شركات الإمارات وحرارة الصيف: إجراءات صارمة وحلول مبتكرة لسلامة العمال

قد يبدو هذا ضئيلاً، لكنه يتفاقم بسرعة: ففي الخليج، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية بانتظام لأكثر من 100 يوم في السنة، يمكن أن تصل الخسائر التراكمية إلى 3% سنوياً للقطاعات المعرضة. ولتوضيح ذلك: إذا كان نصف اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، الذي يبلغ حوالي 500 مليار دولار، مرتبطاً بصناعات تعتمد بشكل كبير على الأنشطة الخارجية، مثل البناء والخدمات اللوجستية والتوصيل، فإن ذلك يعني خسارة إنتاجية تقدر بنحو 7.5 مليار دولار سنوياً بسبب الحر الشديد وحده. وفي بلد لم تعد فيه مثل هذه الظروف استثناءً، بل أصبحت قاعدة موسمية، فإن هذه الخسائر ليست نظرية، بل تُشكل عبئاً متزايداً على الإنتاج الحقيقي. وبالنسبة للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على العمل في الهواء الطلق، فإن هذه ليست مجرد مشكلة مناخية، بل هي مشكلة اقتصادية.