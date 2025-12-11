رقم قياسي جديد في البحر تكريماً للإمارات

في عرض ملهم من التحمل والشغف والتقدير الوطني، كسر الدي جي والمنتج الموسيقي ورجل الأعمال المقيم في دبي، رودني عيد، رسمياً لقب موسوعة غينيس لأطول ماراثون دي جي على متن قارب، حيث أكمل أدائه الماراثوني في 2 ديسمبر - يوم الإمارات الوطني.