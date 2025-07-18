شركات الإمارات وحرارة الصيف: إجراءات صارمة وحلول مبتكرة لسلامة العمال

بحلول منتصف النهار في دبي، لا تشعر بحرارة الشمس فحسب، بل تُدار. يحيط بك الهواء كالبلاستيك، مُثقلاً بالرطوبة والحصى، مُحوّلاً المهام البسيطة إلى حركات بطيئة ومدروسة. تُصبح النظارات الشمسية ضبابية. وزجاجات المياه دافئة. الشواطئ مُتفرقة بالزوار، والممشى الخشبي قليل الازدحام، وقليل من السياح يُغامرون بالنزول إلى الماء. حتى نسيم الخليج يصل مُحمّىً، كما لو كان يمرّ فوق موقد. رافعات البناء لا تزال مُعلّقة فوق الأراضي الشاغرة، ويحلّ الصمت محلّ ضجيج الآلات المُعتاد. على الطرق، يمرّ ركاب كريم وطلبات، قمصانهم مُبلّلة، والإسفلت يُبخّر قبل الظهر.
إن ما كان يُنظر إليه في السابق على أنه "مجرد صيف" أصبح الآن بمثابة اختبار ضغط - ليس فقط للعاملين في الهواء الطلق، ولكن أيضًا للشركات التي تعتمد عليهم للحفاظ على استمرار عملياتها.
من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، تُوقف دولة الإمارات العربية المتحدة العمل في الهواء الطلق خلال ساعات ذروة الحرّ، وذلك بموجب قرار "استراحة الظهيرة". وقد تُغرّم الشركات المخالفة للوائح 5000 درهم إماراتي عن كل عامل، بحد أقصى 50000 درهم، وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتوطين. وفي معظم دول الخليج، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، تتجاوز درجات الحرارة العظمى اليومية 40 درجة مئوية لما بين 100 و150 يومًا في السنة، مما يُؤكد أن الحرّ الشديد أصبح ظاهرة ثابتة، وليس ظاهرة موسمية، وفقًا لدراسة مشتركة أجرتها شراكة العلامات الحيوية وهيومن رايتس ووتش.
هذا العام، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض مناطق الإمارات العربية المتحدة، فإن الشركات العاملة في مجال البناء والتوصيل والخدمات اللوجستية لا تتبع الأوامر فحسب، بل إنها تعيد التفكير في كيفية عملها بالكامل.
عالميًا، يفقد العاملون في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمل في الهواء الطلق، مثل الزراعة والبناء، أكثر من أسبوعين من العمل سنويًا بسبب الإجهاد الحراري، وفقًا لمؤسسة كلايمت إنترأكتيف، وهي مؤسسة بحثية أمريكية تُعنى بنمذجة المناخ. ولكن نظرًا لأن استجابة المناخ للسياسات الجديدة قد تستغرق عقودًا، فإن حتى سياسات التكيف مع الحرارة الصارمة المُطبقة حاليًا في الإمارات العربية المتحدة لن تُقلل بشكل كبير من خسائر العمالة في الهواء الطلق حتى أربعينيات القرن الحادي والعشرين.
الوضع الاقتصادي قاتمٌ بنفس القدر. يتوقع تقريرٌ صادرٌ عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز حول مرونة المناخ أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة بنسبة 41.8% بحلول عام 2035. ومع ذلك، يُحذّر الخبراء من أنه عند احتساب التهديدات المناخية - بما في ذلك الحر الشديد وندرة المياه والفيضانات - سينخفض النمو بمقدار 13.9 نقطة مئوية، ليصل إلى 27.9%. إن تكلفة التقاعس ليست مجرد تكلفة مجردة؛ بل هي عبءٌ على الإنتاجية والأرباح وثقة المستثمرين.
من الصعب تجاهل علامات التحذير. ووفقًا لورقة عمل حديثة أعدها خبراء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي هيئة حكومية دولية ترصد الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتقدم المشورة بشأن السياسات، يُعد الإجهاد الحراري من بين أكثر تحديات العمل إلحاحًا المرتبطة بتغير المناخ. وتشير تقديرات الورقة إلى أن كل عشرة أيام إضافية تتجاوز فيها درجة الحرارة 35 درجة مئوية في السنة يمكن أن تُخفض إنتاجية العمل على مستوى الشركات بنحو 0.3%، بينما يمكن لموجة حر واحدة لمدة خمسة أيام أن تُخفضها بنسبة 0.2%.
قد يبدو هذا ضئيلاً، لكنه يتفاقم بسرعة: ففي الخليج، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية بانتظام لأكثر من 100 يوم في السنة، يمكن أن تصل الخسائر التراكمية إلى 3% سنوياً للقطاعات المعرضة. ولتوضيح ذلك: إذا كان نصف اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، الذي يبلغ حوالي 500 مليار دولار، مرتبطاً بصناعات تعتمد بشكل كبير على الأنشطة الخارجية، مثل البناء والخدمات اللوجستية والتوصيل، فإن ذلك يعني خسارة إنتاجية تقدر بنحو 7.5 مليار دولار سنوياً بسبب الحر الشديد وحده. وفي بلد لم تعد فيه مثل هذه الظروف استثناءً، بل أصبحت قاعدة موسمية، فإن هذه الخسائر ليست نظرية، بل تُشكل عبئاً متزايداً على الإنتاج الحقيقي. وبالنسبة للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على العمل في الهواء الطلق، فإن هذه ليست مجرد مشكلة مناخية، بل هي مشكلة اقتصادية.
