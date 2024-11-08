"ريكسوس النخلة دبي": جنة من الراحة والرفاهية الشاملة

بمجرد اختيارنا للمكان المفضل لدينا وإقامة المخيم لليوم، لم تكن السباحة في أحد المسابح بعيدة عن كراسي الاستلقاء الخاصة بنا، ولم تشعر الأسرة بالملل أبداً. يقدم نادي "إكسكلوسيف سبورت كلاب" (Exclusive Sports Club) للبالغين والأطفال الأكبر سناً مجموعة من الرياضات المائية مثل التجديف، بالإضافة إلى فصول تدريب ممتعة في المسبح المخصص للبالغين فقط، وجلسات اليوجا و"تي آر أكس و كروس فيت"TRX وCrossFit، فضلاً عن تمارين الصالة الرياضية التي يقودها مدرب.

اعتماداً على الإطار الزمني الخاص بك ومدى شعورك بالمغامرة، يوجد فريق رحلات متخصص في منطقة اللوبي الرائعة يمكنه حجز وترتيب السفر لأي رحلات تناسبك خارج المنتجع. كما تتوفر حافلات نقل مكوكية إلى مول الإمارات ومنتزه أكوافنتشر المائي القريب.

إذا كانت الأحداث العديدة تساعدك على فتح شهيتك، فلن تشعر بالجوع أبداً هنا. فهناك خيارات لتناول الطعام طوال اليوم تبقيك نشطاً، إلى جانب بعض اللمسات الراقية التي ترضي الضيوف مثل عربة الآيس كريم، وبارات الفاكهة والعصائر المعدة حسب الطلب، ومناطق الاسترخاء التي تقدم المشروبات الفاخرة. كما أن التدليل هو أيضاً أولوية في فترات الراحة مثل هذه، حيث يحتوي منتجع أنجانا سبا على صالون تجميل، وحمام تركي، وأجنحة علاجية للمساعدة في تخفيف آلام وضغوط الحياة اليومية.

عند حلول موعد العشاء، تكمن أكبر تحدياتك في اختيار المطعم المناسب من بين العديد من الخيارات المتوفرة في المكان (ويُنصح بالحجز المسبق). يمكنك الاستمتاع بالنكهات الإيطالية في مطعم "لا أوليف" L'Olivo، أو تناول قطع اللحم الشهية في "تورو لوكو ستيك هاوس" Toro Loco steakhouse (المفضل لديّ)، أو تذوق المأكولات المتوسطية في مطعم "بود روم" Bodrum (المفضل لدى زوجتي)، أو الاستمتاع بالنكهات الشرقية في "أيه لا توركا" A La Turca، فضلاً عن خيار تناول الطعام في الغرفة مع مجموعة متنوعة من الأطباق من مختلف أنحاء العالم. قررت تجنب قياس الوزن باستخدام ميزان الحمام، لأن المتعة تظل الأولوية، وسوف أتعامل مع القلق من زيادة الوزن في وقت لاحق.

إذا كنت لا تزال تبحث عن المتعة وقادراً على التحرك بعد العشاء، فإن الحياة الليلية حافلة بالنشاط حتى ساعات الصباح الأولى، حيث يتميز بار 1 بالموسيقى الحية ودي جي، وسيكون الموظفون على استعداد لتحضير مشروب خاص لك بينما تستمتع بمشاهدة المباراة أو لعب البلياردو.