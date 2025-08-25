"شوكولاتة دبي" بنكهة نباتية تثير ضجة على "تيك توك"

بيلي إيليش قدمت لعشاقها مفاجأة بطابع دبي.

تخيل شوكولاتة دبي — كل تلك النكهات اللذيذة من الفستق المحاط بقشر الكنافة المقرمشة، مغطاة بطبقة هشة من الشوكولاتة. إذن، هذه هي الحلوى المثالية — وهذا المفهوم سيطر على منصات إنستغرام خلال السنوات الماضية.

لكن بأسلوب بيلي إيليش الخاص، رفعت الأمور درجة، مبتكرة نسخة نباتية تبدو (تقريبًا) مثل الأصلية.

على حسابها في تيك توك، كتبت مغنية "باد جاي": "آسفة على هذا، لكني أحبها جدًا، ومن المستحيل أن أجد نسخة نباتية أخرى في أي مكان."

في الفيديو الذي مدته دقيقة و34 ثانية، قدمت لنا المكونات التي ستستخدمها: كنافة نباتية، معجون فستق، زبدة نباتية، وشوكولاتة.