سعيد قبيسي يقدم مجموعة خريف وشتاء 2025 الراقية

في رؤية هذا الموسم، تتجاوز الأزياء الراقية حدود الزخرفة لتعكس رحلة تحول شخصي. كل تصميم يُجسّد فصلاً من فصول صحوة الروح. تُجسّد الخطوط المنحوتة القوة الداخلية، بينما تكشف الستائر الانسيابية عن جمال الضعف. ترسم التطريزات المعقدة مسارات الذاكرة، حيث تُفسح الظلال المجال للضوء برقة.