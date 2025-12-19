"سابالينكا": دبي مدينة الطموح وتحدي "كيرغيوس" ممتع

تُعد أرينا سابالينكا، بلا شك، واحدة من أقوى وأبرز لاعبات التنس في العالم اليوم. النجمة البيلاروسية البالغة من العمر 27 عاماً معروفة بأسلوبها الهجومي العنيف، وضربات إرسالها القوية، وضرباتها الأرضية الجريئة. منذ احترافها في 2015، صعدت في تصنيف رابطة محترفات التنس (WTA) لتصل إلى النخبة وتصبح المصنفة الأولى عالمياً. في الواقع، هي حالياً الرقم 1 في فردي السيدات، وأصبحت في وقت سابق من هذا العام أول امرأة منذ أكثر من عقد تدافع بنجاح عن لقبها في بطولة أمريكا المفتوحة. وبصفتها بطلة لعدة بطولات "جراند سلام"، عززت سابالينكا سمعتها كقوة مهيمنة على الملاعب الصلبة.

إحدى أبرز سماتها هي حضورها العاطفي على أرض الملعب؛ فهي تعبر بوضوح عن مشاعرها، وتنافس بشراسة لا تعرف المهادنة. وخارج الملعب، تبنت بشكل متزايد دوراً قيادياً، حيث تحدثت بصراحة عن الصمود النفسي، والضغوط، والتطور البدني في تنس السيدات. مؤخراً، دخلت عالم ريادة الأعمال بالاستثمار في شركة علوم الصحة "Prenetics Global Limited" وعلامتها التجارية المتميزة للمكملات الغذائية "IM8".1 وصفت هذه الخطوة بأنها "طبيعية جداً" نظراً لخلفيتها واهتمامها بهذا المجال.

في 28 ديسمبر، ستواجه اللاعب الأسترالي نيك كيرغيوس في مباراة استعراضية في دبي، تعيد إلى الأذهان مسابقة "معركة الجنسين" الشهيرة عام 1973 بين بيلي جين كينج وبوبي ريجز. أصبح فوز كينج حينها لحظة ثقافية فارقة ترمز إلى التقدم في حقوق المرأة والمساواة في الرياضة. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت مثل هذه المباريات رمزية أكثر منها تنافسية، وتهدف لإثارة النقاشات حول المساواة بين الجنسين. وغالباً ما يتم تعديل القواعد لضمان منافسة ممتعة. وبالنسبة لسابالينكا، ستكون المباراة القادمة شيئاً "سيجعل الناس يتحدثون"، وهي تتطلع إليها بشغف.

قبل المباراة، التقت "كي تي لوكس" بسابالينكا للحديث عن اللقاء، ورحلتها الريادية والمزيد. من توضيح سبب مشاركتها إلى ما تريد من الناس معرفته عن الحقائق الصعبة في عالم التنس، تحدثت بصراحة عما تريده لمستقبلها. إليكم مقتطفات من الحوار:

تنسيق "معركة الجنسين" يثير النقاش دائماً. ما الذي يحمسكِ أكثر للمشاركة في مباراة كهذه؟

أحب اللحظات التي تجعل الناس يتوقفون ويتحدثون. وهذا التنسيق يفعل ذلك بالضبط. إنه جريء وممتع ويتحدى الافتراضات القديمة. بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالمنافسة أولاً؛ الوقوف في ساحة كبيرة وإثبات قدرتي على تقديم تنس من النخبة، بغض النظر عمن يقف على الجانب الآخر من الشبكة.

هل يغير الاستعداد لمباراة ضد لاعب ذكر مثل كيرغيوس من عقليتك أو استراتيجيتك بأي شكل؟

أنت تحترم الخصم دائماً، لكنني لا أغير من هويتي. أبقى مركزة على نقاط قوتي: القوة، الكثافة، والإيمان. نيك لاعب لا يمكن التنبؤ بتحركاته، لذا لا أركز على أسلوبه بقدر تركيزي على أدائي. استعدادي يتعلق بالوضوح: الثقة في أنماطي، وإدارة العواطف، والبقاء ثابتة نقطة بنقطة. (يُذكر أن نيك كيرغيوس وصل للمركز 13 عالمياً وهو ثالث لاعب فقط يهزم "الثلاثة الكبار": ديوكوفيتش، فيدرر، ونادال).

