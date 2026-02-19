رمضان 2026: نصائح لإفطارات أنيقة وسحور راقٍ

مع إشارة الهلال إلى بداية شهر رمضان، تلعب الموضة دورًا خفيًا ولكنه قوي. يلعب ارتداء الملابس الأنيقة دورًا كبيرًا في مزج التقاليد بالحداثة، والحشمة بالأناقة. إليك's كيفية الارتقاء بخزانة ملابسك الرمضانية.
يعيد المصممون تخيل التصاميم الكلاسيكية بقصات وأقمشة معاصرة. فكر في العبايات الفضفاضة ذات التفاصيل المطرزة، أو أطقم الكورتا المقترنة بسترات مميزة. تقول موهنا شارما، منسقة أزياء مقيمة في دبي: “أزياء رمضان تدور حول الراحة، الحشمة، والأناقة السهلة. الألوان الباستيل الفاتحة مثالية لكل من الرجال والنساء، مما يحافظ على مظهر جيد التهوية، خفيف، وسهل الارتداء خلال ساعات الصيام. الأقمشة الطبيعية الناعمة مثل الكتان والقطن ومواد الساتان الحريري المتدفقة مثالية، مما يتيح حرية الحركة مع الحفاظ على مظهر مصقول.”
وقت مثالي للتبذير والانغماس في التسوق، يشهد وقت رمضان أيضًا ارتفاعًا في مبيعات الأزياء. تخبرنا ريديما تيواري، منسقة أزياء أولى في Shop Mulmul: “خلال رمضان، نشهد زيادة بنسبة 40 بالمائة في المتسوقين الذين يختارون الأنماط العصرية، بدلاً من الاستثمار في الكلاسيكيات فقط. كانت الأطقم الطويلة على طراز الشوغا، بألوان متناقضة، مفضلة هذا العام بين المشترين الأصغر سنًا."
حتى كبار الزبائن يجربون تصاميم جديدة مثل الكورتا الأقصر والسراويل على طراز الفارشي، ويكملون الأطقم بدوباتا متناسقة يمكن لفها بسهولة لإضفاء لمسة الحشمة.ريديما تيواري، منسقة أزياء أولى في Shop Mulmul
مع الأخذ في الاعتبار الطقس، من المهم اختيار الأقمشة المريحة وسهلة الحمل—سواء كانت ملابس أو أحذية. يقول جوزيبي سانتوني، رئيس العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة سانتوني: “الراحة والتهوية ضروريان خلال رمضان، لذا فإن المواد الطبيعية والأنسجة الناعمة مهمة. جرب مجموعة سانتوني’s، التي تحتوي على أنماط مميزة للنساء، مزينة بإبزيم ماكسي بلون واحد مرصع بالكريستال. يضمن التصميم الجلدي الناعم الراحة، بينما تضيف اللمسة المعدنية وتفاصيل الكريستال طابعًا احتفاليًا خفيًا دون أن تبدو مبالغًا فيها.”
لرمضان، يفضل المصممون والمنسقون ابتكار أنماط طبيعية، خفيفة، وتجنب الأقمشة الثقيلة مثل المخمل والصوف. “معظم عملائي يختارون الأقمشة الأخف مثل الساتان الكوبرو لتعدد استخداماته—يمكنك بسهولة تزيينه بـ "بولكيس" جميلة وأساور رقيقة مع تعليقات، أو تبسيطه بمجوهرات أبسط—مثل الأقراط الكبيرة، حقيبة يد أنيقة و"جوتيس" لإضفاء لمسة عرقية،” تقول ريديما.