قالت نجيبة الجابري، الرئيسة التنفيذية لشؤون البيئة والمجتمع والحوكمة والاستدامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز: "تُشكل الأمراض المرتبطة بالحرارة خطرًا على أي شخص يعمل في الهواء الطلق خلال فصل الصيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تُسبب الوفاة إذا تُركت دون علاج". وأضافت: "مع ذلك، يُمكن الوقاية منها تمامًا".
في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث لا يمكن إيقاف عمليات الصهر وتوليد درجات حرارة عالية على مدار العام، تُدمج بروتوكولات الصيف في العمليات اليومية، مما يجعل الشركة نموذجًا يُحتذى به في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة في القطاع الصناعي بالمنطقة. وصرح الجابري: "عملياتنا الصناعية تُولد حرارة إضافية ولا يمكن إيقافها".
"لهذا السبب فإننا نركز كل جهودنا على الوقاية."
يشمل برنامج "تغلب على الحر" الخاص بالشركة، والذي دخل عقده الثاني الآن، اختبارات ترطيب قبل نوبات العمل وأثناءها، واستراحات تبريد مُجدولة، وإمكانية الاستحمام بماء بارد، ومناطق راحة مُخصصة في منشآتها. هذا العام، أدخلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وحدات تبريد لكامل الجسم في مواقع ومراكز طبية مُختارة لتوفير راحة سريعة وغير جراحية. ويبدو أن هذا النهج يُجدي نفعًا: فمنذ عام ٢٠٢١، لم تُسجل الشركة أي حالة مرضية مرتبطة بالحر.
قال الجابري: "الغالبية العظمى من مناطق عملياتنا مغطاة ومظللة على مدار السنة. أما المناطق المحدودة غير المظللة، فنلتزم تمامًا بمتطلبات استراحة منتصف النهار في دولة الإمارات العربية المتحدة".
في قطاع التوصيل، حيث نادرًا ما يتوقف العمل، تتعامل شركات مثل كريم مع الحرارة كمشكلة بنية تحتية. وقد وسّعت الشركة استجابتها الموسمية بتوفير محطات راحة متنقلة مكيفة تعمل بالطاقة الشمسية في دبي وأبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة، وذلك في إطار شراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات (MAJRA)، الذي يخدم الآن أكثر من 60 ألف عامل توصيل، بغض النظر عن جهة العمل، وفقًا لباسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في كريم.
قال النحلاوي: "قامت كريم أيضًا بتركيب موزعات مياه باردة في مناطق التوصيل الرئيسية". يتلقى سائقو التوصيل "حقيبة الكابتن" المجهزة بمناشف تبريد، وزجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام، وواقي شمس، ومكملات ترطيب - وهي معدات أساسية للعمل في الخطوط الأمامية في ظل حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية. على عكس القطاعات الأخرى، لا تخضع منصات التوصيل لقاعدة استراحة منتصف النهار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يزيد من أهمية الضمانات الداخلية. وأضاف النحلاوي: "نُمكّن كباتن التوصيل من خلال جدولة مرنة"، مشيرًا إلى إمكانية تغيير ساعات عمل الركاب لتجنب ذروة الحرارة.
يغادر العديد من الكباتن البلاد مؤقتًا خلال ذروة الصيف. أما بالنسبة لمن يبقون، فقد أضافت كريم فحوصات طبية مجانية من خلال شراكتها المتجددة مع المركز الطبي الباكستاني. كما اعتمدت كريم بشكل كبير على التكنولوجيا. يعرض تطبيق السائقين الآن مناطق الراحة القريبة مع خاصية الملاحة خطوة بخطوة. تساعد خرائط الحرارة، وتحليلات التعب، وأدوات حركة المرور الفورية على تحسين مسارات التوصيل والتنبؤ بأنماط الخطر العالية مبكرًا. حتى أن الشركة تستخدم تلميحات لطيفة في تطبيقها، تطلب من المستخدمين تقديم الماء البارد أو الإكرامية بسخاء خلال موجات الحر.
قال الجابري: "التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتجنب خطر الأمراض المرتبطة بالحرارة. فالقيادة الحكيمة التي تُعطي الأولوية للسلامة، وبرامج التوعية الفعالة، وثقافة السلامة أولاً التي تُمكّن الأفراد من اتخاذ الإجراءات اللازمة وتؤهلهم لذلك، كلها عوامل أساسية".
