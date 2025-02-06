"سامينا حسن": معلمة متميزة وطاهية ناجحة في دبي

أما ابنها، الذي كان خجولاً في التواجد حول الكبار، فقد أصبح الآن يتفاعل بثقة مع الزبائن. قالت "سامينا" ضاحكة: "حتى أن البعض يسخر منّي ويقول إنني يجب أن أمنحه زيادة في الراتب!" وفي الوقت نفسه، تحب ابنتها تلقي الطلبات وتشعر بالفخر عندما يمدحها الزبائن. وأضافت بابتسامة: "رغم أن حماسها يتسبب أحياناً في فوضى في المطبخ، إلا أنه من دواعي سروري أن أراها مهتمة للغاية".