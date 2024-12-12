"ريوا" و"زاهين": قصة نجاح "آيس كريم" بلا ألبان في الإمارات
دفع سعي "ريوا خان" للعثور على الحلوى المثالية إلى إطلاق علامة الآيس كريم "مجاما" في الإمارات العربية المتحدة. انضم شقيقها، "زاهين خان"، إلى المشروع لاحقاً. تجمع قصة الشقيقين المقيمين في دبي بين الرؤية والإبداع والتمويل والعمليات والاستراتيجية لإطلاق علامة تجارية محلية تصنع آيس كريم كريمي لذيذ خالي من منتجات الألبان، ويتميز بمجموعة متنوعة من النكهات الفريدة.
وتعمل الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها على تطوير منتجاتها باستمرار. وتوضح ريوا، مؤسسة ومديرة العلامة التجارية لـ "مجاما" البالغة من العمر 30 عاماً، أن رحلتها بدأت بالسعي للحصول على الحلوى المثالية. وتتذكر أنها واجهت تحدياً في العثور على الحلويات المصنوعة من مكونات طبيعية.
بدأت ريوا بحثها عندما كانت في لندن للدراسة. لاحظت الآثار الضارة للأطعمة المصنعة والغلوتين ومنتجات الألبان على صحتها، لكن استبعادها لهذه المنتجات من نظامها الغذائي زاد من رغبتها في تناول الحلوى. وعلى الرغم من وجود العديد من خيارات الحلوى الصحية في لندن، إلا أن أياً منها لم يحقق الهدف.
تجارب المطبخ
قادها ذلك إلى مطبخها، حيث بدأت في ابتكار وصفات مختلفة. ولسعادتها وسعادة أسرتها وأصدقائها، حققت هذه الإبداعات نجاحاً كبيراً. وقد فوجئت ريوا بسرور عندما اكتشفت أن الحلويات المصنوعة من مكونات طبيعية لا تضاهي طعم الحلويات المصنعة فحسب، بل غالباً ما تتفوق عليها في المذاق.
"أنا من عشاق الطعام وأحب كل ما هو طبيعي وكامل. في عام 2012، مررت بأزمة صحية حيث تدهورت عملية الهضم والمناعة لدي بشكل كبير. علمت أن الجلوتين ومنتجات الألبان والسكريات المكررة في نظامي الغذائي هي التي تسبب لي ضائقة شديدة. لولا رحلتي الصحية الشخصية، لما كنت حيث أنا اليوم. بصرف النظر عن الطعام والصحة، أحب الرسم وأمارسه منذ أن كنت في السادسة من عمري. لقد كان من دواعي سروري أن أتعلم كيفية توجيه طبيعتي الإبداعية والفنية من خلال مجاما أيضاً"، قالت ريوا، التي وصلت إلى دبي عندما كانت في الثانية من عمرها ودرست الفنون الجميلة وإدارة الأعمال في لندن.
تنسب ريوا وشقيقها الفضل في نجاحهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت ريوا: "عندما تم إطلاق مجاما لأول مرة، لم يكن هناك الكثير من المنتجات الخالية من المواد المضافة أو البدائل في السوق. وكان كل ما هو متاح مستورداً. منتجاتنا مصنوعة بفخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان ذلك عاملاً مساهماً كبيراً في نجاحنا".
وعندما سُئلت عن السبب الذي دفعها لإنشاء الشركة، قالت ريوا إنها كانت دائماً تتمتع بروح مستقلة وعرفت منذ سن مبكرة أنها تريد أن تفعل ما ترغب فيه بنفسها. وأضافت: "لقد كانت مسألة وقت فقط حتى توصلت إلى الفكرة المناسبة. أنا وزاهين لدينا مجموعة مهارات متكاملة. تكمن قوتي في الإبداع والرؤية، بينما يتمتع زاهين بمهارات رائعة في التمويل والعمليات والاستراتيجية. لقد كان دائماً من أشد المعجبين بالمنتجات التي صنعتها، لذا ومع تطور العمل، كان من الطبيعي أن ينضم إلينا بدوام كامل ويقود الشركة نحو مزيد من التوسع والنمو".
درس زاهين التمويل والتاريخ في كلية شتيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، ثم عمل في شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا في نيويورك وبنغالورو في مجالات المبيعات وتطوير الأعمال والتسويق. بعد ذلك، انضم إلى شركة جنرال موتورز في الشرق الأوسط كجزء من فريق كاديلاك. وبعد مغادرته لهذا الدور، انضم إلى شركة مجاما بدوام كامل العام الماضي، حيث يتولى القيادة الاستراتيجية والعمليات.
كما قال زاهين "في البداية، كانت ريوا تدير مجاما بشكل مستقل وكنت دائماً أدعمها بشكل بسيط. وعندما رأينا النمو وردود أفعال العملاء، قررت الانضمام بدوام كامل" .
أضاف زاهين، البالغ من العمر 32 عاماً "انتقل والدانا إلى الإمارات العربية المتحدة عندما كنا في عمر سنة وسنتين. نشأت هنا، وكان من المذهل أن أشاهد التحول الذي شهدته البلاد على مر السنين. أعتقد حقاً أنها مكان رائع لممارسة الأعمال التجارية. ورغم أنه قد يكون صعباً في بعض الأحيان عند البدء، إلا أنه إذا أثبتت نفسك في السوق، فإن السياسات واللوائح مصممة لمساعدتك على النجاح".
يستمد الأشقاء الإلهام من جدهم، أفضال خان. قالت ريوا: "تأثرت طموحاتي الريادية بشكل كبير بجدي، لأنه كان أول شخص في عائلتنا يصبح رائد أعمال. أسس شركة ناجحة لبيع المولدات في مومباي في الخمسينيات. أحببت سماع القصص عن كيفية إدارته لأعماله وعن المشاهير الذين كان يزودهم بمولداته".
ميراث ريادة الأعمال
وأضاف زاهين: "كان جدي رجل أعمال متسلسلاً قبل أن يصبح هذا المفهوم معروفاً. كان مليئاً بالأفكار وبدأ العديد من المشاريع في حياته، بعضها لا يزال قائماً في أشكاله الحديثة حتى اليوم".
كان لوالدهما، عادل خان، تأثير كبير في حياتهم أيضاً. تقول ريوا: "لقد شاهدت والدي يتفوق في حياته المهنية طوال حياتي، وكان دائماً يتمتع بسلوك واثق وهادئ، وهو ما أطمح إلى تحقيقه. علمني دائماً أن أكون أفضل ما يمكنني في أي شيء أختار القيام به. وحتى اليوم، لا يزال هذا أحد أعظم دوافعي".
ورغم أن العمل مع أحد الأشقاء قد يواجه بعض التعقيدات، قالت ريوا: "أنا وزاهين لسنا مجرد شقيقين، بل أفضل الأصدقاء. وهذا يجعل كل شيء أكثر متعة، مع العديد من لحظات الضحك حتى في أصعب الأوقات. والثقة مهمة بنفس القدر أيضاً. فالعمل مع أحد أفراد الأسرة يعني دائماً وضع مصلحة بعضكما البعض في الاعتبار. وإذا حدث أي سوء تفاهم، احرص دائماً على التواصل".