لطالما ألهم المشاهير عندما يتعلق الأمر بأهداف الموضة. تتميز أزياء المشاهير بقصات انسيابية تكمل الأجواء العصرية. من الشارارا إلى بدلات الأناقالي، يثير هذا النمط سحرًا راقيًا وأنيقًا بالتأكيد. يحب العديد من المشاهير أيضًا الأقمشة الصيفية الخفيفة والمنعشة مع الحفاظ على الأناقة في أوجها. “حب الموسم للموضة لا يقتصر فقط على ارتداء الملابس للاحتفالات. أرى أيضًا الكثير من الناس يشترون أطقم قطنية خالدة مع تطريز جميل بالقص والخيط لتقديمها كهدايا بين العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى تخزينها ببساطة للمناسبات الرسمية التي ستأتي على مدار العام،” تضيف ريديما من متجر مولمول.
أناقة رمضان تدور حول الموازنة بين الرقي والراحة. الألوان الباستيل، الأقمشة القابلة للتنفس، الطبقات المحتشمة، والإكسسوارات البسيطة تجعل الأزياء أنيقة ومتعددة الاستخدامات.
“نسقي البنطلونات الكتان أو الجينز بقصة مستقيمة مع بلوزة بأكمام كاملة وقفطان أو عباية كطبقة خارجية خفيفة. القفاطين الطويلة أو الأقصر تخلق إطلالة محتشمة وأنيقة. إذا لم يكن لديك قفطان، فإن الفساتين الماكسي المحتشمة المصنوعة من أقمشة قابلة للتنفس تعمل بشكل مثالي، مما يضمن تغطية الذراعين والساقين للراحة والأناقة،" تقترح المنسقة موهنا شارما.
"لتجمعات الإفطار، ستضيف القفاطين المطرزة وفساتين الماكسي المميزة المصنوعة من الحرير أو الساتان لمعانًا خفيفًا ولمسة من الرقي. الإكسسوارات البسيطة مثل القلائد الرقيقة، الأقراط، أو سوار مميز سترفع من مستوى الزي دون أن تطغى عليه."
تركز أزياء الرجال في رمضان أيضًا على الراحة، فالبنطلونات القطنية أو الكتان خفيفة الوزن مع القمصان الناعمة تضمن السهولة مع الحفاظ على مظهر راقٍ.موهنا شارما، منسقة أزياء
مع حلول شهر رمضان الذي يجلب تركيزًا متجددًا على اليقظة والنية، تصبح الموضة انعكاسًا للرقي الداخلي. يقترح سانتوني تنسيق خزانة ملابس أنيقة، هادفة، ومثالية للشهر الفضيل. “ركز على الجودة بدلاً من الكمية. اختر عددًا أقل من القطع، ولكن اخترها بعناية، بمواد فائقة الجودة، ومقاس لا تشوبه شائبة، وتفاصيل حرفية،" يقول. "ابحث عن العناصر التي يمكن أن تنتقل عبر لحظات مختلفة من الموسم مع الحفاظ على مظهر راقٍ. يجب أن تشعر أناقة رمضان بالرقي والأصالة."
القفاطين والماكسي: التشكيلات الانسيابية تحظى بشعبية لراحتها وأناقتها واحتشامها.
بدلات تشيكانكاري وأطقم كورتا: أطقم كورتا خفيفة الوزن ومصممة بدقة من القطن أو الجورجيت، مقترنة بالبالازو، هي أساسيات للارتداء اليومي وتجمعات الإفطار.
الغرارة العصرية: عادت للظهور كمفضلة احتفالية لإضفاء لمسة من التراث الملكي والأناقة.
بدلات أناركالي: تصاميم ملكية بطول الأرضية مناسبة للمناسبات المسائية.
لوحة الألوان: الألوان الهادئة مثل العاجي، البيج، الزيتوني، الفحمي، الأزرق الداكن، والذهبي الناعم مفضلة لجماليتها الهادئة والراقية.
تطريز الزاري الذهبي والفضي.
غوتا باتيس وتطريز يدوي دقيق.
لارتداء النهار: لوحات ألوان منعشة مثل درجات الأزرق الندى، الأخضر البحري، الليلكي الناعم.
للمساء: الفوشيا القديم الجيد، البرتقالي، الأرجواني والأحمر الزاهي هي المفضلة الساخنة.
(كما شاركتها ريديما تيواري، منسقة أزياء أولى في شوب ململ)