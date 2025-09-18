"سبلاش فاشونز" تختار مايا دياب وجها إعلانيا جديدا لها

أعلنت سبلاش فاشونز عن شراكة حصرية مع الفنانة اللبنانية الشهيرة وأيقونة الأناقة الإقليمية مايا دياب، التي تنضم إلى العلامة التجارية كسفيرة للأزياء والوجه الإعلاني الجديد لعلامة سبلاش. يجمع هذا التعاون بين طاقة مايا دياب الإبداعية وأسلوبها الجريء في الأناقة ورؤية سبلاش المميزة للأزياء المعاصرة، ليشكل بداية شراكة جديدة ومميزة للعلامة التجارية.
موهبة متعددة الأوجه - مغنية، ممثلة، مقدمة برامج تلفزيونية، وأيقونة أزياء - أسرت دياب الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي بتصريحاتها الجريئة وشخصيتها الديناميكية. من تألقها في أسبوع الموضة العربي إلى اختيارها أيقونة الموضة لهذا العام من مجلس الأزياء العربي، دأبت دياب على تجاوز الحدود وإلهام صيحات الموضة التي لاقت صدىً واسعًا في جميع أنحاء المنطقة.
بصفتها الوجه الإعلاني لحملات سبلاش القادمة، ستُمثل دياب التزام العلامة التجارية بالأزياء الجريئة والشاملة والمبتكرة. ومن المتوقع أن يوسع حضورها تأثير سبلاش ويقوي روابطها مع المستهلكين المهتمين بالأناقة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مما يدعم إرث العلامة في تقديم الأزياء المعاصرة بشكل متاح وملهم في الوقت ذاته.
قال رضا بيج، الرئيس التنفيذي لشركة سبلاش فاشونز: "لطالما كانت مايا صديقةً مقربةً لعلامة سبلاش، ويسعدنا الآن الترحيب بها سفيرةً لعلامتنا التجارية". وأضاف: "يحظى أسلوبها وتأثيرها بقبولٍ واسعٍ لدى الجمهور العربي، مما يجعل هذه الشراكة مثاليةً تمامًا".