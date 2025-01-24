شقيقان يعيدان إحياء مطعم هندي شهير بدبي تكريماً لوالدهما

قال سوني: "تم افتتاح المطعم الجديد في دبي بناءً على التعليقات التي تلقيناها من الناس الذين يتوقون لتناول الطعام الصيني المحضر على طريقة مومباي هنا، وخاصةً دجاج (اللولي بوب)". وأضاف روني أن الإخوان بدءا رحلتهما مع عمهما بيتر شقيق جيروم. وقال روني: "كان والدنا يزدهر في الإمارات قبل أن يضطر للعودة إلى وطنه بعد الوفاة المفاجئة لصديقه المقرب الذي كان يُطلق عليه بمحبة اسم "أنكل" جريجوري دي سوزا. بدأ والدي مطعم "أنكلز كيتشن" في مومباي تخليداً لذكرى صديقه العزيز، وبعملنا الجاد، كان النجاح أمراً محتماً. كان شقيقي الأكبر سوني في الخامسة عشرة من عمره وأنا كنت في الحادية عشرة، ومنذ اليوم الأول، كنا جزءاً من رحلة مطعمنا."