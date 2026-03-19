راحة بلا تعب: 7 طرق من خبراء النوم لاستعادة نشاطك في الإمارات

الاستيقاظ قبل الفجر لممارسة التمارين الرياضية, والرد على رسائل Slack عبر المناطق الزمنية ثم التصفح في السرير “فقط لإيقاف التفكير”: كانت هذه هي الحياة اليومية لأحد المديرين التنفيذيين في مجال العقارات بدبي حتى وصل جسده إلى نقطة الانهيار. كان ينام 5-6 ساعات في الليلة, وأظهر جهازه التتبعي “كفاءة عالية”, لكنه كان يستيقظ متعبًا, مشوشًا, وقلقًا بشكل متزايد.
من خلال العمل مع مدرب للتعامل مع التوتر والنوم, تعلم أن جهازه العصبي لم يخرج أبدًا من وضع التوتر: كان ارتفاع الكورتيزول يثبط الميلاتونين, مما يؤخر النوم ويخلق حلقة مفرغة من الإرهاق نهارًا واليقظة المفرطة ليلًا.
لم يبدأ تحوله بأي مكمل “معجزة”, بل بدأ بفترة استرخاء مدتها 20 دقيقة, ووقت استيقاظ ثابت, ووقت أقل أمام الشاشات في وقت متأخر من الليل, والأهم من ذلك, عقلية جديدة جعلته يفهم أن النوم لم يكن “إضافة” لإنتاجيته بل أساسها.
تظهر البيانات الحديثة من Oura أن سكان الإمارات ينامون أقل قليلاً من المتوسط العالمي, ومع ذلك يسجلون من بين أكثر النائمين “كفاءة” في العالم — يغفون بسرعة ويظلون نائمين بمجرد أن يناموا. يقول الخبراء إن هذا يعكس ثقافة الأيام الطويلة, والتواصل الاجتماعي المتأخر, والاستخدام المكثف للشاشات, والعمل الذي يمتد عبر المناطق الزمنية مما يضغط الراحة في فترة أقصر.
“ساعات أقل من النوم المتواصل والفعال يمكن أن تكون أحيانًا أكثر استعادة للنشاط من ليلة أطول ولكن متقطعة. ومع ذلك, لا يزال الجسم يتطلب وقت نوم إجمالي كافٍ,” يلاحظ الدكتور يوسف سعيد, المدير الطبي في Metabolic Health, دبي. النوم القصير المزمن, حتى لو كان فعالاً, يضعف حساسية الأنسولين, وتنظيم الشهية, وصحة الأيض على المدى الطويل, مما يزيد من خطر زيادة الوزن ومرض السكري من النوع 2.
ترى مدربة النوم شيفاني بهاتاشاريا نفس المفارقة في ممارستها. قد يتباهى العديد من المهنيين بفخر بنتائج نومهم، ومع ذلك يشعرون بالتعب وسرعة الانفعال. “النوم الفعال ذو قيمة، لكنه لا ينبغي أن يحل محل النوم الكافي،” تشرح، مضيفة أنه عندما “تكون نافذة النوم قصيرة جدًا، غالبًا ما يفوت الجسم دورات نوم حركة العين السريعة (REM) الغنية اللاحقة اللازمة للمعالجة العاطفية والذاكرة والمرونة”.
إذًا، كيف يمكنك تحسين النوم في بلد يعتمد على العشاء المتأخر، والمكاتب المكيفة، وثقافة الاتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون التظاهر بأن الجميع يمكنهم العيش مثل مؤثر في مجال الصحة والعافية؟ يقدم هؤلاء الخبراء المقيمون في الإمارات العربية المتحدة رؤى عملية:
بالنسبة لمديرة تنفيذية امرأة توازن بين ساعات العمل الطويلة، وضغوط القيادة، والأعباء العاطفية التي تأتي مع الطموح الحديث، يمكن أن يصبح النوم بسهولة أول شيء يتم التنازل عنه. لكن بالنسبة لروبي أوبي، الرئيسة التنفيذية لشركة Maaha People، النوم الجيد لا يتعلق بمطاردة الكمال أو الالتزام بفكرة جامدة عن العافية.
