زيادةالسكتات القلبية بين الشباب..الأطباء يدقون ناقوس الخطر

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، ويظهر فيه شاب ينهار أثناء اللعب على ملعب تنس الريشة في حيدر أباد، قلقًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع إلى الحديث عن السكتات القلبية المفاجئة بين الشباب.

يُظهر المقطع شابًا يبلغ من العمر 26 عامًا من سكان حيدر آباد يلعب مع أصدقائه، ثم يسقط فجأةً على الأرض. في لحظة، كان يطارد مكوكًا، وفي اللحظة التالية، كان جامدًا، مما أثار صدمة أصدقائه ومشاهديه.

يُظهر الفيديو أن أصدقاءه ظنوا في البداية أنه انزلق. لكن عندما لم ينهض، انتابهم الذعر. هرعوا لمساعدته، وأجروا له ضغطات على صدره، ونقلوه إلى أقرب مستشفى خاص. للأسف، كان الأوان قد فات. أعلن الأطباء وفاته فور وصوله.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أثار مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، نقاشات حول كيفية انهيار الشباب النشطين جسديًا والأصحاء على ما يبدو دون سابق إنذار.

حالات مماثلة في الإمارات

ذكرت صحيفة "خليج تايمز" حالتين مشابهتين في الإمارات العربية المتحدة. في إحداهما، انهار رجل أثناء سيره في الشارع. وفي حالة أخرى، فقد أحد السكان وعيه أثناء اللعب. في كلتا الحالتين، اكتشف الأطباء انسدادات قلبية خطيرة، حيث عانى أحد المرضى من انسداد شرياني بنسبة 90%، وجميعها قبل سن الخامسة والثلاثين.

يُحذر أطباء القلب الآن من هذا الوضع، ويحثون السكان على إجراء الفحص والتشخيص المبكر. وأفاد الأطباء بارتفاع حالات السكتة القلبية بين الأفراد دون سن 35 عامًا في السنوات الأخيرة. ويُعدّ هذا التوجه جزءًا من ارتفاع أوسع في حالات أمراض القلب والأوعية الدموية بين الشباب، وهي ظاهرة تُلاحظ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الدكتور سو مو أونج، أخصائي أمراض القلب التداخلية في مستشفى برجيل التخصصي في الشارقة: "إن الإصابة بأمراض القلب التاجية المبكرة تحدث قبل 10 إلى 15 سنة في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالدول الغربية".