سمو النوايا والأهداف يساعد الجيل "زد" على تجاوز التحديات

لقد منحني الانغماس في الأشياء التي أُقدّرها أكثر من غيرها، كالاهتمام بالتعليم والتعاطف والصدق، إدراكاً للعالم لا أستطيع التخلي عنه أبداً. ومعرفة القليل عن الصراعات الجارية في العالم، والكثير عن بعضها على وجه الخصوص، وكيف تتشابك جميعها معاً، يُضيف لحياتي بعداً آخر، مع أنّه يُشعرني بالإحباط في أغلب الأحيان.