“أنا أعطي الأولوية للجودة على الكمية، لكنني أعلم أيضًا أنني بحاجة إلى قدر أدنى لأداء وظائفي بشكل جيد،” تقول، متحدية ثقافة التحسين التي غالبًا ما تحول الراحة إلى مقياس أداء آخر.
لقد تحول تركيزها من حشر النوم في ثقافة الإنتاجية إلى رؤيته كفعل احترام للإمكانات البشرية. قراءة كتاب ماثيو ووكر’s Why We Sleep دفعتها لإعادة التفكير في عادات مثل قهوة بعد الظهر. وهي تتجنب الآن الكافيين بعد الظهر وتشرب في الغالب القهوة منزوعة الكافيين، معتمدة على التعب — وليس المنبهات — ليخبرها متى تستريح.
الأهم من ذلك، أنها تتحدى أيضًا الشعور بالذنب الداخلي بأن التباطؤ يعني الكسل. “أعلم أن العالم لن ينتهي لأنني حصلت على قسط كامل من النوم ليلاً.”
ومع ذلك، لا يبدأ النوم حقًا عندما تضع رأسك على الوسادة. يقول بهاتاشاريا: “إنه يبدأ بكيفية إنهاء يومك”. “حتى فترة ثابتة مدتها 20 دقيقة من الإضاءة الخافتة أو التمدد أو القراءة تساعد على خفض الكورتيزول وتدفع الميلاتونين إلى الزيادة، مما يحسن بداية النوم والراحة الليلية الكلية”
يشير العديد من الخبراء إلى أن تحسين النوم في الإمارات لا يتعلق بالانضباط الشخصي فحسب، بل يتعلق أيضًا بثقافة العمل. يقول أوبهي: “السؤال الحقيقي هو ما إذا كنا نخلق ثقافات عمل حيث يمكن للناس أن يرتاحوا ويتعافوا حسب حاجتهم. ليس فقط الرؤساء التنفيذيين أو أصحاب السلطة”. التنبيهات في وقت متأخر من الليل، وتوقعات “التواجد الدائم”، والإرهاق الممجد يجعل من الصعب على الموظفين التوقف عن العمل حقًا.
يرى الدكتور ريان كوبلاند، المدير الطبي الإقليمي في International SOS، العواقب في بيانات صحة الشركات. النوم القصير، الليالي المتقطعة، والتحقق المستمر من التنبيهات شائعة بين الموظفين والمغتربين، خاصة خلال فترات عدم اليقين الإقليمي التي تدفع الاتصالات إلى وقت متأخر من المساء.
يقول: “النتيجة هي ارتفاع خطر الحوادث، وبطء أوقات رد الفعل، وضعف الحكم، وهو أمر مقلق بشكل خاص في الأدوار التي تتطلب ضغطًا كبيرًا”. “على الجانب الصحي، يؤدي فقدان النوم المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم والالتهابات ويقلل المناعة، مما يزيد من التوتر في الأزمات الطويلة”.
كلاهما يؤكد على حل بسيط ولكنه غير مستخدم بما فيه الكفاية: وقت استيقاظ ثابت. يضيف الدكتور كوبلاند: “وقت الاستيقاظ الثابت، أكثر من أي جهاز، يثبت إيقاعك اليومي ويحسن الرغبة في النوم ليلاً”.
عندما يتم دعم ذلك — وليس تخريبه — من خلال معايير الشركة (أوقات اجتماعات معقولة، عدد أقل من رسائل البريد الإلكتروني في منتصف الليل، توقعات استجابة واقعية)، يمكن للموظفين الحفاظ على إيقاعات صحية حتى في القطاعات التي تتطلب الكثير.
العيش في الخليج يعني أن غرفة نومك تقاوم باستمرار نقيضين: حرارة الصحراء في الخارج وتكييف الهواء البارد كالثلج في الداخل. بالنسبة للمتخصصة في القرصنة البيولوجية وخبيرة التغذية جوي سومرز، يظهر مناخ الإمارات العربية المتحدة’ بوضوح في تجربتها.
