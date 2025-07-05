سحر الفخامة المستعادة: رحلة إماراتية إلى عالم الأناقة الخالدة

تعرف على المؤسسين الإماراتيين لمنصة الإمارات للسلع الفاخرة المستعملة

من حقيبة "لويس فويتون" واحدة إلى إمبراطورية إعادة بيع مزدهرة، استطاع الزوجان الإماراتيان هدير سليمان وجمال العبيدلي، مؤسسا متجر "ذا كلوزيت"، أن يغيّرا خلال 15 عامًا نظرة المستهلكين في المنطقة إلى مفهوم الفخامة. لم تبدأ رحلتهما من قاعة اجتماعات، بل من تجربة شخصية مليئة بالتحديات.

كانت هدير، المؤسسة ذات الرؤية، تحاول بيع حقيبتها الخاصة من لويس فويتون عبر منصة إلكترونية، لكنها فوجئت بسيل من الاستفسارات حول المقاسات والأصالة وتفاصيل الشراء وغيرها. تقول: "أدركت حينها وجود فجوة كبيرة في السوق لخدمة توصيل وبيع احترافية خالية من المتاعب"، وهكذا وُلدت فكرة "ذا كلوزيت" لبيع وشراء المنتجات الفاخرة الأصلية.

ورغم عدم امتلاكها خلفية تقليدية في عالم الأزياء، إلا أن هدير تمتعت بروح ريادية ورثتها عن عائلتها من رجال الأعمال. خبرتها المهنية في الصناعات الثقيلة والمؤسسات الكبرى منحتها أساسًا قويًا في العمليات والإدارة، وهي مهارات أثبتت أهميتها لاحقًا.

أما زوجها جمال العبيدلي، الشريك المؤسس، فقد اكتسب خبرة واسعة في اللوجستيات والتصدير الدولي من عمله في كبريات شركات الألمنيوم، إلى جانب معرفته المبكرة بتجارة التجزئة من خلال متاجر والده الفندقية. هذا التكامل بين خبراتهما شكّل شراكة قوية.

تغيير المفاهيم

عند انطلاق "ذا كلوزيت" في 2010، كان مفهوم إعادة بيع السلع الفاخرة غير مألوف ثقافيًا. تقول هدير: "كان كثيرون يترددون في بيع مقتنياتهم الفاخرة المستعملة خشية أن يُفهم ذلك كحاجة مادية، كما أن شراء السلع المستعملة كان يحمل وصمة اجتماعية في مجتمع يقدّر الجديد." لكن اليوم تغيّرت النظرة، خاصة مع جيل الشباب الواعي بقضايا الاستدامة، وأصبح تداول الفخامة المستعملة خيارًا ذكيًا وأنيقًا.

الاستدامة في صميم نموذج العمل

يتمحور نموذج "ذا كلوزيت" حول الاستدامة؛ فبإطالة عمر المنتجات الفاخرة عالية الجودة، تقل الحاجة للإنتاج الجديد، ما يحافظ على الموارد ويقلل هدر الموضة. تقول هدير: "على عكس الموضة السريعة، تصنع السلع الفاخرة لتدوم. بمنحها حياة ثانية أو ثالثة، نساهم في تقليل النفايات وتعزيز الاستهلاك الواعي."