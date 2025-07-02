رعاية مرضى الخرف ..نصائح ذهبية

قبل نحو أربع سنوات، لاحظت مادهافي فادكي، مديرة مؤسسة خيرية في ويستفورد، ماساتشوستس، أن والدتها، تشاندا بهاوالكار، بدأت تنسحب. كانت السيدة بهاوالكار قارئة نهمة وطاهية ماهرة، تمشي يوميًا وتتواصل بانتظام مع أصدقائها في موطنها ماهاراشترا، الهند. لكن في أواخر السبعينيات من عمرها، بدأت تقضي وقتًا أطول بمفردها في غرفتها، وبدت منعزلة وكثيرًا ما تشعر بالملل، كما قالت السيدة فادكي. كانت تشعر بالانزعاج عند مرور الزوار، وهو رد فعل مفاجئ من امرأة لطالما حافظت على حياة اجتماعية نابضة بالحياة.