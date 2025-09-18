"سبلاش فاشونز" تختار مايا دياب وجها إعلانيا جديدا لها

موهبة متعددة الأوجه - مغنية، ممثلة، مقدمة برامج تلفزيونية، وأيقونة أزياء - أسرت دياب الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي بتصريحاتها الجريئة وشخصيتها الديناميكية. من تألقها في أسبوع الموضة العربي إلى اختيارها أيقونة الموضة لهذا العام من مجلس الأزياء العربي، دأبت دياب على تجاوز الحدود وإلهام صيحات الموضة التي لاقت صدىً واسعًا في جميع أنحاء المنطقة.