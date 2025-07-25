سيدات الإمارات في إكسبو أوساكا: نساء يُشكلن المستقبل ويروين قصة وطن

انتبهوا جيدًا - لم تعد النساء يكسرن الحواجز الزجاجية. لقد تجاوز هذا التعبير. اليوم يكتبن قصصاً جديدة. إنهن يشكلن الأمم، ويقدن الشركات، ويعيدن تعريف الغرض الشخصي، ويحتللن حرفياً كل شبر من الفضاء الذي كان يعتبر في السابق حكراً للذكور. لا يوجد مكان يظهر فيه هذا التحول أكثر وضوحاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لا تُدرج النساء فقط في السرديات الوطنية، بل يُعهد إليهن بمهمة روايتها.

يعكس إيمان الدولة بالقيادة النسائية والكفاءة وجود امرأتين على رأس الجناح الإماراتي في إكسبو 2025 أوساكا - مريم المعمري، نائب المفوض العام ومديرة الجناح، ورئيس مكتب إكسبو الإمارات، والشيخة الكعبي، نائب المفوض العام والمديرة الإبداعية. تعيينهما ليس لفتة رمزية ولا صدفة؛ بل هو تأكيد على أن التأريخ التقدمي لأمة قد وجد قوالب جديدة، صممتها وطبقتها النساء.

بالنسبة للمعْمري، التي تقود استراتيجية الجناح وعملياته ورؤيته الدبلوماسية، فإن القيادة أكثر بكثير من مجرد تسلسل هرمي. تقول: "الأمر يتعلق بإعادة تصور الاحتمالات، وتحدي التقاليد"، مرددة اعتقادًا بأن النساء في القيادة يجب أن يحملن الغرض والتأثير معًا.

تقول: "بصفتنا قائدات، أعتقد أننا نأتي بأسلوب قيادة متجذر في الرعاية والمرونة والتعاون"، مؤكدة كيف عززت المشاركة النشطة للمرأة بيئة تدفقت فيها المحادثات بحرية، وتم تقدير وجهات النظر المختلفة، وكانت الخيارات مدفوعة بالوضوح والتعاطف. وهذا حول الجناح إلى تعبير نابض بالحياة عن هوية الإمارات والمثل التي ترغب في تقديمها للعالم.

إن نظرتها للتمكين متجذرة في مسيرة الإمارات العربية المتحدة نفسها - وهي أمة أقامت نفسها في أكثر من خمسين عاماً كجسر بين التراث والحداثة، والتقاليد والتبادل العالمي. كونها في طليعة مثل هذه المبادرة في دور إداري، خاصة على مسرح مهم مثل إكسبو، لم يكن ليأتي بتصميم متعمد. إنها دعوة استجابت لها بهدف التفوق على التحيزات الجنسانية وتحمل مسؤولية كبيرة وضعتها عليها قيادة الإمارات؛ مسؤولية تفي بها بتواضع وتصميم.

"عندما يدخل الزوار إلى الجناح الإماراتي ويرون النساء يقُدن بثقة ويتحدثن ويبدعن ويمثّلن البلد، فإن ذلك يشير إلى أن القيادة تُعرّف بالقدرة والرؤية والنزاهة، وليس بالجنس"، تقول، مسلطة الضوء على أهمية مسعاها.

رؤية فنية وإبداعية

يتوافق بشكل جميل مع تأثير المعمري المبدئي والتقدمي في إكسبو، رؤية الشيخة الكعبي الإبداعية والثقافية. بصفتها فنانة ومهندسة معمارية وملحقة ثقافية، فإنها تجلب الذكاء العاطفي والشعور بالسكينة إلى لغة تصميم الجناح. إنها لا تصف عملها بالنسوي أو الرمزي بشكل صريح. بدلاً من ذلك، تتحدث عن "التناغم"؛ وعن السماح للمساحات بالتنفس بالذاكرة والاستعارة.

تقول: "هناك قوة هادئة في الطريقة التي تشغل بها النساء المساحات"، وتتدفق هذه الروح اللطيفة كخيط رفيع عبر الجناح - من الأشكال الشبيهة بالضفائر إلى الضوء الذي يتحرك بلطف عبر العتبات. إنها قائدة تجمع بين مجالين. توضح: "بالنسبة لي، فإن القيادة النسائية في التصميم تدور حول الانفتاح على الحدس مع البقاء راسخة في التعقيد. إنها القدرة على احتواء التناقض - للسماح بالنعومة والقوة بالتعايش."

