"سيرين ديبيتي" للفنون: منصة تجمع بين الإبداع والتنوع
يُعد مهرجان "سيرين ديبيتي" للفنون في "بانجيم" أكبر مهرجان ثقافي متعدد التخصصات في الهند، وقد أصبح حدثاً سنوياً لا يمكن تفويته في التقويم الفني لولاية جوا منذ انطلاقه في عام 2016. وقد زار هذا الكاتب مدينة بانجيم مؤخراً لحضور النسخة التاسعة من المهرجان.
ورغم أن الستار قد أسدل على نسخة أخرى من مهرجان سيرين ديبيتي للفنون، إلا أن الضجة في جوا لم تبدأ بعد. مع اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، تتحول مدينة بانجيم، عاصمة العصر البرتغالي الساحرة، إلى مركز نابض بالحياة، حيث تعج بالأجواء الاحتفالية والنشاطات المتنوعة التي تملأ الشوارع وتثير الترقب بين السكان والزوار على حد سواء.
لم يكن مؤسس المهرجان وراعيه، "سونيل كانت مونجال"، ليتخيل أن ما بدأ كمبادرة متواضعة لدعم المساعي الإبداعية وتوحيد التخصصات المختلفة مثل الفنون البصرية، والمسرح، والموسيقى، والأفلام، والطعام، والفنون المسرحية، سيزدهر ليصبح أحد الأحداث البارزة التي تجذب العائلات والرجال والنساء والطلاب والجمهور الأصغر سناً من جميع أنحاء الهند وخارجها.
يقول مونجال لصحيفة ويكند: "لقد استعرت اسم سيرين ديبيتي"Serendipity" من زوجتي التي كانت تمتلك مكتبة تحمل نفس الاسم في فندق كلاريدجز في نيودلهي. وعندما أغلق الفندق للصيانة لمدة ثلاث سنوات، تأثرت المكتبة أيضاً. لكننا احتفظنا بالاسم". وهو رئيس مجلس إدارة هيرو انتربرايز Hero Enterprise وأحد أبرز رجال الأعمال الهنود، ولكنه أيضاً رجل شغوف بالفن والثقافة. يقدم المهرجان دخولاً مجانياً لمعظم فعالياته، مدفوعاً بالتزامه بجعل الفن في متناول الجميع. يقول مونجال: "تتمتع الهند بتراث ثقافي غني يمتد من العصور الكلاسيكية إلى العصر الحديث. لسوء الحظ، كان هذا التراث مقتصراً على الدوائر النخبوية. أردنا تغيير ذلك ليس فقط من خلال إعادة هذه المعرفة إلى الحوار الشعبي، ولكن أيضاً من خلال ربط المجتمعات المتنوعة على منصة مشتركة".
كان المهرجان الذي استمر سبعة أيام هذا العام أكثر طموحاً وأكبر حجماً من أي وقت مضى، حيث تم تكليف 14 منسقاً رئيسياً بمهمة استحضار مجموعة واسعة من الفعاليات التي أُقيمت في أماكن متعددة في بانجيم. كان الثنائي الفني ثوكرال وتاجرا من دلهي من بين المنسقين الذين ابتكروا مفهوم (مالتي بلاي) "Multiplay" – وهي تجربة تفاعلية وغامرة تدعو الزوار إلى التفكير وإعادة صياغة الطرق التقليدية لرؤية وفهم الفن.
اشتهر جيتن ثوكرال وسومير تاجرا بممارستهما الرائدة التي تمتد عبر الفنون الجميلة والوسائط الجديدة والألعاب والتكنولوجيا والثقافة الشعبية. وقد أكد التنظيم على دور الفنانين كمرشدين ومحاورين، مما سمح للمبدعين الأساسيين بالتراجع للحظة وتعزيز علاقة ديناميكية بين مساحة العرض والأفكار والأعمال الفنية والمشاهدين بدلاً من تقديم العمل الفني بشكل تقليدي. يبدو أن ثوكرال وتاجرا، اللذان يلقبهم الأصدقاء باسم T&T، قد تصورا سيناريو حيث تتجمع شخصيات مختلفة في غرفة للمشاركة في جدال إبداعي، مما يعكس تفاعلاً حياً بين المبدعين والجمهور.
جمع (المالتي بلاي) أكثر من 30 فرداً وأيديولوجية من مختلف التخصصات، بدءاً من المهندسين المعماريين وصانعي الأفلام والفنانين إلى مجموعات البحث والمدافعين عن البيئة وكتاب الروايات المصورة.
وكجزء من المالتي بلاي ، حثت زهرة النيلي للفنان هيمناشو شاني الزوار على التجول عبر قماش على الأرض تاركين وراءهم درباً من النيلي وهم يتحركون بصمت، في حين كان عمل الفنانة الكويتية البحثية آلاء يونس " حديقة الصداقة: الملاعب" تعبيراً إبداعياً آخر يتضمن مشاركة نشطة من الناس.
