"شوكولاتة دبي" بنكهة نباتية تثير ضجة على "تيك توك"

بيلي إيليش قدمت لعشاقها مفاجأة بطابع دبي.
تخيل شوكولاتة دبي — كل تلك النكهات اللذيذة من الفستق المحاط بقشر الكنافة المقرمشة، مغطاة بطبقة هشة من الشوكولاتة. إذن، هذه هي الحلوى المثالية — وهذا المفهوم سيطر على منصات إنستغرام خلال السنوات الماضية.
لكن بأسلوب بيلي إيليش الخاص، رفعت الأمور درجة، مبتكرة نسخة نباتية تبدو (تقريبًا) مثل الأصلية.
على حسابها في تيك توك، كتبت مغنية "باد جاي": "آسفة على هذا، لكني أحبها جدًا، ومن المستحيل أن أجد نسخة نباتية أخرى في أي مكان."
في الفيديو الذي مدته دقيقة و34 ثانية، قدمت لنا المكونات التي ستستخدمها: كنافة نباتية، معجون فستق، زبدة نباتية، وشوكولاتة.
وهذه وصفتها لتتبع الخطوات.
سخّن مقلاة من الحديد الصلب وضع قليلاً من الزبدة النباتية فيها.
عندما تذوب الزبدة، أضف الكنافة وقم بتحميصها حتى تفوح رائحتها الزكية.
في وعاء آخر، قم بإذابة قطعة من الشوكولاتة.
قم بتبطين القالب بالشوكولاتة المذابة وضعه في الثلاجة ليبرد.
خذ الكنافة المحمصة وأضف معجون الفستق إليها وامزج جيداً. ضع هذا الخليط الطبقة الثانية على قالب الشوكولاتة. ثم أغطيها بطبقة أخرى من الشوكولاتة وأعدها إلى الثلاجة ليبرد.
وأخيرًا، جاهزة للأكل.
يمكنك أن تفعل كما فعلت بيلي إيليش بغمس الفراولة في خليط الكنافة والفستق إذا كان الانتظار ليبرد الحلوى صعباً. ولكن بمجرد أن تبرد — استمتع بها. بل إنها ألذ من الأصلية — إذا صدقنا كلام بيلي في تيك توك.
تم تقديم شوكولاتة دبي للعالم في 2022 من قبل شركة فيكس ديسرت شوكولاتيير وسرعان ما أصبحت ظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي. بدأت كطريقة لإشباع رغبات الحمل ثم تحولت إلى ظاهرة عالمية، ما أدى إلى ظهور إمبراطوريات شوكولاتة (والعديد من المقلدين)، وقائمة كاملة من الأطباق المستوحاة منها، ورمز جديد للمدينة الحلوة.
هل جربتها بعد؟