زيادةالسكتات القلبية بين الشباب..الأطباء يدقون ناقوس الخطر

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، ويظهر فيه شاب ينهار أثناء اللعب على ملعب تنس الريشة في حيدر أباد، قلقًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع إلى الحديث عن السكتات القلبية المفاجئة بين الشباب.
يُظهر المقطع شابًا يبلغ من العمر 26 عامًا من سكان حيدر آباد يلعب مع أصدقائه، ثم يسقط فجأةً على الأرض. في لحظة، كان يطارد مكوكًا، وفي اللحظة التالية، كان جامدًا، مما أثار صدمة أصدقائه ومشاهديه.
يُظهر الفيديو أن أصدقاءه ظنوا في البداية أنه انزلق. لكن عندما لم ينهض، انتابهم الذعر. هرعوا لمساعدته، وأجروا له ضغطات على صدره، ونقلوه إلى أقرب مستشفى خاص. للأسف، كان الأوان قد فات. أعلن الأطباء وفاته فور وصوله.
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أثار مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، نقاشات حول كيفية انهيار الشباب النشطين جسديًا والأصحاء على ما يبدو دون سابق إنذار.
ذكرت صحيفة "خليج تايمز" حالتين مشابهتين في الإمارات العربية المتحدة. في إحداهما، انهار رجل أثناء سيره في الشارع. وفي حالة أخرى، فقد أحد السكان وعيه أثناء اللعب. في كلتا الحالتين، اكتشف الأطباء انسدادات قلبية خطيرة، حيث عانى أحد المرضى من انسداد شرياني بنسبة 90%، وجميعها قبل سن الخامسة والثلاثين.
يُحذر أطباء القلب الآن من هذا الوضع، ويحثون السكان على إجراء الفحص والتشخيص المبكر. وأفاد الأطباء بارتفاع حالات السكتة القلبية بين الأفراد دون سن 35 عامًا في السنوات الأخيرة. ويُعدّ هذا التوجه جزءًا من ارتفاع أوسع في حالات أمراض القلب والأوعية الدموية بين الشباب، وهي ظاهرة تُلاحظ في جميع أنحاء البلاد.
وقال الدكتور سو مو أونج، أخصائي أمراض القلب التداخلية في مستشفى برجيل التخصصي في الشارقة: "إن الإصابة بأمراض القلب التاجية المبكرة تحدث قبل 10 إلى 15 سنة في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالدول الغربية".
يُرجع الدكتور أونغ هذا الارتفاع إلى مزيج قوي من خيارات نمط الحياة، والعوامل البيئية، والاستعدادات الوراثية. وأضاف: "لم يعد هذا النمط المقلق نادرًا".
وأضاف الدكتور غسان نكد، أخصائي أمراض القلب التداخلية في مستشفى ميدكير الصفا: "شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في حالات السكتة القلبية لدى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا. كثيرون منهم في العشرينات والثلاثينات من العمر. لم يعد هذا المرض حكرًا على كبار السن".
وقال الأطباء إن بعض المرضى يشكون من أعراض مبكرة مثل آلام الصدر وضيق التنفس وخفقان القلب، بينما لا يظهر الكثير منهم أي علامات على الإطلاق حتى وقوع الحدث.
قال الدكتور أونغ: "غالبًا ما تبقى الحالات الخلقية، مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي أو متلازمة بروجادا، غير ظاهرة. لذا، يُعدّ الفحص المبكر أمرًا بالغ الأهمية".
في الواقع، يتجاهل العديد من المرضى الأعراض، معتقدين أنها مجرد إرهاق أو نقص في اللياقة البدنية، وخاصة عندما تحدث أثناء ممارسة التمارين الرياضية.
ويشير الأطباء إلى أن نمط الحياة والعوامل البيئية هي الأسباب الرئيسية لمثل هذه الأمراض:
التدخين والتدخين الإلكتروني
الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والمعالجة
العادات المستقرة
الإجهاد العقلي وقلة النوم
تعاطي المنشطات أو المخدرات
أمراض القلب الوراثية غير المشخصة
وقال الدكتور نكد: "إن نمط الحياة السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وساعات العمل الطويلة، والاعتماد على الوجبات السريعة، كلها عوامل تؤدي إلى تسريع مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الأصغر سناً بكثير من المتوقع".
وحذر أيضا من أن النشاط البدني المكثف، مثل التدريبات في الصالة الرياضية أو ممارسة الرياضة، يمكن أن يؤدي إلى السكتة القلبية لدى أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب لم يتم اكتشافها.
قال الدكتور نكد: "إن ممارسة التمارين الرياضية مفيدة بشكل عام للقلب، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات قلبية كامنة، فقد تصبح هي الشيء الذي قد يؤدي إلى وفاتهم".
يحثّ الأطباء الجمهور على أخذ الأعراض المبكرة على محمل الجد. ومن العلامات التحذيرية التي لا ينبغي تجاهلها أبدًا:
عدم الراحة أو الألم في الصدر
ضيق في التنفس
خفقان القلب أو ضربات القلب غير المنتظمة
الإغماء أو الدوخة
عدم الراحة في الفك أو الذراعين أو الظهر أثناء بذل المجهود
وقال الدكتور أونج: "حتى نوبة واحدة من ضيق التنفس أو الإغماء غير المبرر يجب أن تستدعي إجراء فحص طبي".
وقال الأطباء إنه من الضروري أن يخضع الشباب للفحص، "وخاصة أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب أو أولئك الذين لديهم أنماط حياة غير صحية"، حسب قول الدكتور أونج.
قال الدكتور أونغ: "إن الفحوصات الأساسية، مثل تخطيط القلب، وتخطيط صدى القلب، وفحوصات الدهون، وفحوصات ضغط الدم، وفحوصات سكر الدم، تُحدث فرقًا كبيرًا. إنها بسيطة، ويمكنها إنقاذ الأرواح".
حتى الأشخاص الذين يشعرون أنهم بخير تمامًا يتم تشجيعهم على إجراء الفحص مرة كل بضع سنوات في العشرينات والثلاثينات من العمر، وسنويًا عندما يقتربون من الأربعينيات من العمر.
وبحسب الدكتور أونج، فإن نحو 60% من مرضى السكتة القلبية يموتون على مستوى العالم قبل الوصول إلى المستشفى، ولا ينجو سوى 9 إلى 16% من الذين يدخلون المستشفى حتى خروجهم.
ومع ذلك، يمكن أن تتحسن معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير إذا تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وإزالة الرجفان خلال الدقائق القليلة الأولى.
قال الدكتور نكد: "إذا قُدِّمت المساعدة الطارئة فورًا، فقد تصل نسبة النجاة إلى 90%. وللأسف، لا يحصل الكثيرون على المساعدة في الوقت المناسب، وخاصةً في الأماكن العامة".
قال الأطباء إنه حان الوقت للشباب للتوقف عن الاعتقاد بأن الشباب يعني المناعة. لم تعد صحة القلب أمرًا يُشغل بالهم في مراحل لاحقة من العمر.
ابدأ اليوم. تحرك. تناول طعامًا صحيًا. أقلع عن التدخين. نم جيدًا. والأهم من ذلك، استمع إلى جسدك، كما قال الدكتور أونغ.
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