راشدة محمد علي تكشف الجانب الإنساني في حياة "ملك الحلبة"

وتعتقد أن جزءاً من تلك القوة المستمرة جاء من قدرة علي على التواصل مع الناس بعيداً عن رياضة الملاكمة. وقالت: "كان والدي بمثابة أول مروّج لنفسه، حتى قبل المروجين الذين يعتمدون على الكاريزما مثل دون كينج وبوب أروم. لقد جذب الأنظار إلى الرياضة — النساء والأطفال والأشخاص الذين لا يشاهدون الملاكمة عادةً أصبحوا معجبين بها. كانت تلك هي جاذبيته. كما كان واعياً اجتماعياً، وكان سفيراً للسلام. لقد دافع عن مبدأ ما"، وأضافت: "ولأنه لم يسلك الطريق السهل، فقد عانى من أجل ذلك".