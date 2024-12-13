"سيسيليا أهيرن": التعاطف والحساسية محور روايتي الجديدة

المؤلفة صاحبة الكتب العشرين الأكثر مبيعاً، بما في ذلك كتاب "بي. إس. أنا أحبك" (PS I Love You) الصادر عام 2004، والذي تم تحويله إلى فيلم ناجح من بطولة "هيلاري سوانك" و"جيرارد بتلر"، شعرت في البداية بالانبهار بهذه الحالة، حتى أنها تساءلت عما إذا كانت تعيش تجربة سحرية.

قالت لي خلال زيارة إلى دبي: "لقد وجدت نوبات الصداع النصفي الهالي مذهلة." وأضافت: "أنا أؤمن بالهالات؛ لا أراها، لكن نعم، أؤمن بها."

حرصت سيسيليا، التي تصف نفسها بأنها حساسة وقادرة على استشعار الطاقات في المكان، على معرفة المزيد عن الصداع النصفي الهالي والأعراض التي كانت تعاني منها. لذلك، استشارت طبيب الأعصاب الخاص بها بشأن الأمر. وقالت: "أدركت أنه ليس سحراً... هناك الكثير مما يحدث في العالم يمكن تفسيره بسهولة من خلال العلم والطب."

كانت هذه التجربة بمثابة المحفز الذي ساعد الكاتبة الأيرلندية على صياغة روايتها "بألف طريقة مختلفة".