ومع ذلك، لا تقتصر أهمية التكنولوجيا على توجيه السائقين أو تذكير العملاء بالإكراميات فحسب. ففي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أصبح ارتداء هذه الإكراميات أمرًا شائعًا. فمنذ عام ٢٠٢٢، قامت الشركة بتجربة سوار كينزن القابل للارتداء، والذي يوفر نظامًا صناعيًا مصممًا لمراقبة المؤشرات الفسيولوجية في الوقت الفعلي، مثل درجة حرارة الجسم الأساسية، ومعدل ضربات القلب، ومستويات الترطيب، على مئات الموظفين. وفي هذا الصيف، تطوّع حوالي ٣٠٠ عامل لارتداء هذه الأجهزة كجزء من مبادرة "تغلب على الحر" التي أطلقتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
لكن شركة EGA لا تزال شركةً استثنائية. تُقدم أجهزة مراقبة Kenzen الصناعية حلاً واعدًا، إلا أنها لا تزال محدودة النطاق. ويعود ذلك في الغالب إلى أن هذه التقنية باهظة الثمن. تعمل Kenzen بنظام الإيجار، عادةً في حزم من 10 إلى 50 وحدة، وتُستخدم بشكل أساسي في البيئات الصناعية شديدة التحكم، وليس في القطاعات المجزأة سريعة الحركة مثل توصيل الطعام. على الرغم من أن هذه المستشعرات توفر دقةً تُضاهي دقة المختبرات، إلا أن استخدامها يتطلب تدريبًا وإشرافًا فوريًا وطاقمًا طبيًا لتفسير البيانات. وهذا يُضيف ضغوطًا لوجستية ومالية، خاصةً للشركات التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة أو قوى عاملة لامركزية.
تُعدّ المراقبة الشخصية أحد العناصر الأساسية. لكن في جميع أنحاء دبي، يطرح الباحثون سؤالاً أكبر: ماذا لو أُعيد تصميم البيئة نفسها للحد من المخاطر؟ أمضى الدكتور وائل شتا، الأستاذ المساعد في الجامعة البريطانية في دبي والمتخصص في التكيف مع تغير المناخ والتصميم المستدام، السنوات القليلة الماضية في دراسة كيفية تأثير البيئة العمرانية في دبي على التعرض للحرارة، وخاصةً للعمال المهاجرين الذين يعيشون في مساكن عالية الكثافة. يغطي بحثه الظروف الداخلية والخارجية، ويجمع بين القياسات الميدانية وعمليات المحاكاة لاختبار كيفية تأثير التصميم والغطاء النباتي والمواد المحلية على "الراحة الحرارية" والإنتاجية.
لكن شتا يبحث أيضًا في كيفية مساهمة تدخلات التصميم - مثل الممرات المظللة، والمناطق الخضراء العازلة، واستخدام أنواع نباتية محلية - في الحد من الإجهاد الحراري في المناطق الصناعية الكثيفة، بما في ذلك القوز وجبل علي. وأوضح شتا أن زيادة الظل وتحسين تدفق الهواء يمكن أن يخفضا درجات حرارة الأسطح، ويعززا راحة المشاة، ويقللا من الآثار الفسيولوجية للعمل اليومي في ظروف مكشوفة.
يوضح قائلاً: "يساعد الغطاء النباتي على خفض درجات الحرارة المحيطة بشكل ملحوظ من خلال توفير الظل، مما يُقلل التعرض للحرارة بشكل مباشر"، في إشارة إلى مواقع العمل والمناطق المخصصة للمشي. ويضيف أن بعض أنواع النباتات، مثل "أنواع الأشجار المتساقطة الأوراق المحلية"، مفيدة، ليس فقط للتظليل، بل أيضًا "لعكس وتوزيع الإشعاع الشمسي على مدار العام".
في الوقت الحالي، يُعدّ العدد المتزايد من ملاجئ الراحة في منتصف النهار في جميع أنحاء دبي أحد أبرز الدلائل على جدية المدينة في التعامل مع الإجهاد الحراري، وفقًا لشيتا. وأضاف شيتا: "ينبغي على العديد من الباحثين البدء في تقييم هذه التجربة بإجراء مسوحات واسعة النطاق بين العمال"، مشيرًا إلى الحاجة إلى بيانات أفضل لفهم ما ينجح وأين تبقى الفجوات.
يرى شتا أن هذا هو التحدي الرئيسي: فالتنظيم والبحث لم يُواكبا بعدُ الواقعَ المُعاش. ويقول: "إن سد الفجوة بين البحث الأكاديمي وتطبيقات الصناعة أمرٌ أساسيٌّ لتحويل الدراسات التجريبية والابتكارات المفاهيمية إلى مشاريعَ واقعيةٍ مؤثرة". ويرى أن المرحلة التالية من التكيف مع المناخ في الصناعات كثيفة العمالة لن تتوقف على ابتكارٍ واحد. "إن التكامل - بين السياسات والتكنولوجيا والبحث وتعاون الجهات المعنية - سيُميّز المرحلة التالية من التكيف مع المناخ في الصناعات كثيفة العمالة في الخليج".
وفي الخليج، لا يتمثل التحدي الحقيقي في العمل تحت وطأة الحرارة فحسب، بل في مواكبة هذه الحرارة.