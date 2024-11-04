سباق دبي للجري 2024: تفاصيل التسجيل والمسارات ومواقف السيارات

يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا أن يقوم بتسجيلهم شخص بالغ يبلغ من العمر 21 عامًا، في حين يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و21 عامًا تسجيل أنفسهم بإذن من والديهم.