عمل يونس يعد تذكيراً بأن ملعب المستقبل، بغض النظر عن شكله، سيكون من صنعنا في النهاية. في هذا السياق، يمكن العثور على فن مفاهيمي أكثر مرحاً وإثارة للتفكير في عمل الفنان الهندي شايلش بي آر بعنوان "دعونا نتخذ خياراً" (سوايامفارا)، حيث تقوم الآلة أو الذكاء الاصطناعي بالبحث عن خاطبين محتملين من بين آلاف الجماهير. استكشف العمل التوترات بين التقاليد والفلسفة والتكنولوجيا من خلال لمسة ساخرة.
أما ثوكرال وتاجراً, مؤسسا المختبر الإبداعي (بلوينيتور آي أو) Pollinator.io، فقد قدما مشروعهما التجريبي (بوك مساج) "Book Massage" الذي عرض جلسات تدليك مجانية بشرط أن يستمع المشاركون إلى كتاب صوتي من بين عشرة مؤلفين مميزين. هذا المشروع ساعد في تحويل المساحة إلى بيئة مريحة للشفاء، والتعلم، والتأمل، مما يضيف بعداً جديداً للتفاعل بين الفن والجمهور.
خارج مجمع (جي أم سي) القديم في بانجيم، الذي يعد القلب النابض لمهرجان سيرين ديبيتي للفنون، يمكنك استئجار سيارة أجرة، وإذا كنت محظوظاً، قد تجد نفسك جالساً في واحدة منها مزينة بلوحات إعلانية تحمل عبارة: "قصائد على الطريق".
كان هذا عملاً فنياً متحركاً. اركب هذه السيارات وستجد ستة شعراء رفاقاً لك، مما يجعل رحلتك مغامرة لا تُنسى.
كان هذا هو تاكسي طهران لجعفر بناهي، الذي تم نقله من الاختناقات المرورية المزدحمة في عاصمة إيران إلى شوارع جوا القديمة، التي كانت مزدحمة بنفس القدر. يقول سومير ثوكرال، في جولة مع ويكند: "لقد قدمنا هذه الفكرة بالفعل إلى سيرين ديبيتي منذ خمسة أو ستة أعوام، ولكنها لم تنجح في ذلك الوقت. أردنا أن نفعل شيئاً مثل "الأداء في سيارة". لذلك، عندما اتصلوا بنا لتنظيم النسخة التاسعة، قررنا إعادة هذه الفكرة وجعلها تعمل هذه المرة". في سياق (مالتي بلاي)، استوحى الفنانان الإلهام من لازمة المنظر الثقافي مارشال ماكلوهان الشهيرة، "الوسيلة هي الرسالة". يوضح جيتن: "من خلال (مالتي بلاي)، فكرنا في إنشاء بنية تحتية أو إطار عمل يمكننا من خلاله دفع حدود الفن، والطريقة التي يصنع بها الفنانون الفن، والطريقة التي يدركها الجمهور. الأمر أشبه بمباراة تنس؛ الجميع مشاركون. هناك الكثير من الكراهية والتمييز في العالم اليوم، وشعرنا بأننا ملزمون بتنمية بيئة حيث يمكننا توفير ترياق لهذه الأعمال العدائية وفتح طرق الرعاية والرحمة والشمول والابتكار. بالنسبة لنا، يمكن للفن أن يمنحنا الكثير لنتأمله ويحفزنا على أن نكون بشراً أفضل".
كان مبنى مديرية الحسابات – وهو مركز حكومي تاريخي يعود إلى القرن الخامس عشر تم تحويله إلى مساحة فنية خاصة بالمهرجان – مزدحماً بالإثارة حيث تكدس الجمهور لإلقاء نظرة على بوبين في جوا. وقد عرض هذا المعرض المترامي الأطراف، الذي أشرف عليه الفنان الهندي الشهير غلام محمد شيخ، النطاق الغزير والموهبة الاستفزازية للفنان بوبين كاكار (1934-2003). لقد كان من دواعي سروري النادر أن أرى العديد من روائع كاكار الرائعة تحت سقف واحد، وما جعل الجهد غير مسبوق هو أن غلام محمد شيخ المقيم في بارودا جلب عدسته العلمية والتنظيمية الحادة إلى أعمال صديقه الراحل (التي تتراوح من السيراميك والرسومات والمنحوتات والمطبوعات والألوان المائية)، مما قدم منظوراً جديداً لفنان أسيء فهمه كثيراً في حياته.
ومن بين الأفلام اللافتة للنظر أيضاً فيلم "البحر يبحر مع الشمس" (2016) للفنان والمخرج الفرنسي أنجي ليشيا. وقد حظي الفيلم بدعم من المعهد الفرنسي في الهند، وكان بمثابة إشارة إلى شباب ليشيا البالغ من العمر 72 عاماً في جزيرة كورسيكا، حيث تناول موضوعات متضاربة تتعلق بالجمال والعنف.
