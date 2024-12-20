سانتا كلوز في الإمارات: قصة حياة مليئة بالفرح والتحديات
عندما نسجل الدخول إلى اجتماعات غوغل Google Meet ، يكون سانتا كلوز مستعداً لاستقبالنا بابتسامة. اختار المحترف "ستيفن هيكس" الانضمام إلى محادثتنا مرتدياً زي الشخصية الشهيرة "الرجل ذو اللون الأحمر"، متمسكاً بمهمته الشخصية المتمثلة في نشر أكبر قدر ممكن من الفرح والسعادة خلال موسم الأعياد.
لقد كان هيكس يسعد الكبار والصغار على حد سواء لمدة تقارب 15 عاماً بصفته بابا نويل في المناسبات الخاصة والعامة. وقد حضر حوالي 1000 حدث، على الرغم من أن هذا الرقم قد يكون تقديراً غير دقيق. يقول: 'تتراوح الأحداث التي أشارك فيها من الزيارات المنزلية حيث ألتقي بالعائلات على مستوى شخصي للغاية، إلى الفعاليات المؤسسية التي تضم حشوداً كبيرة. لذا، أقول 1000، ولكن ربما يكون العدد الحقيقي 3000.'
حيل التجارة
ينفق هؤلاء المحترفون الكثير من الوقت والطاقة والجهد في خلق شخصية سانتا المثالية للمناسبات. يقول هيكس إن العديد منهم يستثمرون في الأزياء عالية الجودة والأصيلة التي تشمل بدلة فاخرة وقفازات بيضاء تقليدية والاكسسوارات وزوجاً لطيفاً من الأحذية. 'بعضهم يذهب حتى إلى حد إطالة لحاهم الحقيقية والحفاظ عليها طوال العام لتعزيز الأصالة.' يبدأ هيكس في إطالة لحيته في حوالي شهر يونيو. 'أقوم بالمحافظة عليها وتشكيلها. وحتى، إلى حد ما، يجب أن ألونها لجعلها تبدو أصلية.' بالنسبة للعين عديمة الخبرة، تبدو لحية هيكس في شكلها الحالي مثالية، فهي تذكرنا بسانتا في قصص الطفولة. لكنه يخطط لجعلها 'أكثر لمعاناً وبياضاً' للأحداث المستقبلية.
يستخدم "أدريان هيرلي"، الذي ظهر في دور سانتا كلوز في عالم فيراري في أبوظبي، ومعرض إكسبو 2020، وإكسبو سيتي، ومطار دبي، وحتى في أحد الأفلام، مثبت الشعر للحفاظ على شعر وجهه أبيضاً بشكل موحد. كما وجد طريقة للتغلب على الطقس الحار والجاف في دبي. ويوضح: 'بدلة سانتا التقليدية شديدة الحرارة لدرجة أنها لا تسمح بارتدائها لفترات طويلة، لذا صممت بدلة جديدة تتكون من سترة وقميص أبيض رقيق ومعطف. وعندما أجلس، أخلع المعطف، مما يجعل المكان أكثر حرية وبرودة على الرغم من الحرارة.'
ويضيف هيرلي، الذي يعمل أيضاً كساحر بدوام كامل: "أنا أحب ما أقوم به، ومن المثير أن أرى وجوه الأطفال تشرق سعادة".
هناك أيضاً تفاصيل أخرى غير معروفة كثيراً وراء الكواليس. فبصفته بابا نويل، يتبنى هيرلي صوتاً جهورياً، رغم أنه قد يجهد أحباله الصوتية أحياناً. ويرتدي هيكس عدة أزواج من نظارات بابا نويل، وهي نظارات قراءة حقيقية، حتى يتمكن من قراءة القصص للأطفال. كما يحاول تغيير قفازات بابا نويل بشكل متكرر أثناء تحية الحشود الضخمة، في محاولة لضمان عدم إصابته بأي عدوى. ويقول مبتسماً: 'أحاول تناول بعض فيتامين سي للحفاظ على شعوري بالقوة. هذا كل شيء.'
ويضيف أن بعض المحترفين يحضرون ورش عمل أو ندوات "لتعزيز مهاراتهم في سرد القصص والتفاعل مع الجماهير والارتجال".
ينشر الممثل وعارض الأزياء هاشم قدورة البهجة في المناسبات بصفته بابا نويل منذ حوالي ثماني سنوات. يقول الفلسطيني، الذي وُلد في لبنان: 'أحب التفاعل مع الأطفال ومشاهدة وجوههم تتوهج وهم يلتقطون الصور، ويلمسون لحيتي، ويعانقونني.'"
طلبات غير عادية
كان بابا نويل الذي حلمنا به في طفولتنا (وحكايات آبائنا المفصلة) يسافر على مزلجة تجرها حيوانات الرنة. لكن الواقع أغرب من الخيال، فقد وجد هؤلاء 'سانتا كلوز' الحقيقيون أنفسهم في مواقف غير متوقعة.
كان أول حدث لهيكس بصفته بابا نويل في منتجع في دبي، حيث طلب منه المنظم أن يلتقي بالضيوف من على ظهر جمل. وقد فعل ذلك، ممسكاً بالحيوان بكل قوته من أجل حياته العزيزة. يقول هيكس: 'لكن بعد أن انتهيت وتفاعلت مع الجميع، شعرت بالانجذاب نحوه. لقد أحب الناس ذلك.'
