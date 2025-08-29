سكان بدبي ينفقون 70 ألف درهم على حمامات الجليد

تُفيد المنافسة الشديدة في سوق الإمارات العربية المتحدة المستهلكين في نهاية المطاف من خلال تحسين الجودة والابتكار. وصرح ديفيز قائلاً: "المنافسة في الإمارات العربية المتحدة شديدة، لكن هذا يدفعنا إلى التركيز على ما نُتقنه: الجودة، وفعالية الخدمة، والمرونة". وأضاف: "في نهاية المطاف، يُغذّي النموّ حمامات الثلج التي أصبحت جزءًا من روتين العافية اليومي للناس - سواءً لتعزيز الطاقة، أو التعافي، أو التركيز، أو الصحة النفسية".