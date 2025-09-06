رحلة بين جودة الصوت والفخامة في متجر جيتارات نادرة بدبي

في تلك الليلة، كان من المقرر أن يُحيي شيران حفلاً موسيقياً في ملعب "ذا سيفنز"، بحضور 70 ألف شخص. ورغم أن وكيل أعماله نصحه مرارًا وتكرارًا بالمغادرة لحضور الحفل، إلا أن فليميكس تذكر كيف أن نجم البوب البريطاني لم يغادر حتى أجاب على جميع أسئلة الطلاب، وانتهى به الأمر في مدرسة "آرت أوف جيتار" لساعات أطول مما كان مخططًا له. قال فليميكس إن مدرسته الموسيقية، التي تُقدم 100 باقة دروس مجانية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، جذبت نجم البوب. وأضاف: "ابني مُصاب بالتوحد، وعزف الموسيقى يُساعده. وكان إد مهتمًا جدًا بالمدرسة".