زوجان بريطانيان بدبي يدعمان الجيل القادم من رواد الأعمال

وقال داريوش، 58 عاماً، وهو بريطاني من أصل إيراني: "إن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والموقع المركزي، وشركات الطيران من الدرجة الأولى، والوضع الضريبي المواتي (الأراضي الخالية من السكان)، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، هي عناصر حاسمة لأي رائد أعمال. إن رؤية وتفاؤل قيادة هذا البلد جديران بالثناء، حيث يخلقان موقف "نعم، نستطيع" الذي يغذي طاقتنا ودوافعنا. دبي إمارة ذات رؤية حقيقية، حيث تنشأ التطورات والمشاريع والفرص الجديدة باستمرار، مما يغذّي أجواء ديناميكية من النمو والإمكانات".

تتذكر أنجيلا، البالغة من العمر 48 عاماً، انتقالها إلى الإمارات العربية المتحدة وإطلاق أول مشروع تجاري لها. وقالت: "تعمل البيئة الداعمة والمتقدمة في الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتوفر بيئة مثالية لنمو وتوسيع الأعمال بشكل فاعل".

بدايات جديدة.

أنجيلا رائدة أعمال ومعلمة ومناصرة لتمكين الشباب. بدأت أنجيلا رحلتها المهنية في المبيعات والتسويق لبعض أكبر الشركات الطبية والخاصة بطب جراحة العظام في أوروبا، وتم تعيينها مديرة إدارية لشركة نقل مقرها ألمانيا في المملكة المتحدة قبل الانتقال إلى دبي في عام 2010. هنا، بدأت فصلاً جديداً كرائدة أعمال مع زوجها داريوش. معاً، قاما ببناء العديد من الشركات الناجحة داخل الإمارات العربية المتحدة وأطلقا فعاليات "غلاديتور ميستري" Gladiator Mastery في عام 2022، والتي تطورت إلى "غلاديتور ساميت" Gladiator Summit

اليوم، تركز أنجيلا على تمكين الشباب، وخاصة من خلال مبادرتها الرائدة في برنامج "جونيور غلاديتور كيدبروناوس" Junior Gladiator Kidpreneurs، الذي يزود الأطفال والمراهقين بالمهارات الأساسية لريادة الأعمال. بالإضافة إلى عملها مع الشباب، أنجيلا هي مضيفة بودكاست، تشارك أفكارها المستقبلية حول ريادة الأعمال والتطوير الشخصي. كما تستعد لإصدار أول كتاب للأطفال لها عن ريادة الأعمال، مما يعزز التزامها بتشكيل الجيل القادم من القادة.

داريوش هو رجل أعمال واستراتيجي أعمال مشهور عالمياً، ويُعرف بأنه "أكثر رجال الأعمال إلهاماً في الشرق الأوسط". ولعدة سنوات يُعرف داريوش بموقفه تجاه النجاح ونهجه المباشر. هدفه هو دفعك لتصبح الشخص الذي حلمت به دائماً من خلال إجبارك على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك. من خلال الحديث عن تجاربه الحياتية ونكساته وآلامه، يشارك دروسه بطريقة بسيطة ولكنها قوية. مع 40 عاماً من الخبرة، بنى داريوش محطة استثمارية كبيرة، ومجتمعاً مزدهراً من الأفراد الملتزمين بالنجاح من خلال التعلّم من برامجه، وأنشأ أحد أكثر البرامج الصوتية شعبية في الإمارات العربية المتحدة، مما يجعله سيداً ملهماً في حرفته.

يقول داريوش : "لقد أدركت منذ وقت مبكر أن التعليم التقليدي لم يكن مناسباً لي. ولأنني مصاب بعسر القراءة، كنت أعلم أنني أريد أن أكسب المال وأن أنجح، لكن هذا لن يتحقق من خلال المسارات الأكاديمية التقليدية. لقد أصبح البيع نقطة انطلاقي الطبيعية، مما دفعني في النهاية إلى إنشاء وإدارة أعمالي الخاصة".

تقول أنجيلا إنها أتيحت لها الفرصة للتعلم من والديها؛ فبينما كان والدها رائد أعمال، كانت والدتها تعمل من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، لذا فقد شهدت أنماط الحياة المتناقضة لرائد الأعمال مقابل الموظف.

تقول أنجيلا: "لقد تركت مشاهدة والدي وهو يواجه التحديات ويواجه الفرص لبناء مساره الخاص انطباعاً دائماً في نفسي. لقد أتيحت لي الفرصة لمراقبة رحلته، ورؤية التفاني والعمل الجاد الذي استغرقه بناء مجده. لقد ألهمني ذلك لاتباع مسار مماثل، وملاحقة تطلعاتي التجارية الخاصة".

العثور على نقطة ارتكاز