سعيد قبيسي يقدم مجموعة خريف وشتاء 2025 الراقية

تقدم دار سعيد قبيسي مجموعة الأزياء الراقية خريف/شتاء 2025، المحارب - تكريمًا للتحول والقوة الهادئة وقوة الوجود.
في رؤية هذا الموسم، تتجاوز الأزياء الراقية حدود الزخرفة لتعكس رحلة تحول شخصي. كل تصميم يُجسّد فصلاً من فصول صحوة الروح. تُجسّد الخطوط المنحوتة القوة الداخلية، بينما تكشف الستائر الانسيابية عن جمال الضعف. ترسم التطريزات المعقدة مسارات الذاكرة، حيث تُفسح الظلال المجال للضوء برقة.
ولأول مرة، تمتد هذه الرحلة عبر ملابس النساء والرجال على حد سواء - لتوحد كل تعبيرات القوة في قصة واحدة.
يتطور المحارب من خلال التحول، ويظهر في كل مرة بقوة أكبر وإشراق متجدد.
بين السكون والحركة، والتأمل والمرونة، يدعونا سعيد قبيسي إلى عالم حيث تصبح الأزياء الراقية بمثابة درع للروح - كريمة، متحدية، ومشرقة إلى الأبد.