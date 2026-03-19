راحة بلا تعب: 7 طرق من خبراء النوم لاستعادة نشاطك في الإمارات

الاستيقاظ قبل الفجر لممارسة التمارين الرياضية‭, ‬والرد على رسائل Slack عبر المناطق الزمنية ثم التصفح في السرير‭ ‬“فقط لإيقاف التفكير”‭: ‬كانت هذه هي الحياة اليومية لأحد المديرين التنفيذيين في مجال العقارات بدبي حتى وصل جسده إلى نقطة الانهيار‭. ‬كان ينام 5-6‭ ‬ساعات في الليلة‭, ‬وأظهر جهازه التتبعي‭ ‬“كفاءة عالية”‭, ‬لكنه كان يستيقظ متعبًا‭, ‬مشوشًا‭, ‬وقلقًا بشكل متزايد‭. ‬

من خلال العمل مع مدرب للتعامل مع التوتر والنوم‭, ‬تعلم أن جهازه العصبي لم يخرج أبدًا من وضع التوتر‭: ‬كان ارتفاع الكورتيزول يثبط الميلاتونين‭, ‬مما يؤخر النوم ويخلق حلقة مفرغة من الإرهاق نهارًا واليقظة المفرطة ليلًا‭. ‬