناعمة مع الذات قبل مواصلة اليوم.
أنهِ يومك وهيئ نفسك للغد
لا تفشل معظم الشركات بسبب استراتيجيات سيئة، بل لأن المؤسس يحترق. أظهرت الدراسات أن 72% من رواد الأعمال يعانون من الإرهاق، ومعظمهم يعترفون أنه يعكر صفو القرار ويؤذي أداء الفريق. لذلك، طقوس إنهاء اليوم ليست رفاهية بل ضرورة. كردان تبدأ ذلك بجلسة ساونا بالأشعة تحت الحمراء: "تساعدني على العودة لجسدي، النوم بهدوء، وترك اليوم خلفي". بخلاف الساونا التقليدية، تخترق الأشعة تحت الحمراء العمق بدرجات حرارة أقل، فتقلل التوتر وتعزز الدورة الدموية وتساعد الجسم على التخلص من السموم برفق. كما تشمل طقوسها مساج ضوئي أحمر لتعزيز الهرمونات والإشراق، وتمارين تحرير اللفافة العضلية لتصفية التوتر، وغطسات باردة من حين لآخر—دائمًا تتبعها بالدفء والراحة. تضيف: "الأمر ليس مطاردة للإجهاد، بل عن المرونة".