ما الذي تريدين من المشجعين استخلاصه من مشاهدتكِ تتنافسين في هذا التنسيق؟

أن تنس السيدات لا يهاب الصعاب، وأنه متفجر، ومصنوع لأكبر المسارح. أريد من المشجعين أن يشعروا بالطاقة، والمتعة، وجدية المنافسة الحقيقية في آن واحد.

حدثينا عن علاقتك بدبي. ما الذي يجذبكِ للمدينة، وماذا تمثل دبي لكِ كرياضية؟

دبي تمثل الطموح. كل شيء هنا يبدو متطلعاً للمستقبل؛ أفكار أكبر، معايير أعلى، ولا حدود. كرياضية، تتماشى هذه العقلية مع طبيعتي. إنها مكان يشعرك بأن التميز هو الوضع الطبيعي.

عندما تكونين في دبي، كيف يبدو اليوم المثالي لكِ داخل وخارج الملعب؟

جلسة صباحية مركزة في الملعب؛ مكثفة وهادفة ومنضبطة. بعد ذلك، يتعلق الأمر بالاستشفاء والتوازن: طعام رائع، قهوة جيدة، ولحظة هادئة لاستعادة التوازن النفسي.

كيف توازنين بين جدول تدريبك المكثف والاستمتاع بالمدينة؟ هل لديكِ أماكن مفضلة؟

الأمر يعود إلى النية. أنا منضبطة، لكن البهجة جزء من الأداء. أحياناً تكون نزهة وقت الغروب أو بقعة هادئة بعيداً عن الضوضاء. دبي لديها قدرة فريدة على منحك الهدوء وسط طاقتها الصاخبة.

يتجه العديد من الرياضيين اليوم إلى ريادة الأعمال والاستثمار التكنولوجي. ما الذي دفعكِ لذلك؟

كرياضية، جسدك وعقلك هما عملك الخاص. برزت شركة "IM8" لأنها قائمة على العلم، وتهدف للمدى الطويل، وأصيلة؛ فهي لا تتعلق بالاختصارات، بل بالأداء الحقيقي والرفاهية.

كيف كانت رحلتك مع "IM8"؟

طبيعية جداً. إنها شراكة حقيقية وليست مجرد ترويج. لقد تعلمت الكثير عن الاستشفاء والصحة. ولدي علاقة رائعة مع ديفيد بيكهام وداني يونج (المؤسسين المشاركين).

ما هي رؤيتك لمستقبل الأداء الرياضي وتكنولوجيا نمط الحياة؟

أدوات أذكى، بيانات أفضل، ولكن مع وضع الإنسان دائماً في المركز. الأداء لا يتعلق بالفوز فقط، بل بالحفاظ على التميز مع مرور الوقت.

أنتِ معروفة بالقوة والشغف والحضور. كيف تترجم هذه الصفات في قراراتك الاستثمارية؟

أنا أثق بحدسي. إذا كان الشيء لا يبدو أصيلاً أو مثيراً، أنسحب. وعندما ألتزم، أقدم كل ما لدي؛ ولكن دائماً مع التحضير المسبق والنية الواضحة.

ما هو الشيء الذي تمنيتِ لو فهمه المزيد من الناس عن حياة رياضي النخبة؟

أن العمل الأكثر شقاءً يحدث عندما لا يراقبك أحد.

التنس رياضة بدنية ونفسية بعمق. ما هي الممارسة الذهنية التي تلتزمين بها؟

البقاء حاضرة في اللحظة والسيطرة على مشاعري. عندما أبقى في اللحظة الحالية، يتدفق كل شيء بشكل طبيعي.

بالنظر للمستقبل، ما هو الإرث الذي تريدين تركه كرياضية وسيدة أعمال؟

أريد أن أُذكر كشخص لعب بلا خوف وعاش بصدق. في الملعب، قدمت كل ما لدي. وخارج الملعب، بنيت شيئاً ذا معنى بـنزاهة وتأثير.