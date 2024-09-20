زوجان المانيان: قصة نجاح عائلية في سوق العقارات بدبي

وصل محمد إلى الإمارات في عام 2011، ومنذ اليوم الأول، كانت فكرة تأسيس أعماله الخاصة تدور في ذهنه. قال: "كانت خطتي شراء شقة، تأمين تأشيرة مستثمر، ثم البدء في العمل بجد لبناء الأعمال والشركات الناشئة. بالنسبة لي، هذه مجرد البداية، لا يزال أمامي طريق طويل والعديد من الأهداف لتحقيقها."