راشدة محمد علي تكشف الجانب الإنساني في حياة "ملك الحلبة"

لقد أمضت راشدة علي جزءاً كبيراً من حياتها في حماية وشرح والاحتفاء بحياة واحد من أشهر الأسماء في تاريخ الرياضة.
بصفتها ابنة محمد علي وخليلة كماتشو علي، والشقيقة التوأم لجميلة، فهي مؤلفة ومنشودة عامة، ومدافعة لفترة طويلة عن التوعية بمرض باركنسون، وهو المرض الذي أودى بحياة والدها في نهاية المطاف. وتشغل حالياً منصب راعية لمركز محمد علي لمرض باركنسون.
وفي دبي، حيث كانت تزورها مع ابنها الملاكم المحترف نيكو علي والش، وزوجها روبرت والش، تحدثت راشدة بصراحة لصحيفة "خليج تايمز" عن والدها، ليس كأيقونة رياضية، بل كرجل طيب القلب نشأت معه. وقالت: "لقد فعل أبي أشياء كثيرة في حياته، أشياء قيمة للغاية. لقد كان نوعاً من المناضلين أيضاً؛ إذ رفض التجنيد في الجيش الأمريكي خلال حرب فيتنام بسبب قناعاته الأخلاقية، وغير اسمه من كاسيوس كلاي واعتنق الإسلام".
وهي تتذكر والداً كان قدوة أثناء تربية تسعة أبناء. وقالت: "لقد تجاوز والدي حدود الملاكمة. أعتقد أنه أراد تغيير وجه الملاكمة؛ ولم يفصل أبداً بين معتقداته وأفعاله".
وأوضحت أن هذا الشعور بالهدف كان حاضراً منذ سن مبكرة. وقالت راشدة: "أعلم أنه كان في الثانية عشرة من عمره عندما كان يتدرب مع شقيقه رودي. كان يعلم حينها أنه يريد إحداث فرق... كان يقاتل دائماً من أجل الآخرين، وليس من أجل نفسه فقط".
ويبقى رفض علي للتجنيد في حرب فيتنام أحد اللحظات الحاسمة في حياته، ومع ذلك فقد ثبت أنه أحد أكثر الفصول تكلفة في مسيرته المهنية أيضاً؛ حيث جُرد من لقب الوزن الثقيل، ومُنع من الملاكمة لأكثر من ثلاث سنوات، وأُدين في البداية بالتهرب من الخدمة العسكرية.
وقالت: "قد يقول معظم الناس إنه كان انتحاراً مهنياً. لم يعتقد مدبروا أعماله أنه كان يفعل الشيء الصحيح... ولكن لأن والدي كان لديه قناعات قوية وكان شغوفاً بدينه، فقد ألهم الآخرين لفعل الشيء نفسه".
وبعد سنوات من وفاته، تعتقد راشدة أن هذا الموقف لا يزال يتردد صداه. وقالت: "إن اتخاذ والدي موقفاً بناءً على معتقداته قد ألهم الكثير من الناس؛ ليس فقط الرياضيين، بل جميع البشر. أفعاله لا تزال تتردد أصداؤها حتى اليوم".
وتعتقد أن جزءاً من تلك القوة المستمرة جاء من قدرة علي على التواصل مع الناس بعيداً عن رياضة الملاكمة. وقالت: "كان والدي بمثابة أول مروّج لنفسه، حتى قبل المروجين الذين يعتمدون على الكاريزما مثل دون كينج وبوب أروم. لقد جذب الأنظار إلى الرياضة — النساء والأطفال والأشخاص الذين لا يشاهدون الملاكمة عادةً أصبحوا معجبين بها. كانت تلك هي جاذبيته. كما كان واعياً اجتماعياً، وكان سفيراً للسلام. لقد دافع عن مبدأ ما"، وأضافت: "ولأنه لم يسلك الطريق السهل، فقد عانى من أجل ذلك".
وكان لوجودها في دبي، وهي تشاهد ابنها يخطو خطواته الخاصة في الحلبة، معنى خاص بالنسبة لراشدة. وقالت: "إن دولة الإمارات مكان ساحر للغاية. أعلم أن والدي زار دبي في عام 1970، مباشرة قبل ولادتنا. لقد بنى بعض العلاقات الرائعة حقاً هنا. أنا سعيدة حقاً لرؤية نيكو مدعواً للقتال في دبي، التي تقدم الكثير للرياضات القتالية".
ومن خلال تأملاتها، قدمت لنا راشدة شيئاً نادراً: صورة لمحمد علي، الرجل الذي لا يزال إرثه مستمراً حتى يومنا هذا من خلال القيم التي عاش بها ونقلها للآخرين.