"ريوا" و"زاهين": قصة نجاح "آيس كريم" بلا ألبان في الإمارات

وتعمل الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها على تطوير منتجاتها باستمرار. وتوضح ريوا، مؤسسة ومديرة العلامة التجارية لـ "مجاما" البالغة من العمر 30 عاماً، أن رحلتها بدأت بالسعي للحصول على الحلوى المثالية. وتتذكر أنها واجهت تحدياً في العثور على الحلويات المصنوعة من مكونات طبيعية.

بدأت ريوا بحثها عندما كانت في لندن للدراسة. لاحظت الآثار الضارة للأطعمة المصنعة والغلوتين ومنتجات الألبان على صحتها، لكن استبعادها لهذه المنتجات من نظامها الغذائي زاد من رغبتها في تناول الحلوى. وعلى الرغم من وجود العديد من خيارات الحلوى الصحية في لندن، إلا أن أياً منها لم يحقق الهدف.

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