زوجان بريطانيان يطلقان أول تطبيق لفهرسة قائمة طعام مدينة دبي رقمياً
أطلق زوجان بريطانيان من أصل فلبيني يقيمان في دبي تطبيقاً لاكتشاف المطاعم يسمى Places UAE. وتعد الشركة الناشئة - التي تتخذ من أبراج بحيرة جميرا في دبي مقراً لها - أول شركة في العالم تقوم بفهرسة قائمة طعام مدينة بأكملها رقمياً. ويقدم التطبيق أكثر من 3.5 مليون عنصر طعام وشراب يمكن البحث عنها مع 10 آلاف مطعم ومقهى يمكن البحث عنها في دبي.
كما أنها واحدة من أوائل الشركات في الإمارات العربية المتحدة التي تبني وتطلق نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها. قال ماثيو ديفيدسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة"أماكن الإمارات" Places UAE: "لقد قمنا ببناء البنية التحتية الخاصة بنا للبحث، مما يسمح بتسليم نتائج البحث المعقّدة في أقل من نصف ثانية. تم إنشاء التطبيق بالكامل في دبي، وتضم الشركة الناشئة 21 شخصاً".
ومن بين مؤسسي التطبيق الإماراتي سيف النجار، الذي تخرّج في جامعة كينجز كوليدج لندن بدرجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عام 2023.
تم إطلاق التطبيق في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام ويبلغ عدد مستخدميه 20 ألف مستخدم، كما تقول زوجة ديفيد، ياسمين ديفيدسون، التي تشغل أيضاً منصب رئيس قسم دعم العملاء في " أماكن الإمارات" Places UAE.
بدأ ماثيو، البالغ من العمر 51 عاماً، خمسة أعمال تجارية، ثلاثة منها في الإمارات العربية المتحدة، وقضى ما يقرب من نصف حياته في البلاد، قال ماثيو: "لقد أسست شركة تسمى "إكسبات ويلز" Expat Wheels وقد ساعدت المقيمين في دبي على شراء وبيع السيارات. لقد حققت نجاحاً كبيراً وتم بيعها إلى "دوبيزل" Dubizzle في عام 2017. وهي تُعرف الآن باسم "دوبيزل موتورز" Dubizzle Motors. لقد دعمتني زوجتي وعملت معي في جميع أعمالي في الإمارات العربية المتحدة".
يتذكر لقاءه بياسمين في دبي عام 2014 بعد أن ساعده صديق مشترك في التعرف عليها. تقول ياسمين البالغة من العمر 42 عاماً والمولودة في السعودية: "بدأت على الفور في تقديم المساعدة في إدارة الأعمال (إكسبات ويلز) وبناء وإدارة مركز الاتصال وفريق خدمة العملاء".
بعد تخرجها في الجامعة، انضمت ياسمين إلى قطاع الطيران، وعملت في مختلف أنحاء الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في عام 2005، ثم انتقلت إلى خدمة العملاء.
"أستمد الإلهام من الأشخاص الذين يتمتعون بالعزيمة والإصرار، وأود أن أقول: إن هذه هي السمة الأولى التي يحتاج إليها رائد الأعمال لتحقيق النجاح، لقد كان إريك ريس، مؤلف كتاب "الشركات الناشئة الهزيلة" The Lean Startup، وجيم كولينز، الذي كتب العديد من كتب الأعمال الرائعة، مؤثرين بالنسبة لي في رحلتي"، كما قال ماثيو.
وفي الوقت نفسه، تظل ياسمين مستلهمة من كتاب "الراهب الذي باع سيارته الفيراري"، حيث تقول: "كانت رسالته التي تتحدث عن الهدف والشغف والانضباط الذاتي هي التي ترشدني دائماً".
يتذكر ماثيو أنه استمد القوة من جده لأمه، الذي كان متحمساً للغاية وعازماً على النجاح في رحلته الريادية، وشاهدت ياسمين والديها وأجدادها وهم يؤسسون شركات عندما كانت صغيرة. وقالت: "كانت القصص التي أخبروني بها عن رحلتهم ملهمة للغاية وظلت معي دائماً".
تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بكونها مركزاً استثمارياً رائداً، وتشتهر بموقعها الاستراتيجي وسياساتها الاقتصادية القوية وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، وتعمل حكومتها بنشاط على تعزيز بيئة مواتية للأعمال التجارية، وتقدم حوافز ضريبية، وملكية أجنبية كاملة في العديد من القطاعات، وعقبات بيروقراطية ضئيلة، وتجذب العلاقات الصديقة للأعمال المستثمرين وروّاد الأعمال العالميين الحريصين على الاستفادة من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. وبفضل المرافق الحديثة والقيادة الطموحة الملتزمة بالابتكار والاستدامة، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة الخيار الأول للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعظيم النمو والفرص في المنطقة.
"يُعَدّ التمكين الذي توفره القيادة الإماراتية أحد العوامل الرئيسية. تشعر حقاً بالطاقة في المدينة، حيث يعمل الجميع في نفس الاتجاه. لطالما شعرت أنه لا يوجد شيء مستحيل عندما تكون في الإمارات العربية المتحدة، يحتفل الجميع بالنجاح والفوز"، قال ماثيو.
وتؤيد ياسمين وجهة النظر نفسها قائلة: "كل شيء متاح لك دون عوائق، الموارد لا مثيل لها، البنية الأساسية للنقل والاتصالات، والخدمات الحكومية، وسهولة إنشاء الأعمال".
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