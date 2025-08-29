سكان بدبي ينفقون 70 ألف درهم على حمامات الجليد

ينفق سكان دبي الأثرياء ما يزيد على 70 ألف درهم على تركيبات حمامات الجليد المنزلية الفاخرة مع وصول هوس الإمارة بالصحة والعافية إلى مستويات جديدة - وانخفاض درجات الحرارة.
ويقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن الارتفاع في الطلب على حمامات السباحة الباردة السكنية ووحدات العلاج بالتبريد أدى إلى إنشاء سوق متخصصة لأحدث رموز حالة العافية، حيث يرغب المشترون الراقون في إنفاق الأموال على وحدات مصممة خصيصًا مصنوعة من مواد مصممة حسب الطلب.
ويقول هومان سادرباناه، رئيس ومؤسس شركة TechWave، وهي شركة حمامات جليدية فاخرة مقرها الإمارات العربية المتحدة، إن هذه الظاهرة تمثل أحدث اتجاه لأسلوب الحياة الفاخر في دبي، والذي أخبر KT LUXE أنه أدرك فرصة السوق مبكرًا.
"عندما بدأنا، وبصرف النظر عن المنتجعات الصحية في الفنادق وبعض الغطسات الباردة التي يمكن ممارستها بنفسك، لم تكن هناك خيارات تجارية لامتلاك حمام جليدي شخصي في الإمارات العربية المتحدة،" قال صدربانه، الذي يستخدم حمامات الجليد والساونا منذ فترة طويلة من خلال مرافق المنتجعات الصحية.
أدرك جون ديفيز، المدير العام لشركة Qey، المُورّدة لحمامات الثلج الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، هذه الفرصة السوقية. وقد جاء دخوله السوق من تجربة شخصية: "استحممتُ أنا وشريكي في العمل بالثلج بعد مباراة كرة القدم، ولم نُصدّق كم شعرنا بالرضا والنشاط. كما لاحظنا سرعة في التعافي"، هذا ما قاله ديفيز لـ KT LUXE. "نحن مهندسان ميكانيكيان وكهربائيان، ولدينا شركة قائمة لتصنيع مكيفات الهواء في الإمارات العربية المتحدة. عملنا مع مُصنّعين عالميين حول العالم، لذا فهمنا المتطلبات الفنية وكيفية عمل حمامات الثلج هذه".
ومع ذلك، حدد ديفيز فجوةً جوهريةً في السوق. وأوضح قائلاً: "لم تكن أحواض الاستحمام الجليدية التي استخدمناها رائعةً من الناحية الجمالية. لذلك، بحثنا في المنتجات المتوفرة حول العالم لمعرفة ما إذا كان هناك من يشتري أحواض استحمام جليدية لمنازلهم ذات مظهرٍ جميلٍ ومناسبٍ للديكورات الداخلية".
لقد ثبت أن التوقيت كان دقيقا بالنسبة لكلا الشركتين.
مع تزايد تداول نقاشات التعرّض للبرد على مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا، أدرك صدرباناه أن هذا لم يكن مجرد دعاية عابرة، بل كان جزءًا من تنامي الوعي العالمي بفوائد العلاج بالبرد. وقال: "لقد فاق الطلب توقعاتنا بالتأكيد"، مضيفًا أنه كما هو الحال في أي سوق ناشئة، "كانت هناك العديد من العلامات التجارية لحمامات الثلج التي لم تحقق النجاح فخرجت من السوق".
يتشارك رائدا الصناعة رؤيةً بأن تصبح حمامات الثلج معداتٍ أساسيةً في مجال العافية. يقول ديفيز: "في تلك المرحلة، كنا نعتقد أن الاستحمام بالثلج في المنزل أو بعد صالة الألعاب الرياضية، على سبيل المثال، سيكون أمرًا طبيعيًا كالاستحمام يوميًا".
يعكس طيف الأسعار موقع السوق الفاخر، مع وجود اختلافات كبيرة عبر العلامات التجارية والنماذج.
تتنوع عروض TechWave بشكل كبير من حيث التكلفة والمواد المستخدمة. يوضح سادربانا: "نسميها حمامًا ثلجيًا، لكنها لا تتضمن ثلجًا. يتكون النظام من حوض معزول ومبرد لا يبرد الماء فحسب، بل يُرشحه أيضًا".
يبدأ سعر الخيار الأساسي من حوالي 8000 درهم لحوض استحمام محمول قابل للنفخ مصنوع من صفائح PVC وحبال غرزة متساقطة، بينما يصل سعر الطرازات المتميزة إلى 32000 درهم، وتتميز بتصميمات خارجية من خشب الأرز الأحمر الكندي مع تصميمات داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ.
