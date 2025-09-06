رحلة بين جودة الصوت والفخامة في متجر جيتارات نادرة بدبي

في عام ٢٠٠٠، تواصلت شركة جيبسون الأمريكية لتصنيع الجيتارات مع هيو هيفنر، مؤسس مجلة بلاي بوي، لتقديم جيتار محدود الإصدار مصنوع خصيصًا. تميّز الجيتار برسم الأرنب الشهير للمجلة، والذي يرتدي ربطة عنق، وكان مصنوعًا يدويًا من قطع لؤلؤ منحوتة. ولأنه لم يُصنع منه سوى ١٠ جيتارات فقط، أهدى جيبسون هذه الجيتارات لعدد من المشاهير، مثل ليوناردو دي كابريو. وحصل هيفنر على أول جيتار، محفور عليه الرقم التسلسلي "PBY 001"، مما رفع من مكانته.
وصل هذا الجيتار، الذي وقّعه هيفنر نفسه وأعضاء فرقة تول، إلى أحد هواة جمع الجيتارات في دبي. دفع ريك فليميكس، مؤسس آرت أوف جيتار، ما يقارب 350 ألف درهم إماراتي للحصول عليه، والذي عُرض في مزاد علني بعد وفاة هيفنر عام 2017.
إلى جانب بيعه لمجموعاته المعتادة من آلات فيندر وياماها وجيبسون، صنع متجر "آرت أوف جيتار" لنفسه اسمًا كمتجر الجيتار الوحيد في الشرق الأوسط الذي يبيع آلات موسيقية حصرية وفريدة من نوعها. ومن بين هذه الآلات جيتار يحمل توقيع المغني وكاتب الأغاني الإنجليزي إد شيران، عندما زار المتجر في أوائل عام ٢٠٢٤. وصرح صاحب متجر الجيتارات لـ KT LUXE: "تقدم حوالي ٥٠٠ متجر جيتار حول العالم بطلبات لزيارته، لكنه لم يأتِ إلا إلى متجرنا". وأضاف: "يعتقد الجميع أنه رائع، 'لقد أعطيته الكثير من المال'. لكنه لم يقبل بنسًا واحدًا".
في تلك الليلة، كان من المقرر أن يُحيي شيران حفلاً موسيقياً في ملعب "ذا سيفنز"، بحضور 70 ألف شخص. ورغم أن وكيل أعماله نصحه مرارًا وتكرارًا بالمغادرة لحضور الحفل، إلا أن فليميكس تذكر كيف أن نجم البوب البريطاني لم يغادر حتى أجاب على جميع أسئلة الطلاب، وانتهى به الأمر في مدرسة "آرت أوف جيتار" لساعات أطول مما كان مخططًا له. قال فليميكس إن مدرسته الموسيقية، التي تُقدم 100 باقة دروس مجانية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، جذبت نجم البوب. وأضاف: "ابني مُصاب بالتوحد، وعزف الموسيقى يُساعده. وكان إد مهتمًا جدًا بالمدرسة".
افتتح فليميكس متجر "فن الجيتار" قبل ست سنوات في مركز كورتيارد دبي الفني والعصري. واستغرق افتتاح المتجر عامًا كاملًا نظرًا لكثرة العوامل التي يجب مراعاتها عند تخزين هذه الجيتارات الثمينة، من درجة الحرارة إلى الرطوبة. واليوم، يمتلك فليميكس مجموعة من الجيتارات النادرة ومكبرات الصوت والملصقات التي تحمل توقيع ألمع نجوم صناعة الجيتار.
كانت أغلى قطعة اشتراها بلا منازع نموذجًا أوليًا لغيتار إريك كلابتون الصوتي، والذي عمل عليه مغني فرقة "دموع في الجنة" بنفسه مع شركة مارتن غيتارز. أنفق فليميكس مبلغًا مذهلًا قدره 500 ألف دولار (1.8 مليون درهم) عليه، وباعه مقابل 700 ألف دولار (2.5 مليون درهم).
ومن بين العناصر الثمينة الأخرى التي سيقدرها عشاق الموسيقى هي الجيتارات والنماذج الأولية الموقعة من جون لينون، وجيف بيك، وكولدبلاي، وبينك فلويد، ورولينج ستونز.
والآن، لننتقل إلى السؤال الجوهري: هل تُعتبر الجيتارات باهظة الثمن - المرصعة بصدف اللؤلؤ، أو المرصعة برقائق الذهب، أو المنحوتة من خشب التنوب الألاسكي النادر - أفضل صوتًا من الجيتارات العادية؟ قال فليميكس: "يقول البعض: 'بمجرد تجاوز سعر معين، لن تشعر بأي فرق'. أنا أختلف مع هذا الرأي تمامًا".
أوضح قائلاً: "أمتلك جيتارات بسعر 5000 درهم، وأعزف عليها بكل سرور، وهي تصدر صوتًا رائعًا. إذا جاءني أحدهم وأخبرني أن ميزانيتي 5000 درهم وأريد جيتارًا بأفضل صوت، فسأجد له أفضل جيتار ضمن ميزانيته. أما إذا قال إنني أريد فقط جيتارًا بأفضل صوت، ولم يكن لديّ خيار سوى المال، فسأريه جيتار سلاش."
سلاش، عازف الجيتار الرئيسي في فرقة الروك "غانز أند روزز"، كان لديه جيتار مصمم خصيصًا بناءً على طلب زوجته، مصنوع من خشب التنوب الألاسكي القديم، ومُحاط برقائق من النحاس والذهب، ومُبطّن بألياف الكربون. وأضاف فليميكس: "غالبًا ما يكون العازف هو من يُبدع في الجيتار. إنه نادر، إنه قطعة قابلة للجمع".
وقال فليميكس اضطررنا لتوقيع اتفاقيات عدم إفصاح تنص على أننا لن نتحدث حتى عن نوعية الجيتارات المُدخلة، لكنهم يثقون بنا فقط لإصلاحها. حتى أن لدينا عملاء يطلبون إصلاحات أو تركيبات بموجب اتفاقية عدم إفصاح.
يقول فليميكس لخليج تايمز لوكس إن بعض القيثارات حصرية للغاية لدرجة أن الناس اضطروا لتوقيع اتفاقية عدم إفصاح المعلومات الحساسة وأضاف: "اضطررنا لتوقيع اتفاقيات عدم إفصاح تنص على أننا لن نتحدث حتى عن نوعية القيثارات، لكنهم يثقون بنا فقط لإصلاحها. حتى أن لدينا عملاء يطلبون إصلاحات أو تركيبات بموجب اتفاقية عدم الإفصاح".
عندما افتتح فليمكس متجره، كان يعلم أهمية توفير مجموعة واسعة من آلات الجيتار لمناسبات مختلفة. قال إن عازفي الجيتار يريدون أيضًا خيارات متنوعة قد تتطلب جيتارًا كهربائيًا لعزف موسيقى الروك والميتال، وآخر للبلوز، وآكوستيك للعزف العضوي. وأضاف: "عازفو الجيتار ليسوا مثل العازفين على البيانو أو الكمان، فهم يفضلون تنويع آلاتهم."