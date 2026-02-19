رمضان 2026: نصائح لإفطارات أنيقة وسحور راقٍ

مع حلول شهر رمضان الذي يجلب تركيزًا متجددًا على اليقظة والنية، تصبح الموضة انعكاسًا للرقي الداخلي. يقترح سانتوني تنسيق خزانة ملابس أنيقة، هادفة، ومثالية للشهر الفضيل. “ركز على الجودة بدلاً من الكمية. اختر عددًا أقل من القطع، ولكن اخترها بعناية، بمواد فائقة الجودة، ومقاس لا تشوبه شائبة، وتفاصيل حرفية،" يقول. "ابحث عن العناصر التي يمكن أن تنتقل عبر لحظات مختلفة من الموسم مع الحفاظ على مظهر راقٍ. يجب أن تشعر أناقة رمضان بالرقي والأصالة."