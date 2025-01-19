زيادة شعبية السياحة التطوعية بين سكان الإمارات

وأضاف: "نقدم العديد من المبادرات، بما في ذلك برامج رعاية الشعاب المرجانية حيث يساهم الضيوف في الحفاظ على البيئة البحرية. كما نقدم جلسات زراعة المرجان العملية في مشتل المرجان العائم، حيث يتم رعاية الشعاب المرجانية الصغيرة في ملاذ آمن قابل للتعديل في العمق. بالإضافة إلى ذلك، ننظم برامج تنظيف الشعاب المرجانية مع عالم الأحياء البحرية المقيم لدينا، وورش عمل الزهور لتثقيف الناس حول النظام البيئي المحلي، ومهرجان هولواشي، حيث يتعلم الضيوف عن الحفاظ الثقافي والبيئي من خلال الموسيقى والمأكولات والتراث والتقاليد وثقافة المجتمع"، مشيرًا إلى أن بعض أنشطة السياحة التطوعية مشمولة في سعر الغرفة.