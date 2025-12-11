رقم قياسي جديد في البحر تكريماً للإمارات

في عرض ملهم من التحمل والشغف والتقدير الوطني، كسر الدي جي والمنتج الموسيقي ورجل الأعمال المقيم في دبي، رودني عيد، رسمياً لقب موسوعة غينيس لأطول ماراثون دي جي على متن قارب، حيث أكمل أدائه الماراثوني في 2 ديسمبر - يوم الإمارات الوطني.
تم تنفيذ هذا الإنجاز بالكامل في عرض البحر على متن سفينة مجهزة خصيصاً، كتحية صادقة للأمة التي يفتخر عيد بأنها وطنه.
قال رودني: “لم يكن كسر هذا الرقم القياسي يتعلق باللقب أبداً. كان طريقتي في التعبير عن الامتنان للإمارات - البلد الذي احتضنني، ودعمني، وأعطاني فرصاً تتجاوز الخيال.”
خلال الأداء الذي استمر لأكثر من 24 ساعة، أهدى عيد كل نبضة لروح الإمارات في الصمود والوحدة والكرم. وعندما وصل العرض إلى نهايته العاطفية، اختتم عيد بأغنيته الأصلية “أشعر أنني في وطني”، التي كتبها كتحية موسيقية للإمارات. وانتهى الأداء بالنشيد الوطني الإماراتي الذي تردد عبر البحر - لحظة رمزية وسمت نهاية محاولة تسجيل الرقم القياسي وتقدير الفنان العميق للبلد.
كما خدم الرقم القياسي العالمي غرضاً إنسانياً أكبر. يدعم عيد مبادرة دبي العطاء من خلال “إيقاعات لمستقبل أكثر إشراقاً”، وهي حملة لجمع التبرعات مخصصة لتعليم الأطفال على مستوى العالم. من خلال هذه المبادرة، يهدف رودني إلى استخدام الموسيقى ليس فقط للترفيه، بل لتوسيع فرص التعلم للأطفال المحرومين.
أضاف عيد: “هذا الإنجاز مهدى للإمارات ولكل طفل يستحق مستقبله النور والأمل. علمتني الإمارات معنى الفرصة، وأريد أن أرد الجميل.”
حظي الحدث بدعم من الشركاء المحليين والمجتمع الأوسع، مما يمثل علامة فارقة في احتفالات اليوم الوطني للإمارات ويعزز دور الأمة كمركز عالمي للثقافة والإبداع والتقدم الإنساني.