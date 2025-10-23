سعيد ذو الستة أعوام يعود لحياته الطبيعية بعد إصابة دماغية خطيرة

في البداية، كان سعيد غير قادر على التحكم في رأسه أو جذعه، ويعتمد كلياً على الآخرين في جميع أنشطته اليومية. لذلك تم إدخاله في بروتوكولات جلوس وتثبيت متخصصة لتعزيز تنشيطه الجسدي. وخلال أسبوعين فقط، تطور من حالة عدم الحركة إلى المشي تحت إشراف بسيط علامة بارزة مبكرة في مسار تعافيه.