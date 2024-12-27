"سيرين ديبيتي" للفنون: منصة تجمع بين الإبداع والتنوع

يُعد مهرجان "سيرين ديبيتي" للفنون في "بانجيم" أكبر مهرجان ثقافي متعدد التخصصات في الهند، وقد أصبح حدثاً سنوياً لا يمكن تفويته في التقويم الفني لولاية جوا منذ انطلاقه في عام 2016. وقد زار هذا الكاتب مدينة بانجيم مؤخراً لحضور النسخة التاسعة من المهرجان.

ورغم أن الستار قد أسدل على نسخة أخرى من مهرجان سيرين ديبيتي للفنون، إلا أن الضجة في جوا لم تبدأ بعد. مع اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، تتحول مدينة بانجيم، عاصمة العصر البرتغالي الساحرة، إلى مركز نابض بالحياة، حيث تعج بالأجواء الاحتفالية والنشاطات المتنوعة التي تملأ الشوارع وتثير الترقب بين السكان والزوار على حد سواء.

لم يكن مؤسس المهرجان وراعيه، "سونيل كانت مونجال"، ليتخيل أن ما بدأ كمبادرة متواضعة لدعم المساعي الإبداعية وتوحيد التخصصات المختلفة مثل الفنون البصرية، والمسرح، والموسيقى، والأفلام، والطعام، والفنون المسرحية، سيزدهر ليصبح أحد الأحداث البارزة التي تجذب العائلات والرجال والنساء والطلاب والجمهور الأصغر سناً من جميع أنحاء الهند وخارجها.