“تدفع ليالي الصيف درجة حرارة الجسم الأساسية للارتفاع، مما يقلل من النوم العميق بمقدار 20-30 دقيقة،” تقول، بناءً على مقاييس خاتم جابيت الخاص بها. وفي الوقت نفسه، يجفف تكييف الهواء المستمر الهواء، ويزيد من الشخير ويسبب الجفاف بصمت، “وكل ذلك يقلل من تقلب معدل ضربات القلب (HRV) والتعافي”.
غطاء مرتبة مبرد مضبوط على 16-18°C، وستائر معتمة، ومرطب هواء بفلتر HEPA، وإلكتروليتات مسائية مع بوتاسيوم إضافي، وروتينات الضوء الأحمر لحماية الميلاتونين على الرغم من غروب الشمس المتأخر، هي بعض من ’ حيل“ سومرز للنوم”. وتقول إن هذه التعديلات أعادت كفاءة نومها حتى في حرارة 45°C.
تعتبر سومرز النوم “أهم قرصنة بيولوجية يحتاج الجميع للتركيز عليها”، لكن رحلتها الخاصة تظهر أن الأجهزة وحدها لا تكفي’.
بعد معاناتها من الأرق المزمن في أواخر العشرينات من عمرها، أعادت بناء نومها باستخدام “مجموعة من القرصنة البيولوجية متعددة الطبقات”: نافذة نوم صارمة من 10 مساءً إلى 6 صباحًا، ضوء الشمس الصباحي في غضون 30 دقيقة من الاستيقاظ، غليسينات المغنيسيوم والأبيجينين قبل 45 دقيقة من النوم، وبروتوكول NSDR (الراحة العميقة غير النومية) لمدة 10 دقائق في منتصف النهار.
في غضون ثلاثة أسابيع، قفزت درجة نومها في Gabit من الستينيات إلى 85+، وفي وقت لاحق، عززت الببتيدات المستهدفة مثل DSIP (الببتيد المحفز للنوم دلتا) نومها بموجات دلتا بشكل أكبر، وكل ذلك تم تحت إشراف طبي.
إلى هذا، يضيف الدكتور كوبلاند، أنه من المهم عدم التعامل مع المكملات الغذائية كعلاجات سحرية’. قد يساعد المغنيسيوم وL-ثيانين على الاسترخاء، بينما يمكن أن يساعد الميلاتونين في التوقيت لاضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو الجداول الزمنية المتغيرة.
"ولكن يجب استخدامها جميعًا بأقل جرعة فعالة، على المدى القصير وإلى جانب العادات القوية،” يقول. “التعب المستمر على الرغم من‘النظافة الجيدة’ للنوم هو سبب لرؤية الطبيب، وليس لتكديس المزيد من المنشطات أو الحبوب.”
إذا كان نمط حياتك يبقي جهازك العصبي في حالة قتال أو هروب منخفضة الدرجة، فلن يحل أي عدد من الوسائد الجديدة مشكلة نومك. تلاحظ مدربة الصحة سانام إدواردز أن الإفراط في التحفيز وضغط العمل والسهر والشاشات تترك العديد من العملاء “متعبين ولكن غير قادرين على إيقاف تشغيل” أجسادهم، محتفظين بالتوتر حتى عندما يستلقون. يركز عملها على إعادة خلق الأمان في الجسم من خلال شفاء الطاقة، وتمارين التنفس، والتأريض، والصوت.
“غالبًا ما يسترخي الناس بسرعة في الجلسات، ومع بدء تنظيم أجهزتهم العصبية، يبدأ النوم والتعافي في التحسن بشكل طبيعي،” تضيف، داعية إلى“بيئة طاقة نوم” بسيطة: أضواء خافتة، شاشات أقل، فوضى مرتبة، روائح مهدئة، و5-10 دقائق من الصمت قبل النوم. “يمكن للطقوس الصغيرة أن تغير طاقة المكان بشكل جميل،” تقول إدواردز.
من ناحية أخرى، تستخدم بهاتاشاريا أساليب مثل مبادئ العلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT-I) لمساعدة العملاء على التوقف عن وصف أنفسهم بأنهم مصابون بالأرق وتقليل قلق الأداء حول النوم. “تقنيات مثل التنفس الصندوقي (الشهيق لأربع ثوانٍ، الحبس لأربع، الزفير لأربع، التوقف لأربع) تخفض أيضًا إثارة الجهاز العصبي، بينما يساعد اليقظة والتدوين على التخلص من الأفكار المتسارعة في المجتمعات المتنوعة ثقافيًا مثل الإمارات العربية المتحدة.”
