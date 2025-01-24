شقيقان يعيدان إحياء مطعم هندي شهير بدبي تكريماً لوالدهما
عمل المقيمان في دبي والإخوان الهنديان "ساني وروني دي سوزا" على الحفاظ على إرث والدهما الراحل، "جيروم دي سوزا"، من خلال مطعمهما "أنكلز كيتشن"، مع الحفاظ على بريقه وإحياء الذكريات الجميلة التي تعكسه.
عندما غادر الراحل جيروم دي سوزا دبي في عام 1986 متوجهاً إلى مسقط رأسه في مومباي، لم يتوقع أبداً أن يعود إلى منطقة الشرق الأوسط، لكن مشروعه عاد إلى المكان نفسه الذي التقى فيه بـ "أنكل"، الذي بدأ على اسمه مطعم "أنكلز كيتشن" في "أورليم، مالاد" في مومباي في أواخر الثمانينيات.
أعاد أبناء الراحل جيروم العلامة التجارية الشهيرة إلى دبي، حيث افتتحوا مطعماً يتسع لـ 60 شخصاً في الكرامة. وكان قد أطلق اسم والدهما المعروف بأعماله الخيرية على تقاطع في مالاد.
قال سوني: "تم افتتاح المطعم الجديد في دبي بناءً على التعليقات التي تلقيناها من الناس الذين يتوقون لتناول الطعام الصيني المحضر على طريقة مومباي هنا، وخاصةً دجاج (اللولي بوب)". وأضاف روني أن الإخوان بدءا رحلتهما مع عمهما بيتر شقيق جيروم. وقال روني: "كان والدنا يزدهر في الإمارات قبل أن يضطر للعودة إلى وطنه بعد الوفاة المفاجئة لصديقه المقرب الذي كان يُطلق عليه بمحبة اسم "أنكل" جريجوري دي سوزا. بدأ والدي مطعم "أنكلز كيتشن" في مومباي تخليداً لذكرى صديقه العزيز، وبعملنا الجاد، كان النجاح أمراً محتماً. كان شقيقي الأكبر سوني في الخامسة عشرة من عمره وأنا كنت في الحادية عشرة، ومنذ اليوم الأول، كنا جزءاً من رحلة مطعمنا."
عاد الأخوان إلى دبي لتقديم الأطباق الشهية ونشر البهجة، بهدف جعل المأكولات الهندية-الصينية أكثر شهرة. وأضاف سوني: "نسعى لتقديم طعم الطعام الهندي-الصيني المميز الذي نشأ عليه العديد من زبائننا على مدى أكثر من أربعين عاماً وكانوا في شوق دائم له، مباشرة إلى بيوتهم."
ويسعى الثنائي لأن يتعرف المغتربون الآخرون على الطعم المميز لمطعم "أنكلز كيتشن" ونكهاته الفريدة، التي تشكل سر قوتهم ونجاحهم. وقال سوني: "توابلنا وصلصاتنا ونكهاتنا استثنائية، والوصفات التي تركها لنا والدنا، والتي يقوم الآن بإعدادها في المطبخ ابني مرفين، الطاهي، و ماهيك ابنة روني."
ويكشف الأخوان أن تجربة إنشاء مطعم في مومباي ودبي كانت مختلفة تماماً. ويقول ساني: "في مومباي، هناك عدد كبير من السكان، وعلى الرغم من وجود أنظمة قائمة، إلا أن العملية قد تستغرق وقتاً طويلاً بعض الشيء. أما في دبي، تكون الأمور أكثر انسيابية مع وجود نافذة واحدة لإتمام مختلف الجوانب، مما يجعل التعامل التجاري أكثر سلاسة".
تحديات الحصول على المكونات
يقر الأخوان بأن الحصول على المكونات يمثل تحدياً بعض الشيء. قال روني: "لم نبدأ بعد في تحضير أحد أطباقنا الأكثر مبيعاً، دجاج تشيلي، لأننا نحضره بدون العجينة. الدجاج هنا كبير جداً، مما يجعله قاسياً وصعب المضغ، ونحن بحاجة إلى دجاج بحجم متوسط وطازج. كذلك، نحن نستخدم زيت الفول السوداني منذ 40 عاماً، وهو تحدٍ آخر. في الوقت الراهن، نحن نستورد الصلصات من مومباي للحفاظ على الجودة. 'أنكلز كيتشن' هو أكثر من مجرد مطعم، إنه شعور لإحضار نفس الطعم والنكهات إلى دبي."
منذ إنشاء "أنكلز كيتشن" في عام 1987، كان المبدأ الذي وضعه والدهم هو تقديم طعام متميز ذو جودة عالية مع التركيز على التفاني والعناية الشخصية، مع التأكيد على وجود أحد أفراد العائلة في المكان لضمان ذلك.
قال ساني: "نحن نؤمن أن خدمة الطعام هي نعمة عميقة، وهذا هو المبدأ الذي التزمنا به في مومباي طوال 38 عاماً. نحن نركز بشكل كبير على النمو من خلال التوصيات الإيجابية، مع إعطاء الأولوية للتطور التدريجي بدلاً من التوسع السريع. كنا دائماً نعلم أن لدينا عملاء مخلصين كانوا ينتظرون منا بدء تقديم المأكولات الهندية الصينية في دول أخرى".
"منذ أن بدأنا في الكرامة، كانت الاستجابة مذهلة للغاية، لدرجة أننا لم نستطع أن نعبر عن مدى امتناننا لأن معظم ضيوفنا الذين دخلوا المطعم لديهم قصة ليخبرونا بها عن تجربتهم في مومباي وكيف أنهم سعداء للغاية بوجودنا هنا. في الواقع، كان الناس يشكروننا على تقديم هذا المطبخ لهم"، أضاف ساني.
وقد تواصل العديد من الرعاة مع الأخوين لافتتاح نفس العلامة التجارية في ملبورن ولندن ونيوجيرسي وكندا وقطر. ومع ذلك، فهم ليسوا في عجلة من أمرهم وهم واضحون في اتخاذ خطوة واحدة في كل مرة. "لقد غرس والدي فينا أهمية المساهمة في المجتمع بأي طريقة ممكنة. ونعتزم مواصلة إرثه الخيري بمجرد أن نتأقلم بشكل كامل مع النظم البيئية في الإمارات العربية المتحدة من خلال عملائنا الكرام".
أفضل هدية، وفقاً للأخوة، كانت عندما أطلقت السلطات في مومباي على تقاطع طرق اسم "العم جيروم ديسوزا تشوك". ستأتي أجيال وتذهب، لكن الإرث سيبقى إلى الأبد. يبتسم الأخوة مرة أخرى في رحلتهم بينما تشرق قلوبهم بالفخر.