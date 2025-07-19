روبوت جراح... أول زراعة رئتين في الخليج تعيد الأمل لمريضين بأبوظبي

خضع رجلان من سكان أبوظبي، في الستينيات من عمرهما، لعملية زراعة رئتين بمساعدة روبوت، بعد أن كانا يعيشان في منزلهما ويعتمدان على الأكسجين للبقاء على قيد الحياة. وتُعدّ هذه العملية الجراحية الأولى من نوعها في الخليج، ومن بين عمليات قليلة تُجرى عالميًا. ويرى الخبراء أن هذه العملية المعقدة، التي تُعتبر إنجازًا طبيًا بارزًا، تُمثّل نقطة تحول محتملة في مستقبل جراحة زراعة الأعضاء.

كان المريضان يُعانيان من تليف رئوي مجهول السبب وارتفاع ضغط الدم الرئوي الثانوي، وهما حالتان رئويتان مُتفاقمتان تُهددان حياتهما، وقد أجبرتهما على البقاء في المنزل لأكثر من عامين. الآن، بعد عمليات الزرع، استأنفا حياتهما اليومية، حتى أن أحدهما شارك في فعالية رياضية خاصة بزراعة الأعضاء، وهو ما يُعدّ رمزًا قويًا للتعافي.

قال الدكتور عثمان أحمد، رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "كان هؤلاء المرضى لا يستطيعون حتى الذهاب إلى الحمام سيرًا على الأقدام. أما الآن، فهم يخرجون مع عائلاتهم ويبدون بصحة جيدة؛ إنه تحول جذري".

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شقوق صغيرة وتأثير هائل

تتطلب عمليات زراعة الرئة التقليدية شقوقًا كبيرة في الصدر أو القص، وغالبًا ما تتضمن قطعًا في العظام والعضلات، مما يُطيل فترة التعافي ويزيد من ألم ما بعد العملية. في المقابل، تضمنت التقنية الروبوتية المستخدمة في هذه الجراحات ثلاثة فتحات فقط بطول سنتيمتر واحد وشقًا صغيرًا بطول 5 سم لإزالة الرئتين وإدخالهما.

يسمح النظام الآلي، في هذه الحالة روبوت دافنشي، للجراحين بإجراء عمليات إعادة الاتصال الحرجة بالقلب والمجاري الهوائية بدقة بصرية محسنة وأقل قدر من الصدمات الجسدية.

لم نكسر أي عظام، ولم نقطع عضلات رئيسية. هذا وحده سهّل التعافي بشكل ملحوظ، كما قال الدكتور أحمد، الذي أمضى أكثر من عقد من الزمن في إتقان التقنيات الروبوتية في جراحة الصدر.