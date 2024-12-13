"سيسيليا أهيرن": التعاطف والحساسية محور روايتي الجديدة
كانت "سيسيليا أهيرن" حاملاً بطفلها الثالث، بلوسوم، الذي يبلغ الآن خمس سنوات، عندما بدأت تعاني من الصداع النصفي — وهي حالة تسبب ظهور مجموعة من الأعراض الحسية، مثل ومضات الضوء، ودوامات الألوان، والبقع العمياء.
المؤلفة صاحبة الكتب العشرين الأكثر مبيعاً، بما في ذلك كتاب "بي. إس. أنا أحبك" (PS I Love You) الصادر عام 2004، والذي تم تحويله إلى فيلم ناجح من بطولة "هيلاري سوانك" و"جيرارد بتلر"، شعرت في البداية بالانبهار بهذه الحالة، حتى أنها تساءلت عما إذا كانت تعيش تجربة سحرية.
قالت لي خلال زيارة إلى دبي: "لقد وجدت نوبات الصداع النصفي الهالي مذهلة." وأضافت: "أنا أؤمن بالهالات؛ لا أراها، لكن نعم، أؤمن بها."
حرصت سيسيليا، التي تصف نفسها بأنها حساسة وقادرة على استشعار الطاقات في المكان، على معرفة المزيد عن الصداع النصفي الهالي والأعراض التي كانت تعاني منها. لذلك، استشارت طبيب الأعصاب الخاص بها بشأن الأمر. وقالت: "أدركت أنه ليس سحراً... هناك الكثير مما يحدث في العالم يمكن تفسيره بسهولة من خلال العلم والطب."
كانت هذه التجربة بمثابة المحفز الذي ساعد الكاتبة الأيرلندية على صياغة روايتها "بألف طريقة مختلفة".
قلب متعاطف
من خلال حديثها مع طبيب الأعصاب، أدركت أنها تستطيع كتابة كتاب "دون أن يكون غريباً جداً أو غامضاً للغاية بالنسبة للناس"، وفقاً لما قالته المؤلفة، التي تجاوزت مبيعات رواياتها 25 مليون نسخة حول العالم.
تشرح كيف أرادت أن تكتب قصة حول ما يعنيه أن تكون شديد الحساسية والتعاطف، وأن تعرف كيف يشعر شخص ما بمجرد النظر إليه.
تتمتع أليس، بطلة رواية "بألف طريقة مختلفة"، بقدرة فريدة، حيث تستطيع رؤية دوامات من الألوان تحيط بالناس، تكشف لها عن حالتهم المزاجية. بفضل هذه القدرة، تتمكن من استشعار مشاعر الخطر، والغضب، والهدوء، والفرح، والحزن بمجرد النظر إلى هالة الشخص. لكن لسوء الحظ، تنتقل هذه المشاعر إليها أيضاً، مما يدفعها إلى تجنب التفاعل مع الآخرين.
تقول سيسيليا "ينتقل اللون إلى شخصيتها؛ فهي تشعر تماماً بما يشعر به الشخص الذي تكون معه".
تتضمن الرواية الكثير من المعلومات حول الحالة العصبية المعروفة باسم "التآزر الحسي"، حيث يشعر الأشخاص بحواس متعددة في وقت واحد عند تحفيز إحدى الحواس. يذكر المؤلف أنه قرأ ذات مرة عن شخص يمكنه الشعور بالألوان أثناء الاستماع إلى الموسيقى، وقد تعلم عزف البيانو من خلال التلاعب بالظلال. وقال: "إنه لأمر مذهل، لذا جمعت كل هذه العناصر ووضعتها في القصة."
ومن خلال منح بطلتها القدرة على الترابط الحسي، تمكنت سيسيليا من استكشاف عالم التعاطف، وهو الشعور الذي تشعر به بقوة.
لرغبتي في استكشاف هذا الجانب بمزيد من التفصيل — خاصة أن معظم كتبها تتناول المشاعر وتفاعلاتها — سألت سيسيليا عمّا إذا كانت تعتقد أن التعاطف بين الناس قد تراجع بعد أن بلغ ذروته خلال فترة الوباء.
