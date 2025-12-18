راضي الشرفلي.. إعادة تعريف الحركة بالفن والتكنولوجيا

يربط الكثيرون مفهوم الحركة ارتباطًا وثيقًا بالفعل الجسدي للمشي أو الجري أو الدوران الميكانيكي لعجلة. لكن بالنسبة لراضي الشرفلي، مصمم الجرافيك ومهندس البرمجيات البالغ من العمر 28 عامًا والمقيم في الإمارات، الحركة ظاهرة داخلية أوسع بكثير.
ولد الرسام السوري، وقد قضى حياته في التنقل في عالم لم يُبنَ دائمًا من أجله. ومع ذلك، بدلاً من رؤية قيوده الجسدية كحد، استخدم الشرفلي اختلافه كمحفز لإعادة التفكير في كيفية تفاعلنا مع التكنولوجيا والفن. اليوم، هو صوت رئيسي في المشهد الإبداعي في الإمارات، حيث شغل مؤخرًا منصب منظم وفنان في مبادرة قبة الشمولية، وهي تركيبة رائدة تحدت الزوار على تجربة الإعاقة من خلال عدسة حسية متعددة.
هيكل مستدام مصنوع من سداسيات وخماسيات مترابطة، صُممت قبة الشمولية لتكون "رؤية مشتركة للإبداع"، يقول الشرفلي. كانت الهندسة نفسها رمزية: السداسيات تمثل ست مبادئ إرشادية هي التعاون، الإبداع، الإدماج، التمكين، الابتكار، والوحدة، بينما تعكس الخماسيات الخمس مجالات الإعاقة الرئيسية، من الحسية إلى التنوع العصبي.
عمل الشرفلي إلى جانب فناني الإصرار الآخرين ألدانة الهاشمي وآشار حسين، حيث حوّل هيكل القبة الفارغ إلى فضاء يدعو الزوار للقيام بأكثر من مجرد النظر. "ترسل المشروع رسالة قوية عن أصحاب الاحتياجات الخاصة وقدراتنا"، يقول الشرفلي، بثقة يعزوها إلى عائلته التي غرستها فيه منذ سنوات عمره الأولى.
"عندما أنظر إلى طفولتي، كانت مليئة بالدعم والحب من عائلتي"، يتذكر الشرفلي. "عاملوني كأي طفل آخر ولم يجعلوني أشعر بالاختلاف أبدًا. ساعدوني على النمو مع الاعتقاد بأن إعاقتي ليست حاجزًا أمام الحياة. في الوقت نفسه، توقعوا الكثير مني، سألوني عن واجباتي المدرسية، مسؤولياتي في المنزل، وتقدمي."
هذا الأساس من المسؤولية سمح له بمعالجة واقعه دون استياء. بينما أدرك اختلافاته في وقت مبكر، وهو يشاهد أبناء عمومته وزملائه يركضون في ساحة المدرسة، كان ينظر إلى وضعه من خلال عدسة "قدرات مختلفة" بدلاً من "إعاقة".
كان مخرجه الإبداعي الأول الرسم التقليدي، لكن مع وصوله إلى سن المراهقة، بدأت حالته الجسدية تحد من براعته اليدوية. في سن 14، واجه خيارًا حاسمًا: التخلي عن الفن أو إيجاد طريقة جديدة لتحريك فرشاته. واختار انتقالًا إلى عالم أدوبي فوتوشوب وإليستريتور الرقمي.
بالنسبة للشرفلي، سمح التصميم الرقمي له بالإبداع بدقة لم يعد بإمكان يديه تحقيقها وحدهما. الآن، مع أكثر من سبع سنوات من الخبرة المهنية عبر الشرق الأوسط وأوروبا، يرى عمله كشكل من أشكال "السرد البصري" الذي يجب أن يكون قابلاً للوصول بالضرورة. "أردت أن تعبر أعمالي عن التمكين"، يقول الشرفلي. "أردت أن أظهر أن الحركة والقوة ليستا جسديتين فقط، بل هما ذهنيتان وعاطفيتان أيضًا."
عرف الشرفلي أن في مشروع يركز على الشمولية، شاشة مسطحة أو ملصق مطبوع لا يكفيان. دافع عن تجربة لمسية، دافع حدود كيفية إدراك متجهاته الرقمية. "كان التحدي الرئيسي بالنسبة لي هو ترجمة تصاميمي الرقمية إلى شيء مادي. صممت الأعمال رقميًا باستخدام فوتوشوب وإليستريتور، لكن الجامعة ساعدتنا في إضافة عناصر مطبوعة ثلاثية الأبعاد إلى القطع. سمح ذلك للزوار — خاصة أولئك الذين يعانون من ضعف البصر — بلمس الأعمال والشعور بها."
كمهندس برمجيات ومصمم، الشرفلي مؤيد قوي لـ"التصميم الشامل" الفكرة التي يجب أن تُدمج الوصولية في أساس كل منتج أو مبنى أو واجهة رقمية من اليوم الأول. يعيش هذه الواقع يوميًا، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي وأوامر الصوت للتنقل في عالمه الخاص.
"لا أستخدم هاتفي بيديّ. أستخدم أوامر صوتية مع سيري لإجراء المكالمات أو فتح التطبيقات"، يشرح. "هذه الأدوات أساسية، ويحتاج المصممون إلى التفكير فيها من بداية أي مشروع."
بالنسبة للشرفلي، تمثل الإمارات قائدًا عالميًا في هذا التحول. لكن مهمته الشخصية تظل مركزة على الفرد: تغيير السرد من "الامتثال" إلى "الكرامة".
من خلال عمله، يستمر في إثبات أنه بينما قد تكون جسده مربوطًا بكرسي متحرك، إلا أن نطاقه الإبداعي لا حدود له. بالنسبة للشرفلي، أهم حركة هي تلك التي تحدث في عقل المتلقي عندما يدرك أن الإعاقة مجرد شكل آخر من أشكال التميز البشري. "أردت أن يختبر الناس هذه العملية الفكرية جسديًا من خلال الفن"، يضيف. "يمكن للفن نقل رسائل لا تستطيع الكلمات أحيانًا نقلها."