بالنسبة للفنانين المعاصرين، أصبح تغير المناخ قضية من المستحيل تجاهلها بشكل متزايد. وفي معرض سيرين ديبيتي، يمكن للمرء أن يرى وعياً متزايداً بالبيئة. على شاطئ ميرامار المشمس، أعاد المهندس المعماري الشهير فينو دانييل تعريف دور الفضاء العام من خلال (تيررا غروف) Terra Grove، مذكراً إياه بأن الطبيعة والاستدامة تسيران جنباً إلى جنب. من خلال العمل على تقاطع الثقافة والمجتمع والمناخ، تضمنت ذكريات سا لاداخ من الأرض سبعة فنانين (من بينهم أنشو سينغ و*مونيشا أحمد* و*مانيشا جيرا باسواني* و*راكي نيكاهيتيا*) الذين أعادوا خلق ذكريات المناظر الطبيعية المفضلة لديهم.
الأمور الأرضية
"الأرض مهمة بالنسبة لنا كنوع؛ فهي تحدد من نحن، وكيف نعيش، وما نصبح عليه. من خلال ذكريات من الأرض، أردنا أن نفكر في كيفية تذكرنا لمناظرنا الطبيعية والانخراط فيها والعناية بها. عندما بدأنا سا لاداخ، كنا مدفوعين بالتفاؤل المناخي والمسؤولية البيئية. لا يمكننا أن ننكر أن البيئات الطبيعية مثل لاداخ هشة للغاية الآن لدرجة أننا يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان"، كما يقول راكي نيكاهيتيا المقيم في كولومبو، المؤسس المشارك لسا لاداخ وأحد الفنانين الذين استوحى عملهم في المعرض من ذكريات طفولته عن سريلانكا وجبال الألب في النمسا. في عام 2023، استضافت سا لاداخ بينالي الفن الأرضي المعاصر الأعلى ارتفاعاً في آسيا على ارتفاع 3600 متر في منطقة لاداخ في جبال الهيمالايا.
مثل لاداخ، كانت جوا في قلب نقاش تغير المناخ في العقود القليلة الماضية بسبب التوسع الحضاري السريع، والاكتظاظ السكاني، والسياحة الجماعية، والفيضانات، وارتفاع درجات الحرارة. كانت هذه الجنة الاستوائية دائماً وجهة شهيرة بفضل سحرها الهادئ، ووفرة أشعة الشمس، والشواطئ الرملية، والكنائس البكر، والهندسة المعمارية على الطراز البرتغالي. وعلى الرغم من كونها ولاية صغيرة، إلا أنها تتمتع ببصمة ثقافية كبيرة. ولكن تقدم جوا أيضاً جاذبية الهيبستر، حيث تجذب المصطافين الذين يبحثون عن قطعة من مشهد الطهي المزدهر، والرحلات البحرية الفاخرة والحياة الليلية النابضة بالحياة. لقد جعل العديد من المجتمع الفني في الهند جوا موطنهم في السنوات الأخيرة.
سلطت تركيبات الفيديو والصوت المبتكرة التي تم تنسيقها بعناية مع البيئة الطبيعية والمناظر الطبيعية الخلابة في جوا، والتي أنشأتها راديكا أجروالا، فنانة متعددة التخصصات ومقيمة في جوا، الضوء على التحديات البيئية التي تواجه المنطقة. استخدمت أجروالا الصور الديستوبية لعرض الواقع البيئي الذي تعيشه جوا اليوم، مُشيرة إلى أن هذه الصور تمثل "الواقع الذي نعيش فيه اليوم".
توضح الفنانة راديكا أجروالا، البالغة من العمر 39 عاماً والتي تعيش وتعمل في قرية ألدونا الخضراء، أن مقطع الفيديو الخاص بها "ترددات الغابة" دمج بين الصور التي تعتمد على استخدام مواد كيميائية حساسة للضوء، والصور الفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو، والرسومات، التساؤل حول ما إذا كان بقاء الإنسان ممكناً في وقت أصبحت فيه الكارثة البيئية أكثر من مجرد أسطورة. وأعربت أجروالا عن سعادتها لرؤية عدد كبير من الأعمال الفنية التي تركز على تأثير تغير المناخ في مهرجان سيرين ديبيتي للفنون هذا العام، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور مع هذا الموضوع كان في أعلى مستوياته على الإطلاق.
وتضيف راديكا أجروالا: "لا أعتقد أن الفن وحده يمكن أن يكون الحل لتغير المناخ. بصفتنا فنانين، نحن رسل صامتون، ولكن ما كان جميلاً ومنعشاً بالنسبة لي في مهرجان سيرين ديبيتي للفنون هذا العام هو كيفية استخدام التكنولوجيا للتقاطع والتحدث عن البيئة. كان هناك قلق حقيقي، والذي أستطيع أن أقول بالتأكيد أنه كان خطوة إيجابية".
أقيم مهرجان سيرين ديبيتي للفنون في أماكن متعددة في بانجيم في الفترة ما بين 15 ديسمبر و22 ديسمبر.