لا شك أن الجناح يتميز بالقيادة التي تقف وراءه، ولكن ما يعزز أهميته هو النية التي تكمن وراءه. يشير موضوع "من الأرض إلى الأثير" إلى حركة من الواقع إلى الطموح. إنها قوس رمزي يعكس تطور الإمارات العربية المتحدة. صُمم الجناح من قبل "مجموعة من الأرض إلى الأثير"، وهو فريق إماراتي ياباني من المبدعين، ويتميز بعناصر معمارية مثل "الداتكريت" (ابتكار يستخدم نفايات نخيل التمر المعاد تدويرها) والتجهيزات الخشبية التي تمزج العريش الإماراتي (شكل تقليدي من العمارة الإماراتية) مع الحس الياباني. إلى جانب المنظر الذي يقدمه، يكشف الهيكل عن لقطات من تراث الإمارات العربية المتحدة من خلال أشكال البناء الحديثة.

بصفتها فنانة، صوت الكعبي متواضع بشكل محبوب وواثق بهدوء. إنها ترحب بالتقدير الذي يكنه الجمهور للشعر الأنثوي والحميمية والتفاصيل التي يلاحظونها في عملها، ولكن في الأوساط العالمية مثل جناح إكسبو، فإن ما يهمها أكثر هو التفاعل الثقافي الذي يثيره لسرد قصة الأمة. تتحدث عن التصميم كتجربة "لحظات عميقة الإحساس" - ليس فقط كجمالية بصرية، ولكن كصدى يدوم. وتؤكد أيضاً أن "التقاليد ليست جامدة؛ إنها حية، وتتطور". بالنسبة لها، كان ذلك يعني، في هذه الحالة، مقاومة الصور النمطية الشائعة من الخارج والعادات المألوفة من الداخل لإنشاء ما يقف الآن كعلامة مميزة للتميز الإبداعي الإماراتي في منتدى عالمي تتنافس فيه التصميمات للتميز والتعبير.

استجاباتها للاحتياجات الجمالية لا تتعلق بالمواد نفسها بقدر ما تتعلق بالشعور الذي تثيره. تقول: "الاستدامة لا تُصرخ من فوق الأسطح؛ إنها تُحس في الضوء المرشح، وتدفق الهواء الطبيعي، والقوام تحت كفك." في عالم من الرسائل المتزايدة الصخب، يختار جناح الإمارات في أوساكا التحدث بنبرات خافتة ومتعمدة.

يمتد هذا الإحساس بالمسؤولية الثقافية إلى نهجهن في الشمولية أيضاً. تصف المعمري القيادة النسائية بالكامل بأنها نتيجة منطقية لنظام يرعى نساءه ويثق بهن. تقول: "وجودنا ليس مجرد تمثيل، بل هو طموح". "عندما ترى الشابات الإماراتيات وجودنا هنا، نريد أن يرين ما هو ممكن عندما يقابل الخيال الفرصة."

إن إيمانهن بالقوة التحويلية للرؤية يشكل الكثير مما يحاول الجناح تحقيقه. فإلى جانب استضافة المعروضات، يستضيف أيضاً محادثات. من سفراء الشباب المشاركين في التبادل الثقافي، إلى جلسات سرد القصص، والمنتديات الإبداعية، والمناطق الغامرة المخصصة للرعاية الصحية، والاستدامة، واستكشاف الفضاء، يعمل الجناح كمرآة لما هي عليه الإمارات ويرسم اسكتشًا لما تريد أن تصبح عليه.

تقاوم كل من المعمري والكعبي الثنائيات المعتادة مثل التقليد مقابل الابتكار، والأنثوي مقابل العالمي، والهيكل مقابل الرمزية. إنهما لا تنظران إلى القيادة على أنها تعطيل للمعايير بل تطور لها. بينما تتحدث الأولى عن المرونة والطموح والأصالة كقيم توجيهية، تعكس الثانية القدرة على احتواء التناقض وإفساح المجال بالتساوي للعاطفة والفكر. في تعاونهما، نرى نموذجًا للازدواجية في وئام: أحدهما يشكل الاستراتيجية، والآخر ينحت الحساسية.

وربما هذه هي القصة التي يرويها جناح الإمارات بشكل أكثر إقناعًا: أن التقدم الثقافي لا يحتاج إلى محو الماضي، بل إعادة تفسيره فقط؛ وأن القيادة لا تتعلق بالصخب، بل بالصدى؛ وأن مستقبل السرديات الوطنية قد يكمن في أيدي أولئك الذين يعرفون كيفية نسج الضوء والذاكرة والمعنى في مساحة يمكن للناس المشي فيها.

وسط بريق أضواء النيون والمزارات القديمة في أوساكا، مدينة حيث يتشابك المستقبل مع التقاليد العميقة، يرتفع جناح الإمارات، مرددًا انسجامًا مماثلاً للتراث والطموح. وفي قلب ذلك، تحمل امرأتان القلم. إنهما لا تكتبان مجرد قصة عن كفاءة المرأة في الساحة الدولية؛ إنهما تصيغان ما هو موجود بالفعل، وما هو قادم.