ترى جويل دبس من Metabolic Health القيلولة كأداة مشروعة في المناخات الحارة. “إذا استخدمت بحكمة، يمكن للقيلولة النهارية القصيرة التي تتراوح مدتها بين 20-30 دقيقة أن تعزز اليقظة والأداء المعرفي دون الإضرار بنوم الليل، خاصة عندما تجعل درجات الحرارة المرتفعة النشاط النهاري مرهقًا،” تضيف. “لكن القيلولة الطويلة أو في وقت متأخر من بعد الظهر تقلل من ضغط النوم وتجعل النوم ليلاً أكثر صعوبة.”
تواجه بهاتاشاريا بانتظام ظاهرة “المماطلة الانتقامية في وقت النوم” لدى العملاء في الإمارات العربية المتحدة: فبعد يوم حافل بالمواعيد، يسهرون لوقت متأخر على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة فقط لاستعادة وقتهم الشخصي.
تضيف: “في مثل هذه الحالات، بدلاً من حظر الشاشات تمامًا، أشجع الناس على تجميع وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني في وقت مبكر من المساء،” “يمكنك تحديد وقت لـ ‘آخر رسالة عمل’ ثم إنشاء طقس واقعي قبل النوم مدته 15-20 دقيقة يحترم الحياة الأسرية والاجتماعية. ”
بالإضافة إلى الشعور بالنعاس، فإن اضطراب النوم له أيضًا عواقب أعمق على الصحة البدنية والعقلية. يوضح الدكتور يوسف: “النوم القصير أو المتقطع يزيد من مقاومة الأنسولين، ويرفع الكورتيزول ويشوه هرمونات الجوع، مما يدفع إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية والغنية بالكربوهيدرات ويجعل إدارة الوزن أصعب،” “مع مرور الوقت، يزيد هذا النمط من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي. ”
يضيف الدكتور كوبلاند إلى ذلك أن عدم كفاية النوم يزيد أيضًا من الالتهاب، ويقلل المناعة، ويضعف الأداء أثناء ممارسة الرياضة، والتي يعتمد عليها الكثيرون لإدارة التوتر وحماية الصحة العقلية. يقول: “نظافة النوم الأفضل، على نحو متناقض، تجعل التمارين أكثر فعالية وتزيد من المرونة. ”
على صعيد المزاج والإدراك، تصف بهاتاشاريا كيف يؤدي الإجهاد المزمن وقلة النوم تدريجياً إلى تآكل قدرة قشرة الفص الجبهي على تنظيم العواطف. “يصبح الناس أكثر تفاعلاً، وأقل وضوحًا في التفكير، ويشعرون أن كل يوم أصعب في التعامل معه، حتى لو كانت أجهزة التتبع الخاصة بهم تقول إن نومهم ‘جيد’. ”
لأي شخص في الإمارات العربية المتحدة يستيقظ متعبًا على الرغم من ساعات النوم “الكافية”، يقترح الدكتور كوبلاند أولاً التحقق من الأسباب الشائعة: وجبات العشاء الثقيلة، الكافيين بعد الظهر، الشاشات المتأخرة، أو المشاكل الطبية غير المعالجة مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو الارتجاع. إذا استمر التعب لمدة أسبوعين على الرغم من العادات الجيدة، فقد يكون من الحكمة الحصول على استشارة طبية.
الأهم من ذلك، أن تحسين نومك لا يتعلق بتحقيق روتين فاخر من 10 خطوات. بدلاً من ذلك، حاول الجمع بين بعض الحلول عالية التأثير مع نظرة صادقة على كيفية تأثير العمل والثقافة والهرمونات والمناخ على لياليك. وكما يقول سومرز، عندما تبدأ النساء (والرجال) في إعطاء الأولوية للتعافي بجدية مثل الأداء، فإن “كل شيء آخر — سواء كان الهرمونات أو المزاج أو الإنتاجية — سيأخذ مكانه”.