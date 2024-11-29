شابة من الإمارات تنفذ مبادرة صحية وتعليمية في تنزانيا

وعلى الرغم من صغر سنّها، الذي لم يتجاوز السادسة عشرة، إلا أن "أرجون" أثبتت أن بإمكان الشباب إحداث تغيير إيجابي في العالم. فقد انطلقت بمشروعها الطموح لمعالجة قضايا حيوية في تنزانيا، مركّزة على تحسين صحة الفتيات خلال فترة الدورة الشهرية، وتمكينهن من خلال التعليم. تهدف مبادرتها "احتياجات تنزانيات" إلى توفير الفوط الصحية لآلاف الفتيات، ليتمكّنّ من الذهاب إلى المدرسة بثقة وفخر، دون شعور بالحرج أو الخجل. كما تساهم مبادرتها في تمكين الشابات من خلال برامج رياضية متنوعة، تغرس فيهن روح المنافسة والقيادة.