وتقول الأم لثلاثة أطفال: "أعتقد أن هذا كان واضحاً جداً أثناء الوباء. وللمرة الأولى، كان الناس قادرين حقاً على الشعور بما يمر به الآخرون لأنهم كانوا يعانون هم أيضاً. وأعتقد أن مواجهة التحديات الشخصية تجعلك تفهم تحديات الآخرين."
"عندما تكون سعيداً، فإنك لا تشكك في أشياء تتعلق بالحياة، ولكن عندما تمر بأوقات صعبة في الحياة، فإنك تشك في كل شيء."
تقول سيسيليا، التي كان والدها بيرتي أهيرن، رئيس وزراء أيرلندا السابق، إنها كتبت كتاب "ألف طريقة مختلفة" لشرح "كيف يشعر الشخص عندما يتأثر بقوة بكلمات شخص آخر وأفعاله، لأن ليس كل الناس يفهمون كيف يمكن لكلماتهم أن تؤثر على الآخرين. الكلمات قوية."
في إشارة إلى القضايا الناجمة عن الاحتباس الحراري، تدمج الرواية بشكل مثير للاهتمام بموضوع تغير المناخ مع التغيرات التي تحدث في شخصيات الناس نتيجة لأنماط الحياة الحديثة.
تكبر بطلة الرواية، أليس، وهي تتعلم عن طبقة الأوزون، وكيف أن الأرض تمتلك مجالاً مغناطيسياً يحميها من الإشعاع الضار. وتقول سيسيليا: "إنها تعتقد أن الناس أيضاً بحاجة إلى مثل هذه الطبقة الواقية."
تبدأ أليس في التفكير في هذا الموضوع عندما تكون بالقرب من أجهزة الكمبيوتر التي تصدر الحرارة والإشعاع. "يمكنها أن ترى 'ثقوباً' تظهر في هالات الأشخاص، والضغوط التي يتعرضون لها، والتي تؤثر على 'مجالاتهم' الشخصية."
عملية الكتابة
سألت الكاتبة من أين وكيف تحصل على أفكار لكتبها؟
وتوضح: "من خلال ثلاثة أشياء: الملاحظة والخيال والخبرة".
تضيف "كيف يحدث هذا؟ لا أعرف حقاً. الأمر أشبه بأنك تفكر في شيء ما وعقلك يتجول، ثم فجأة، يأتي كل شيء معاً".
ومع ذلك، توضح سيسيليا أن المحفز لكل رواية يختلف عن الآخر. تقول: "لقد كتبت عشرين رواية، وفي بعضها أستطيع أن أحدد بالضبط من أين جاءت الفكرة؛ أما في روايات أخرى، فأظن أنها سلسلة من المشاعر التي انتابتني."
حب الحروف
تتحدث سيسيليا عن كيفية ظهور فكرة روايتها الأولى "بي. إس. أنا أحبك" (PS I Love You) قائلة: "دون الكشف عن أي تفاصيل، تحكي الرواية قصة امرأة تتلقى مجموعة من الظروف التي تحتوي على رسائل من زوجها المتوفى، وكلها تحمل توقيع "بي. إس. أنا أحبك" 'PS I Love You'."
تتذكر سيسيليا، التي تحب تلقي الملاحظات المكتوبة بخط اليد من الأصدقاء والعائلة، أنها كانت تمر بفترة صعبة عندما كتبت "بي. إس. أنا أحبك" (PS I Love You"). كانت في الحادية والعشرين من عمرها فقط، وكانت تقول "أشعر بخوف شديد من فقدان الأشخاص الذين أحبهم. لم أكن أريد أن يحدث هذا لأنني كنت في حاجة ماسة إليهم. لم أكن أريد أن أكون وحدي، وظللت أفكر أن هذا أمر لا مفر منه؛ سأفقد الأشخاص الذين أعرفهم."
أدى العنصران — فرحة تلقي الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والخوف من فقدان الأحباء — إلى ظهور الكتاب الذي، على الرغم من انتقادات بعض النقاد، حقق مبيعات عالية في مختلف أنحاء العالم، وظل على رأس قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في أيرلندا لمدة 19 أسبوعاً. وبشكل شبه مفاجئ، تحولت سيسيليا إلى نجمة أدبية.
