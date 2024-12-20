سانتا كلوز في الإمارات: قصة حياة مليئة بالفرح والتحديات

قبل أسابيع من عيد الميلاد، يدير هؤلاء المحترفون جداول مليئة بالأحداث، حيث يتعين عليهم التفاعل مع الناس بابتسامة لعدة ساعات. وبينما توفر هذه الوظيفة قدراً كبيراً من الرضا والإنجاز، فإنها قد تكون أيضاً مرهقة عقلياً وجسدياً. فابتسامة مستمرة طوال اليوم يمكن أن تؤذي عظام خدودهم، وهو ما يختلف تماماً عن العمل في مكتب حيث يمكنك التغلب على الأيام الصعبة بالاختباء في غرفتك.

يقول هيرلي: 'لا يدرك الناس مدى صعوبة الحفاظ على السعادة والبهجة طوال فترة الاحتفال. هذا هو الجزء الأصعب. يريد الناس الأفضل لأطفالهم، لكنهم يطلبون من سانتا أكثر بكثير مما يستطيع منحه من وقت. لذا، قد تشعر بالإحباط قليلاً من الجمهور، لكن سانتا لا يستطيع إظهار ذلك أو توبيخ أي شخص.' وقد حضر هيرلي أحداثاً استمرت أربع ساعات كانت الطوابير فيها طويلة لدرجة أنه لم يستطع معرفة أين تنتهي. 'بالنسبة للجمهور، هي تجربة واحدة فقط، لذا أنا أفهم ذلك.'

ويضيف هيكس: "يجب عليك أن تبتسم للجميع، من أول ضيف إلى آخره. ولكنك تعيد ضبط عقلك لتقول لنفسك، 'حسناً، خذ نفساً عميقاً، هناك عائلة أخرى قادمة'". وبغض النظر عن التحديات التي قد تطرأ في حياتك، يجب أن يستمر العرض. ويضيف: "لا يمكنك، ولو لثانية واحدة، أن تخيب آمال الأطفال والعائلات. إنهم يريدون أن يشعروا بالحب، لذا عليك أن تكون على قدر الحدث".

يشير قدورة إلى أن التحديات تظهر عندما يواجه العملاء صعوبة في إدارة الحشود بشكل فعال. ويقول: "يجب عليهم معرفة عدد الأشخاص الذين سيحضرون الحدث، خاصة في عيد الميلاد 25 ديسمبر أو يوم الهدايا 26 ديسمبر"، مضيفاً أنه يستمتع بالتفاعل مع الحشود الكبيرة لأنها تعزز الأجواء الاحتفالية.