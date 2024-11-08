"ريكسوس النخلة دبي": جنة من الراحة والرفاهية الشاملة
ربما مر معظمنا بضغوطات الالتزام بالميزانية أثناء الإجازة، مما جعل الاسترخاء التام أمراً صعباً. غالباً ما يكون القلق بشأن مكان تناول الطعام أو الاسترخاء، بالإضافة إلى التأكد من إقبال الأطفال على تناول الطعام، من أكبر تحديات الإجازة.
لذلك، يختار عدد متزايد من المصطافين العروض الشاملة لقضاء إجازاتهم، ولكن غالباً ما تكون هناك عواقب تتمثل في الرسوم المخفية والنفقات الإضافية في منتجعهم، مما قد يفسد التجربة.
ومع ذلك، هناك وجهة واحدة هنا في دبي تفي حقاً بتعهد "الخدمات الشاملة". مرحباً بكم في ريكسوس: النخلة دبي حيث يمكنك نسيان همومك ومحفظتك والمضي قدماً في المهمة المتمثلة في تدليل نفسك وعائلتك.
يقع هذا المنتجع في أقصى طرف أكبر جزيرة من صنع الإنسان في العالم، ويعد جنة من النعيم الهادئ، حيث يضم شاطئاً خاصاً بطول كيلومتر واحد، وأربعة حمامات سباحة خارجية يتم التحكم في درجة حرارتها وسط حدائق مترامية الأطراف. كما يقدم المنتجع مجموعة واسعة من تجارب تناول الطعام والترفيه، كل ذلك ضمن مفهوم "الشامل كليًاً و الحصري" في المنتجع.
تتميز الغرف والأجنحة البالغ عددها 316 بالفخامة، حيث تحتوي على نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وحمامات رخامية ضخمة تشمل دشاً مطرياً مع نفاثات رذاذ تدليك الجسم. كما تضم التراسات أو الشرفات الخاصة التي تُعد مهمة للغاية للاستمتاع بالمناظر الخضراء المورقة والمدينة التي تقع وراءها.
عند وصولنا، أذهلنا أن نجد جناحنا الواسع المطل على البحر يتميز بإطلالات بانورامية، وأريكة (تم تحويلها إلى سرير ضخم ومريح بشكل مدهش للطفلين) ومنطقة لتناول الطعام ومكتب. ومع ذلك، لم يكن العمل في ذهن أي شخص، حيث كنا حريصين على الخروج والاستكشاف.
بمجرد اختيارنا للمكان المفضل لدينا وإقامة المخيم لليوم، لم تكن السباحة في أحد المسابح بعيدة عن كراسي الاستلقاء الخاصة بنا، ولم تشعر الأسرة بالملل أبداً. يقدم نادي "إكسكلوسيف سبورت كلاب" (Exclusive Sports Club) للبالغين والأطفال الأكبر سناً مجموعة من الرياضات المائية مثل التجديف، بالإضافة إلى فصول تدريب ممتعة في المسبح المخصص للبالغين فقط، وجلسات اليوجا و"تي آر أكس و كروس فيت"TRX وCrossFit، فضلاً عن تمارين الصالة الرياضية التي يقودها مدرب.
اعتماداً على الإطار الزمني الخاص بك ومدى شعورك بالمغامرة، يوجد فريق رحلات متخصص في منطقة اللوبي الرائعة يمكنه حجز وترتيب السفر لأي رحلات تناسبك خارج المنتجع. كما تتوفر حافلات نقل مكوكية إلى مول الإمارات ومنتزه أكوافنتشر المائي القريب.
إذا كانت الأحداث العديدة تساعدك على فتح شهيتك، فلن تشعر بالجوع أبداً هنا. فهناك خيارات لتناول الطعام طوال اليوم تبقيك نشطاً، إلى جانب بعض اللمسات الراقية التي ترضي الضيوف مثل عربة الآيس كريم، وبارات الفاكهة والعصائر المعدة حسب الطلب، ومناطق الاسترخاء التي تقدم المشروبات الفاخرة. كما أن التدليل هو أيضاً أولوية في فترات الراحة مثل هذه، حيث يحتوي منتجع أنجانا سبا على صالون تجميل، وحمام تركي، وأجنحة علاجية للمساعدة في تخفيف آلام وضغوط الحياة اليومية.
عند حلول موعد العشاء، تكمن أكبر تحدياتك في اختيار المطعم المناسب من بين العديد من الخيارات المتوفرة في المكان (ويُنصح بالحجز المسبق). يمكنك الاستمتاع بالنكهات الإيطالية في مطعم "لا أوليف" L'Olivo، أو تناول قطع اللحم الشهية في "تورو لوكو ستيك هاوس" Toro Loco steakhouse (المفضل لديّ)، أو تذوق المأكولات المتوسطية في مطعم "بود روم" Bodrum (المفضل لدى زوجتي)، أو الاستمتاع بالنكهات الشرقية في "أيه لا توركا" A La Turca، فضلاً عن خيار تناول الطعام في الغرفة مع مجموعة متنوعة من الأطباق من مختلف أنحاء العالم. قررت تجنب قياس الوزن باستخدام ميزان الحمام، لأن المتعة تظل الأولوية، وسوف أتعامل مع القلق من زيادة الوزن في وقت لاحق.
إذا كنت لا تزال تبحث عن المتعة وقادراً على التحرك بعد العشاء، فإن الحياة الليلية حافلة بالنشاط حتى ساعات الصباح الأولى، حيث يتميز بار 1 بالموسيقى الحية ودي جي، وسيكون الموظفون على استعداد لتحضير مشروب خاص لك بينما تستمتع بمشاهدة المباراة أو لعب البلياردو.
كان هناك فائز بارز واحد بين الأنشطة المخصصة للأطفال - نادي ريكسي للأطفال. يضع هذا المنتجع المفعم بالمرح الأطفال المميزين في المقدمة. يتميز المسبح الذي يتم الإشراف عليه، والذي يحتوي على طابع حديقة مائية مع ألعاب ودلو مائل دائماً، بمرافق رائعة. بالإضافة إلى ذلك، تتنوع الأنشطة - من الجودو والتجارب العلمية إلى صنع البيتزا والفنون والحرف اليدوية - وتستمر طوال اليوم في مناطق اللعب الداخلية بعيداً عن حرارة الشمس. كما أن الموظفين المدربين تدريباً كاملاً مستعدون لرعاية الأطفال وإبعادهم عنك بينما تستمتعين بوقت هادئ وتعملين على تعزيز لون بشرتك في راحة تامة.
كما هو الحال مع كل الأشياء الجيدة، تنتهي تجارب الخمس نجوم أيضاً، ولكن هناك دائماً جانب إيجابي يضمن لك المغادرة بابتسامة. في ريكسوس النخلة دبي، بدلاً من أن تواجه فاتورة إضافية عند المغادرة، ستحظى بوداع حار وستأخذ معك مجموعة كاملة من الذكريات الجميلة.