تُصنّف شركة Qey نفسها في فئة المنتجات الفاخرة بنهج مختلف. قال ديفيز: "تبلغ تكلفة حمامات الثلج السكنية النموذجية لدينا 30,000 درهم إماراتي، وهي حمام ثلج متكامل ومُبرّد. كما نوفر خيارًا للمُبرّد فقط يسمح للمستخدمين بالتوصيل بأي حوض".
وتتجاوز التركيبات الأكثر إسرافًا هذه الأرقام بكثير.
يُظهر مشروع صدرباناه الأكثر طموحًا حتى الآن إقبال السوق على حلول العافية الشاملة: "مؤخرًا، قمنا بتركيب ساونا ThermoElite Arc مع حمامين ثلجيين من Artisan Barrel، أحدهما كحمام ثلجي والآخر كحوض استحمام ساخن. تستطيع مبرداتنا تبريد الماء وتسخينه. تبلغ تكلفة هذا التركيب ما يزيد قليلاً عن 70,000 درهم إماراتي."
يلعب عامل طول العمر دورًا حاسمًا في تبرير التكاليف. قال ديفيز: "يلجأ إلينا عملاؤنا عادةً إذا كانوا يرغبون في حمام ثلج رائع المظهر يُشكّل جزءًا من التصميم الداخلي، ولكن بموثوقية عالية. نريد أن تعمل هذه الحمامات الثلجية لأكثر من عشر سنوات".
تعكس تفضيلات المواد لدى عملاء الإمارات العربية المتحدة اتجاهات سوق المنتجات الفاخرة الأوسع. يقول صدربانه: "حمامات الثلج المصنوعة من الخشب والفولاذ المقاوم للصدأ هي الأكثر رواجًا"، فهي مواد تُكمل جماليات المنازل الفاخرة مع ضمان متانة عالية في ظل مناخ المنطقة الصعب.
يُحدد ديفيز التخصيص كمحرك رئيسي لعملاء الإمارات العربية المتحدة: "التخصيص هو الطلب الأكبر، سواءً كان شعارات أو أحجام أحواض أو أشكالًا فريدة. ولأننا نصنع محليًا، يُمكننا تسليم تصاميم مُخصصة بسرعة، من الوحدات السكنية الصغيرة إلى المباني التجارية واسعة النطاق، دون الحاجة إلى فترات تسليم طويلة في الخارج."
تكشف قاعدة العملاء عن رؤى حول التركيبة السكانية الغنية في دبي ودوافعها نحو العافية. يقول صدرباناه: "يشتري الناس حمامات الثلج لأسباب مختلفة. فالبعض يعاني من آلام مزمنة وأوجاع يرغب في تخفيفها، والبعض الآخر يشتريها للتعافي من الإصابات الرياضية، وكثيرون يشترونها لتحسين أدائهم".
"لدينا العديد من العملاء على مستوى الرئيس التنفيذي الذين يبحثون عن التميز والطاقة والحيوية الإضافية."
يصف ديفيز نموذج عملاء شركة Qey قائلاً: "عملاؤنا النموذجيون هم من يُقدّرون الأداء والجمال. إنهم يريدون حمام ثلج أنيقًا في منازلهم أو حدائقهم، ولكن أيضًا حمامًا مُختبرًا ومعتمدًا محليًا، ومدعومًا بخدمة موثوقة. كثير منهم من المهنيين المهتمين بصحتهم، أو الرياضيين، أو الفنادق والصالات الرياضية - لكن ما يجمعهم هو الرغبة في منتج يدوم طويلًا، وليس مجرد منتج يبدو جيدًا لمدة عام واحد فقط."
عندما سُئل سادرباناه عمّا إذا كان العملاء يعتبرون حمامات الثلج استثماراتٍ في العافية أم رمزًا للمكانة الاجتماعية، أجابت بحزم: "بالتأكيد استثمارٌ في العافية. مع أن اختيار الطراز قد يرتبط غالبًا بثروة العميل، إلا أن القرار الأساسي بامتلاك حمام ثلج ينبع من التزامٍ عميقٍ بالعافية".
يوافق ديفيز قائلاً: "بالنسبة لمعظم الناس، إنه استثمار في العافية أولاً. إنهم يريدون الفوائد اليومية - تعافيًا أفضل، وطاقة، وصفاء ذهني - لكنهم يهتمون أيضًا بمظهر المنتج في مساحتهم. وبهذا المعنى، يلعب التصميم دورًا مشابهًا للأثاث الفاخر: إنه شيء يفخرون به". ويضيف: "لا نرى أدلة كثيرة على شراء حمامات الثلج لمجرد أنها رمز للمكانة الاجتماعية، خاصة وأن العديد من عملائنا يتمتعون بخصوصية تامة".
