زيادة شعبية السياحة التطوعية بين سكان الإمارات
تكتسب السياحة التطوعية - حيث يجمع المسافرون بين رحلاتهم والأنشطة التطوعية - شعبية متزايدة بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لخبراء الصناعة.
من تنظيف الشواطئ إلى دعم رعاية الحيوان، يشارك المسافرون من دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد في المبادرات ذات المغزى في الخارج، مما يجعل رحلاتهم ليس فقط لاستكشاف وجهات جديدة ولكن أيضًا لإعطاء المجتمعات المحلية والبيئة.
"روهيت جارج"، وهو محترف هندي مقيم في دبي، شاركنا تجربته الأخيرة في "السياحة التطوعية". وقال لصحيفة خليج تايمز : "لقد حظيت بشرف المشاركة كمتطوع في إحدى محطات إعادة التدوير أثناء زيارتي لبيروت. كانت مهمتنا جمع الزجاجات البلاستيكية الفارغة بعد حدث ما، ودعم مبادرة إعادة التدوير، والمساهمة في جعل المدينة أكثر نظافة".
عمل جارج كقائد للفريق، وقال إنه استمتع بفرصة توجيه ودعم مجموعة من الطلاب اللبنانيين الشباب المتحمسين. وقال: "كانت طاقتهم وحماسهم وحبهم العميق لمدينتهم ملهمة. كان من الرائع أن أشهد التزامهم بإحداث فرق إيجابي لمجتمعهم".
وأضاف جارج: "لم تمنحني هذه التجربة فرصة المساهمة في قضية ذات مغزى فحسب، بل تركت لدي أيضًا تقديرًا أعمق للروح النابضة بالحياة في بيروت وشعبها. لقد كان مزيجًا جميلًا من السفر والخدمة والتواصل، يجسد جوهر "السياحة التطوعية".
وقال هادي خليل، 34 عامًا، وهو متطوع آخر يعمل في مجال التسويق في دبي: "خلال رحلتي الأخيرة إلى موريشيوس، انضممت إلى مشروع تنظيف الشاطئ الذي يهدف إلى الحفاظ على ساحل الجزيرة المذهل. وقضينا اليوم في جمع النفايات البلاستيكية والحطام على طول الشاطئ، مسلحين بالقفازات والحقائب.
وأضاف خليل: "ما جعل هذه التجربة مميزة للغاية لم يكن مجرد الشعور بالإنجاز، بل أيضًا الارتباط الذي شعرت به بالمجتمع المحلي والبيئة. من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع المتطوعين المحليين، رأيت بنفسي كيف يمكن للأفعال الصغيرة أن يكون لها تأثير كبير في الحفاظ على الجمال الطبيعي للأجيال القادمة. سمحت لي السياحة التطوعية بالرد بالمثل بينما أستمتع بجمال موريشيوس، مما جعل الرحلة أكثر أهمية".
دعم المجتمعات المحلية
وأشارت "سابنا أيداساني"، مديرة التسويق في شركة "بلوتو ترافيلز"، إلى أن السياحة التطوعية - المرتبطة غالبًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات - نمت بشكل كبير، لا سيما في فترة ما بعد كوفيد.
وقالت إن "الجائحة أدت إلى زيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مما أدى إلى زيادة مبادرات السياحة التطوعية".
مؤخرًا، أتيحت لسابنا الفرصة لتنظيم حزمة سياحة تطوعية خاصة لـ 25 مندوبًا مسافرًا من دبي إلى أفريقيا. وكانت مهمتهم هي دعم المجتمعات المحتاجة. وأشارت سابنا إلى أن "هذا الشكل من أشكال السياحة لا يسمح للمسافرين باستكشاف وجهات جديدة فحسب، بل يتيح لهم أيضًا إحداث تأثير مفيد على حياة الآخرين".
وتكتسب السياحة التطوعية أيضًا شعبية كبيرة بسبب تركيزها على رعاية الحيوانات. وتقول سابنا: "ينجذب العديد من المسافرين إلى دور الأيتام الحيوانية، حيث يمكنهم المساهمة في رعاية وإعادة تأهيل الحياة البرية".
وتذكرت مبادرة ملهمة بشكل خاص من عامين، حيث عملت مع مجموعة من الأطفال الذين سافروا إلى الشرق الأقصى لتنظيف الشواطئ. وأضافت: "مع استمرار هذا الاتجاه في النمو، فإنه يمثل فرصة لصناعة السفر لتعزيز التغيير الإيجابي وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة".
الأنشطة المتعلقة بالسياحة البيئية
وقال عبد الله أبو بكر، المدير العام في نوفا المالديف، إن نهج المنتجع في السياحة التطوعية يتمحور حول الأنشطة المستدامة والمرتبطة بالسياحة البيئية والتي تسمح للضيوف بالمشاركة بنشاط في جهود الحفاظ على البيئة.
وأضاف: "نقدم العديد من المبادرات، بما في ذلك برامج رعاية الشعاب المرجانية حيث يساهم الضيوف في الحفاظ على البيئة البحرية. كما نقدم جلسات زراعة المرجان العملية في مشتل المرجان العائم، حيث يتم رعاية الشعاب المرجانية الصغيرة في ملاذ آمن قابل للتعديل في العمق. بالإضافة إلى ذلك، ننظم برامج تنظيف الشعاب المرجانية مع عالم الأحياء البحرية المقيم لدينا، وورش عمل الزهور لتثقيف الناس حول النظام البيئي المحلي، ومهرجان هولواشي، حيث يتعلم الضيوف عن الحفاظ الثقافي والبيئي من خلال الموسيقى والمأكولات والتراث والتقاليد وثقافة المجتمع"، مشيرًا إلى أن بعض أنشطة السياحة التطوعية مشمولة في سعر الغرفة.
أسعار معقولة وذات معنى
وأشار "ريكانت بيتي"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة EaseMyTrip، إلى أن "تكلفة السياحة التطوعية تتفاوت على نطاق واسع اعتمادًا على الوجهة ونوع المشروع"، مضيفًا: "يمكن أن تكون في بعض الأحيان أكثر تكلفة من السياحة التقليدية بسبب تضمين أماكن الإقامة والوجبات في برامج التطوع.
وأضاف بيتي قائلاً: "إن هذا النوع من السفر يجذب السياح المهتمين بالقضايا الاجتماعية والذين يبحثون عن تجارب مفيدة. ومع استمرار نمو هذا الاتجاه، نتوقع أن يسعى المزيد من المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فرص الجمع بين حبهم للسفر وفرصة المساهمة في القضايا العالمية".
وقال "كريستيان جاكوير"، المدير العام لمنتجع لونج بيتش موريشيوس، إن السياحة التطوعية هي اتجاه سفر ناشئ في الدولة ذات المناظر الطبيعية الخلابة.
وأضاف: "يمكن لضيوف المنتجع، بما في ذلك ضيوف الإمارات العربية المتحدة، استكشاف مسار التنوع البيولوجي لدينا واكتشاف عالم النحل الرائع ودوره البيئي الحيوي. ومع وجود 470 ألف نحلة مزدهرة في عشر خلايا، يمكن للزوار المشاركة في عملية تربية النحل وتذوق العسل الطازج مباشرة من الخلية والاستمتاع بدمجه في إبداعات المنتجع الطهوية، ومزج الطبيعة مع فن الطهي".