زوجان بريطانيان يطلقان أول تطبيق لفهرسة قائمة طعام مدينة دبي رقمياً

كما أنها واحدة من أوائل الشركات في الإمارات العربية المتحدة التي تبني وتطلق نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها. قال ماثيو ديفيدسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة"أماكن الإمارات" Places UAE: "لقد قمنا ببناء البنية التحتية الخاصة بنا للبحث، مما يسمح بتسليم نتائج البحث المعقّدة في أقل من نصف ثانية. تم إنشاء التطبيق بالكامل في دبي، وتضم الشركة الناشئة 21 شخصاً".

ومن بين مؤسسي التطبيق الإماراتي سيف النجار، الذي تخرّج في جامعة كينجز كوليدج لندن بدرجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عام 2023.

تم إطلاق التطبيق في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام ويبلغ عدد مستخدميه 20 ألف مستخدم، كما تقول زوجة ديفيد، ياسمين ديفيدسون، التي تشغل أيضاً منصب رئيس قسم دعم العملاء في " أماكن الإمارات" Places UAE.

بدأ ماثيو، البالغ من العمر 51 عاماً، خمسة أعمال تجارية، ثلاثة منها في الإمارات العربية المتحدة، وقضى ما يقرب من نصف حياته في البلاد، قال ماثيو: "لقد أسست شركة تسمى "إكسبات ويلز" Expat Wheels وقد ساعدت المقيمين في دبي على شراء وبيع السيارات. لقد حققت نجاحاً كبيراً وتم بيعها إلى "دوبيزل" Dubizzle في عام 2017. وهي تُعرف الآن باسم "دوبيزل موتورز" Dubizzle Motors. لقد دعمتني زوجتي وعملت معي في جميع أعمالي في الإمارات العربية المتحدة".

يتذكر لقاءه بياسمين في دبي عام 2014 بعد أن ساعده صديق مشترك في التعرف عليها. تقول ياسمين البالغة من العمر 42 عاماً والمولودة في السعودية: "بدأت على الفور في تقديم المساعدة في إدارة الأعمال (إكسبات ويلز) وبناء وإدارة مركز الاتصال وفريق خدمة العملاء".

بعد تخرجها في الجامعة، انضمت ياسمين إلى قطاع الطيران، وعملت في مختلف أنحاء الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في عام 2005، ثم انتقلت إلى خدمة العملاء.

"أستمد الإلهام من الأشخاص الذين يتمتعون بالعزيمة والإصرار، وأود أن أقول: إن هذه هي السمة الأولى التي يحتاج إليها رائد الأعمال لتحقيق النجاح، لقد كان إريك ريس، مؤلف كتاب "الشركات الناشئة الهزيلة" The Lean Startup، وجيم كولينز، الذي كتب العديد من كتب الأعمال الرائعة، مؤثرين بالنسبة لي في رحلتي"، كما قال ماثيو.

وفي الوقت نفسه، تظل ياسمين مستلهمة من كتاب "الراهب الذي باع سيارته الفيراري"، حيث تقول: "كانت رسالته التي تتحدث عن الهدف والشغف والانضباط الذاتي هي التي ترشدني دائماً".