يتجاوز هذا الإغراء مجرد التماهي مع نمط الحياة الفاخر ليشمل فوائد طبية وصحية حقيقية لا تزال الأبحاث تُثبت صحتها. فقد ثبت أن العلاج بالغمر في الماء البارد، الذي يتضمن عادةً درجات حرارة مياه تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية، يُقلل الالتهاب، ويُسرّع تعافي العضلات، وربما يُعزز وظائف الجهاز المناعي. وتشير الدراسات إلى أن التعرض المنتظم للبرد يُحفز إفراز النورإبينفرين، وهو ناقل عصبي قد يُحسّن التركيز والمزاج، ويُقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول. كما رُبطت هذه الممارسة بتحسين الدورة الدموية، وإدارة الألم في الحالات المزمنة، وتعزيز وظائف الأيض.
يقول ديفيز، من واقع خبرته الشخصية وخبرته في هذا المجال، إن الفوائد متعددة: "الفوائد واسعة النطاق: تحسين التعافي، ونوم أفضل، وصحة عقلية أفضل، وتركيز أعلى، وزيادة في الطاقة. شخصيًا، من أكثر ما يُعجبني هو الشعور بالاستعداد الذهني. إن بدء يومك بمهمة صعبة يُعزز مرونتك."
أنصحُ بحمامات الثلج يوميًا لرؤية فوائدها المُحسَّنة، وأُخبرُ كلَّ من يسألني عنها. فالتأثير الحقيقي يأتي مع المواظبة. فبعد حوالي خمسة أيام من الاستخدام اليومي، عادةً ما يُلاحظ الناس تغييراتٍ ملحوظة، وتزداد هذه الفوائد مع مرور الوقت. ننصحُ العملاءَ بتطبيقِ ذلك تدريجيًا، مع خفض درجة الحرارة تدريجيًا حتى يبقى التحدي سهلًا، ولكن واضحًا مع التقدم، وذلك للحفاظ على هذا الاضطراب الذهني.
تُؤمّن ديناميكيات السوق الإقليمية مكانةً مميزةً للإمارات العربية المتحدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. يقول صدربانه: "الإمارات والسعودية هما بلا شكّ الدولتان الأبرز لدينا، تليهما قطر وعُمان والبحرين".
يقدم ديفيز رؤيةً حول مقارنة الإمارات العربية المتحدة عالميًا: "تتميز الإمارات العربية المتحدة بمستوى فريد من المنافسة، فربما يتمتع العملاء هنا بخيارات أكثر من أي مكان آخر في العالم. ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي السريع، وثقافة الصحة والعافية الراسخة، وعدد رواد الأعمال في المنطقة."
تعكس الهندسة التي تقوم عليها هذه المنشآت الفاخرة اعتبارات مناخية متطورة. فالحرارة الشديدة في دبي تجعل أنظمة التبريد الفعالة ضرورية، بينما تتطلب جودة المياه في المنطقة قدرات ترشيح قوية. تُعالج TechWave هذه التحديات من خلال ثلاثة نماذج من أجهزة التبريد، يمكن للعملاء اختيارها بناءً على متطلباتهم وميزانياتهم الخاصة.
يؤكد ديفيز على الدقة التقنية المطلوبة: "يكمن التحدي في تحقيق الدقة التقنية مع تقديم منتج أنيق المظهر في منزل العميل أو في المساحات التجارية. تحافظ مبرداتنا على درجة حرارة الماء ضمن 0.1 درجة مئوية، مما يتطلب رقابة صارمة على الجودة، كما يجب أن يكون حمام الثلج قطعة أثاث متكاملة مع محيطه."
تُفيد المنافسة الشديدة في سوق الإمارات العربية المتحدة المستهلكين في نهاية المطاف من خلال تحسين الجودة والابتكار. وصرح ديفيز قائلاً: "المنافسة في الإمارات العربية المتحدة شديدة، لكن هذا يدفعنا إلى التركيز على ما نُتقنه: الجودة، وفعالية الخدمة، والمرونة". وأضاف: "في نهاية المطاف، يُغذّي النموّ حمامات الثلج التي أصبحت جزءًا من روتين العافية اليومي للناس - سواءً لتعزيز الطاقة، أو التعافي، أو التركيز، أو الصحة النفسية".