كيف كان شعورها عندما تذوقت طعم النجاح في سن مبكرة؟ تقول المؤلفة، التي نُشر كتابها في أكثر من خمسين دولة وما زالت تكتب المسودة الأولى من كتبها بخط اليد: "كان الأمر مذهلاً. كان من الصعب للغاية أن أحصل على وظيفة جديدة وألا أفهم الصناعة."
وهذا يعني أيضاً السفر المستمر - للتوقيع على الكتب، وحضور الفعاليات الإعلامية، والمقابلات، وغير ذلك الكثير.
تقول ضاحكة "خلال فترة طويلة من العشرينيات من عمري، كنت أفتقد الحياة في المنزل. كنت مشغولة للغاية، ولكنني لا أشتكي" .
هل شكل نجاحك ضغطاً عليك عند كتابة كتابك الثاني؟
تقول سيسيليا: "كانت هذه الظاهرة بمثابة نقطة انطلاق رائعة في مسيرتي المهنية بأكملها. لقد منحتني الكثير من الثقة، ولكنني لم أشعر بالضغط. ربما لن أتمكن أبداً من تكرار ما فعله ذلك الكتاب، ولست أحاول ذلك لأن عملي الآن مختلف تماماً. هناك تحديات مختلفة، ولكن لا، ليس هناك ضغط."
تعترف سيسيليا بأن تذوق مثل هذا النجاح المذهل في ذلك الوقت كان أمراً رائعاً. تقول: "لكنني استفدت من كل الأشياء الإيجابية؛ شعرت أنه كان بمثابة تأييد كبير. وإذا كان هناك أي شيء، فإن النجاح جعلني أشعر بثقة أكبر في الكتابة. أيضاً، قبل نشر"بي. إس. أنا أحبك" (PS I Love You)، انتهيت من كتابي الثاني. أعتقد أن هذا كان مهماً. لذلك، لم أكن أعرف ما سيكون رد الفعل. أعتقد أنني كنت محظوظة جداً لأنني دخلت مجال النشر في وقت مبكر جداً وبسرعة كبيرة."
تعتبر كتابها الأول و "ألف طريقة مختلفة" من بين رواياتها العشرين المفضلة.
أفضل الأعمال
تقول سيسيليا: "إن هذين العملين ثمينان للغاية بالنسبة لي، فبالرغم من أن الشخصيات لا تمثلني على الإطلاق، إلا أنني أشعر بالارتباط بهما. لقد بذلت قصارى جهدي فيهما... لقد أفرغت خزانتي. إنهما أفضل أعمالي."
هل تلقيت العديد من رسائل الرفض؟
"نعم، عدة كتب"، كما يقول المؤلف الحائز على جوائز، والذي كتب أيضاً للتلفزيون والسينما. "في الواقع، تلقيت إشعار رفض قبل بضعة أيام فقط".
في مثل هذه اللحظات، تكون قدرتها على الصمود هي التي تجعلها تستمر. تقول: "إذا قال لي شخص ما 'لا'، أقول لنفسي إنني سأطرح الأمر في مكان آخر لأنني أعتقد أن كلمة 'لا' تعني أن هذا الشخص غير مؤهل لذلك. أؤمن بكل ما أكتبه، حتى تلك التي يتم رفضها. لا أعتقد أنها سيئة. أعتقد فقط أنها ليست مناسبة لذلك الشخص."
ولعل هذا الموقف هو ما دفعها إلى رفض الاستسلام، وهو أيضاً ما دفعها للحصول على رخصة قيادة رافعة شوكية. تقول ضاحكة عندما سألتها عن الأمر: "أجل، كان ذلك منذ عشرين عاماً تقريباً."
تتذكر أنها زارت مستودعات النشر وشاهدت الرافعات الشوكية وهي تعمل هناك. تقول: "أشعر بروح طفلة في داخلي وأردت أن أقود واحدة منها". بالطبع لم يسمح لها أحد بذلك لأنها لم تكن مؤهلة لتشغيل الماكينة.