إن لقاءات التعارف والتحية عادة ما تكون بسيطة، بينما قد تكون جلسات التصوير غير متوقعة بعض الشيء. منذ حوالي عامين، سأل صاحب أحد المطاعم هيكس عما إذا كان بإمكانه قيادة سيارة موستانج فاخرة في هذا الحدث. كان يرتدي زي بابا نويل المزخرف، ولم يكن يرتدي ملابس تتناسب مع الحدث. يقول هيكس: 'يبدو الأمر سهلاً، لكن عندما تقفز إلى سيارة موستانج عالية الأداء وتقودها أمام الكثير من الناس، تشعر بالتوتر الشديد لأن خطأ واحد قد يلحق بها الضرر.' ومع ذلك، مر الحدث دون أي مشاكل. ويضيف: 'لقد التقطنا بعض اللقطات الرائعة.'
تحديات الوظيفة
قبل أسابيع من عيد الميلاد، يدير هؤلاء المحترفون جداول مليئة بالأحداث، حيث يتعين عليهم التفاعل مع الناس بابتسامة لعدة ساعات. وبينما توفر هذه الوظيفة قدراً كبيراً من الرضا والإنجاز، فإنها قد تكون أيضاً مرهقة عقلياً وجسدياً. فابتسامة مستمرة طوال اليوم يمكن أن تؤذي عظام خدودهم، وهو ما يختلف تماماً عن العمل في مكتب حيث يمكنك التغلب على الأيام الصعبة بالاختباء في غرفتك.
يقول هيرلي: 'لا يدرك الناس مدى صعوبة الحفاظ على السعادة والبهجة طوال فترة الاحتفال. هذا هو الجزء الأصعب. يريد الناس الأفضل لأطفالهم، لكنهم يطلبون من سانتا أكثر بكثير مما يستطيع منحه من وقت. لذا، قد تشعر بالإحباط قليلاً من الجمهور، لكن سانتا لا يستطيع إظهار ذلك أو توبيخ أي شخص.' وقد حضر هيرلي أحداثاً استمرت أربع ساعات كانت الطوابير فيها طويلة لدرجة أنه لم يستطع معرفة أين تنتهي. 'بالنسبة للجمهور، هي تجربة واحدة فقط، لذا أنا أفهم ذلك.'
ويضيف هيكس: "يجب عليك أن تبتسم للجميع، من أول ضيف إلى آخره. ولكنك تعيد ضبط عقلك لتقول لنفسك، 'حسناً، خذ نفساً عميقاً، هناك عائلة أخرى قادمة'". وبغض النظر عن التحديات التي قد تطرأ في حياتك، يجب أن يستمر العرض. ويضيف: "لا يمكنك، ولو لثانية واحدة، أن تخيب آمال الأطفال والعائلات. إنهم يريدون أن يشعروا بالحب، لذا عليك أن تكون على قدر الحدث".
يشير قدورة إلى أن التحديات تظهر عندما يواجه العملاء صعوبة في إدارة الحشود بشكل فعال. ويقول: "يجب عليهم معرفة عدد الأشخاص الذين سيحضرون الحدث، خاصة في عيد الميلاد 25 ديسمبر أو يوم الهدايا 26 ديسمبر"، مضيفاً أنه يستمتع بالتفاعل مع الحشود الكبيرة لأنها تعزز الأجواء الاحتفالية.
سري للغاية
يكشف الأطفال عن مشاعرهم لسانتا كلوز، وفي بعض الأحيان قد تتطلب مثل هذه الاكتشافات تدخلاً بشرياً.
يتذكر هيكس حادثة مشابهة: "في إحدى المناسبات، جلست فتاة صغيرة في حضني وسألت بهدوء، 'سانتا، هل يمكنك إحضار والدي إلى المنزل في عيد الميلاد؟' كان والدها يعمل في الخارج ولم يتمكن من العودة لقضاء العطلات". وعد هيكس الفتاة بأنه سيحرص على أن يعرف والدها مدى افتقادها له، وأوصاها بكتابة رسالة له عن أمنيتها. وفي وقت لاحق، أرسل، عن طريق منظمي الحدث، رسالة شخصية من "سانتا" إلى عائلة الفتاة، يشاركهم فيها أمنيتها. "كانت لفتة صغيرة، لكنها ذكّرتني بالفرحة التي يمكن أن تجلبها اللحظات الصغيرة للعائلات".
يقول هيرلي إن الأطفال كثيراً ما يتشاركون رغباتهم الشخصية العميقة. ويضيف: "قد يكون ذلك شيئاً غير متوقع مثل: 'أريد السلام في أوكرانيا'. وإذا كانوا منزعجين بشأن شيء ما، أتحدث معهم حول ذلك". ذات مرة، أخبره طفل عن صعوبات يواجهها في بعض المواد الدراسية في المدرسة. ويقول: "لقد ذكرت ذلك لوالديه حتى يكونا على علم بذلك"، مشيراً إلى أنه لم يتلقَّ أي ردود فعل جادة. "لكنني أعلم أن هذا قد يحدث لأن الأطفال يعتقدون أن الأمر سيظل سرياً".
في النهاية، يرى هؤلاء المحترفون أن هذه الوظيفة هي امتياز فريد. يقول هيكس: "إنها تجلب الفرح والحب للناس في عالم صعب للغاية في الوقت الحالي. إنها تجربة خاصة جداً وأنا محظوظ للغاية".