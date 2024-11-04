سباق دبي للجري 2024: تفاصيل التسجيل والمسارات ومواقف السيارات
مع بدء العد التنازلي، حان الوقت للاستعداد لواحدة من أكثر فعاليات اللياقة البدنية المنتظرة في دبي. سيشكل حدث دبي "ران 2024"، وهو حدث لياقة بدنية سنوي تستضيفه ماي دبي، النهائي الكبير لتحدي دبي للياقة البدنية، حيث سيجمع العائلات والأصدقاء وعشاق اللياقة البدنية يوم الأحد 24 نوفمبر، لتجربة لا تُنسى.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته للاستعداد لأكبر حدث للياقة البدنية في دبي:
ما هي الطرق المتاحة؟
يمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين : مسار 5 كم للمبتدئين والعائلات، أو مسار أكثر تحديًا بطول 10 كم للعدائين المخضرمين.
ويقدم كلا المسارين تجربة لا مثيل لها حيث يمتدان على طول شارع الشيخ زايد الشهير، مما يسمح للمشاركين بالمرور عبر بعض المعالم الأكثر شهرة في دبي في بيئة خالية من السيارات.
ويبدأ المسار، الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات، من بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، بالقرب من دبي مول، وينتهي في شارع الشيخ زايد، بالقرب من متحف المستقبل.
من ناحية أخرى، يبدأ المسار الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات بالقرب من متحف المستقبل على شارع الشيخ زايد وينتهي عند مبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي، بالقرب من أبراج الإمارات.
التسجيلات مفتوحة
ورغم أن الحدث مجاني، فإن التسجيل إلزامي لجميع المشاركين ويمكن استكماله على موقع dubairun.com. وبمجرد التسجيل، يمكنك متابعة @dubaifitnesschallenge على إنستغرام والاطلاع على صفحة "ما يجب معرفته" على الموقع الإلكتروني لمعرفة كافة تفاصيل الحدث الأساسية.
عند التسجيل، يمكنك تحديد وقت الوصول لكلا المسارين، بدءًا من الساعة 4 صباحًا، مع فترات زمنية محدودة للحفاظ على تجربة آمنة وممتعة. يُنصح بالوصول مبكرًا لضمان نقطة انطلاق جيدة، حيث قد لا يتوفر للقادمين المتأخرين الوقت الكافي لإكمال المسار بالكامل.
يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا أن يقوم بتسجيلهم شخص بالغ يبلغ من العمر 21 عامًا، في حين يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و21 عامًا تسجيل أنفسهم بإذن من والديهم.
حدث مناسب للعائلة وشامل
سواء كنت رياضيًا محترفًا أو تبحث ببساطة عن يوم عائلي ممتع، فإن هذا الحدث مفتوح لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ويستقبل أكثر من 200 ألف عداء في ما من المقرر أن يكون أكبر مشاركة حتى الآن.
كما نشجع المشاركين ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، على الانضمام. للاستفسارات حول المسارات المتاحة، يمكنك الكتابة إلى pod@linkviva.com.
مجموعة القمصان والصدريات
يمكن للمشاركين المسجلين استلام قمصانهم وأرقامهم من قرية اللياقة البدنية 30x30 في حديقة زعبيل التابعة لبلدية دبي في الفترة من 11 نوفمبر إلى 23 نوفمبر.
إذا قررت تغيير مسارك، فيجب عليك إلغاء تسجيلك الحالي وإعادة التسجيل للمسار الآخر. في الحالات التي تم فيها استلام الرقم بالفعل، ستحتاج إلى رقم جديد، والذي يمكن استلامه من الموقع المحدد.
مواقف السيارات، الوصول إلى المترو في يوم الجري في دبي
ويتم تشجيع المشاركين على ركوب المترو إلى المواقع المحددة لسهولة الوصول، حيث سيتم فتح مترو دبي مبكرًا لاستيعاب العدائين.
ومع ذلك، إذا اخترت القيادة بالسيارة، يمكن للمشاركين في مسار 5 كم ركن سياراتهم في دبي مول وركوب المترو إلى محطة مركز التجارة العالمي. أما بالنسبة للمشاركين في مسار 10 كم، فيتوفر موقف سيارات في مركز التجارة العالمي بدبي، مع إمكانية الوصول إلى محطة أبراج الإمارات عبر المترو.
سيتم إرسال خرائط تفصيلية لمواقف السيارات إلى المشاركين المسجلين عند اقتراب موعد الحدث.
مبادرة 30×30
يشكل سباق دبي للجري طريقة مثيرة لاختتام تحدي 30x30 الذي أطلقته مؤسسة دبي للياقة البدنية، والذي يشجع السكان على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً لمدة 30 يوماً.
يهدف هذا الاحتفال الممتد على مدى شهر بالصحة واللياقة البدنية إلى جمع المجتمع معًا وإلهام الأشخاص من جميع مستويات اللياقة البدنية لقيادة أسلوب حياة نشط.
لذا، اربط حذائك، واجمع أصدقاءك وعائلتك واستعد لقضاء يوم مثير للاحتفال باللياقة البدنية والمجتمع والروح النابضة بالحياة في دبي من خلال أكبر سباق مجاني ترفيهي في العالم.