تقول وهي تضحك "في أحد الأماكن، أخبرني المشرف هناك مازحاً أنه يمكنني قيادة الرافعة الشوكية إذا كان لدي رخصة. لذا ذهبت وحجزت دورة، وتعلمت كيفية قيادتها وحصلت على رخصة. سأعود إلى المستودع في أحد الأيام لقيادة رافعة شوكية".
عندما وصلنا إلى نهاية المقابلة، سألت الكاتبة: ما الذي يلهمها؟
تقول دون أن تتوقف لحظة: "إن الروح الإنسانية مصدر إلهام لي. أستلهم الإلهام من الأشخاص الشجعان الذين يتحلون بالشجاعة والجرأة، والذين يتجاوزون اللحظات الصعبة في الحياة ويصبحون أقوى ومستعدين للتحدي التالي الذي تلقيه الحياة عليهم. إن هؤلاء الأفراد يلهمونني حقاً."
هل قامت بتقليد أي من شخصياتها على غرار نفسها؟
"أوه، لا"، تقول، معترفةً بأن نسخاً مجزأة منها تظهر في بعض أعمالها. "لا شيء يمثلني بالكامل أبداً، ولا أدرج في كتبي أشخاصاً التقيت بهم أو محادثات سمعتها بأي شكل من الأشكال. أعتقد أن هذا نوع من عدم الأمانة أو الغش."
نصائح للكتاب الطموحين من سيسيليا
"اكتب بصوتك. هذا هو الصوت الصغير الذي تملكه في رأسك، والذي تتحاور معه، والذي يفكر مثلك ويجعلك الشخص الذي أنت عليه. اكتب بصوتي الداخلي. لا أحد يفكر مثلك، وبالتالي لن يكتب أحد مثلك. اكتب بصوتك الداخلي لأن هذا هو صوتك."
لا تكتب من أجل القراء. اكتب من أجل نفسك. اكتب لتحريك نفسك، اكتب ما يثير اهتمامك، ما يثير فضولك بشأن الأشياء... لا تتبع الاتجاه السائد. اكتب قصتك الخاصة فقط.
"أعطِ مسوداتك لأشخاص يشجعونك. هذا مهم للغاية. يمكن لأي شخص أن يخبرك بما هو الخطأ، لكن ما تحتاجه هو شخص يخبرك بما هو الصحيح، ليرفعك ويشجعك. لديك ما يكفي من الأجزاء السلبية والمشكوك فيها في رأسك. أعتقد أنه من الجيد الحصول على التشجيع من الآخرين. كانت والدتي كذلك. كانت صادقة للغاية. لم تكن لتقول 'سيسيليا، أنت مذهلة' إذا لم تكن تعني ذلك. أعتقد فقط أنه من المهم أن تصل إلى نهاية الكتاب؛ أن تشعر بالتشجيع."
ما عليك سوى كتابة المسودة الأولى. ليس من الضروري أن تكون مثالية ولا يجب أن تكون كل جملة مثالية لأنك تستطيع دائماً الرجوع إليها وإصلاحها. أعمل على إخراج القصة أولاً، بأي طريقة كانت، ثم أعود وأصلحها وأصلحها .
"يستغرق بعض الأشخاص 10 سنوات لإنهاء كتاب ما لأنهم يحاولون جعله مثالياً. أود أن أقول لك أن تكتب كتابك. بهذه الطريقة، ستشعر وكأنك أكملت شيئاً ما، وستشعر بالرضا والإنجاز. ثم عد إلى الكتاب وقم بمراجعته حتى تصبح راضياً عن النتيجة النهائية."
طقوس الكتابة
تقول سيسيليا: "إحدى الطرق التي أستعد بها لبدء الكتابة هي إشعال شمعة. أحب ماركة جو مالون ورائحتي المفضلة هي الليمون والريحان واليوسفي."
"لم أستخدمها في كتبي القليلة الأولى لأنني لم أستطع تحمل تكاليفها. ولكن بعد ذلك تلقيت بعضاً منها كهدايا على طول الطريق وأصبحت شموعي المفضلة.
"الآن، أصبحت الرائحة بمثابة محفز لعقلي حقاً - رسالة لعقلي الإبداعي بأن الوقت قد حان للبدء - وأنا أحب ذلك."