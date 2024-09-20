"ستايل فور ليس"يفتتح متجراً جديداً في "ميركاتو مول"

تعود موضة "فينتيغ" إلى الواجهة مرة أخرى، وليس هناك سبب يمنعك من الاستفادة من هذه الموضة.

افتتحت "ستايل فور ليس"، متجر السلع المستعملة الفاخرة، متجرها الجديد الأكبر في "ميركاتو مول" في التاسع من سبتمبر.

وفي حين حصل المؤثرون والعملاء الدائمون على نظرة أولى جيدة على العروض المقدمة - هناك مجموعة فاخرة في الموقع تنتظر المشتري المناسب.

ما الذي ينتظرك؟ مجموعة واسعة من الحقائب والأحذية والمجوهرات والساعات الفاخرة الأصيلة. تابع صفحة Instagram @styleforless_ae لتبقى على اطلاع على القطع المميزة.