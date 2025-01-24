رائدة الأعمال البولندية: دبي غيرت علاقتي ونظرتي للمال
"آنا مورجنستيرن"، الرئيسة التنفيذية لشركة "ذا سبيس إيفينتس آند سبورتس"، هي رائدة أعمال بولندية وناشطة في مجال العمل الخيري، ولها مسيرة مهنية متنوعة. في سن 53، تعتبر دبي موطنها بعد أن انتقلت إليها منذ أكثر من ست سنوات. وتقول آنا إن دبي هي المكان الذي يزدهر فيه الطموح والابتكار والمرونة، وهذه القيم كان لها دور كبير في تشكيل حياتها المهنية والشخصية، حيث وفرت لها الفرصة للنمو، وإعادة اكتشاف نفسها، وإطلاق مشاريع جديدة تتماشى مع طموحاتها.
إذا كان عليكِ استخدام كلمة واحدة لوصف المال، ماذا ستكون؟
الأداة. المال هو وسيلة لخلق الفرص، والتأثير، وبناء مستقبل ليس فقط للذات، بل وللمجتمع أيضاً.
كيف تصفين علاقتك بالمال؟
إنها علاقة قائمة على الاحترام والانضباط. فأنا أرى المال كمورد ينبغي إدارته بحكمة واستثماره على نحو هادف وتقاسمه بسخاء. فهو يتيح الحرية والنمو ولكنه يتطلب إدارة واعية.
كيف تعتقدين أن هذه العلاقة تشكلت؟
تشكلت علاقتي بالمال في وقت مبكر من حياتي. نشأت وأنا أرى والديّ يديران الموارد بعناية وهدف، الأمر الذي غرس فيّ قيم الانضباط والمسؤولية. وفي وقت لاحق، علمتني رحلتي الريادية عن تقلبات النجاح وأهمية المرونة المالية.
ما هي دروس إدارة الأموال التي تعلمتها من والدتك؟
لقد تعلمت من والدتي أهمية الاستمرارية والنية وأن أدخر بحذر وأصرف بحكمة. علمتني أن الخطوات الصغيرة والمقصودة تخلق أساساً متيناً لمستقبل آمن، مهما كانت البداية متواضعة.
من تتحدثين معه بشأن الأمور المالية وهل تعتبرينها من المحرمات؟
أتحدث مع مستشارين ماليين أثق بهم ومرشدين ودائرة صغيرة من المقربين. بالنسبة لي، مناقشة المال ليست محرمة؛ فهي ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة وواثقة. تؤدي المحادثات المفتوحة إلى الوضوح والتمكين.
من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟
الحياة نفسها. إن كونك رائد أعمال يعني التعامل مع حالة عدم اليقين واتخاذ قرارات صعبة والتعلم من خلال الخبرة. لقد كانت نجاحاتي وإخفاقاتي أعظم معلمين لي في الإدارة المالية.
ما هي برأيك أعمق تجربة مررت بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال، سواء أكانت جيدة أم سيئة، وما الذي علمتك إياه منذ ذلك الحين؟
كان إطلاق أول مشروع لي بمثابة مجازفة ونقطة تحول في الوقت نفسه. فقد استثمرت كل ما أملك تقريباً وواجهت لحظات من الشك والخوف. ولكن نجاح المشروع في النهاية علمني أهمية المخاطرة المدروسة والإيمان الراسخ بالنفس والصبر للسماح للعمل الجاد بإنتاج ثماره.
كيف تعتقدين أن العيش في الإمارات العربية المتحدة قد غير علاقتك بالمال؟
لقد وسع العيش في الإمارات العربية المتحدة آفاقي. تحتفي دبي بالطموح والعمل الجاد والإنجاز، كما تعلمنا أهمية الرؤية والإرث. الثروة هنا لا تتعلق فقط بالتراكم بل تتعلق أيضاً بخلق التأثير وترك شيء ذي معنى وراءنا.
إذا كان بإمكانك تقديم نصيحة واحدة لطفلك أو لنفسك الأصغر سناً حول المال الآن، فماذا ستكون ولماذا؟
ابدأ مبكراً وفكر في الأمد البعيد. استخدم المال كأداة لبناء الحياة التي تتخيلها، وليس كمقياس للنجاح. اجعله يعمل لصالحك من خلال الاستثمارات الذكية ولا تدعه يتحكم بك أبداً.
ما هو هدفك أو حلمك على المدى الطويل المرتبط بوضعك المالي؟
هدفي هو بناء إرث يجمع بين النجاح الريادي والتأثير الاجتماعي الهادف. أطمح إلى توسيع مشاريعي مع تمكين المجتمعات ودعم القضايا التي تدفع نحو التغيير.
كم تدخرين شهرياً؟
ألتزم بمنهج منضبط، حيث أدخر نسبة ثابتة من دخلي كل شهر. إنها عادة لا يمكن التفاوض عليها وتضمن لي التركيز على الاحتياجات قصيرة الأجل والتطلعات طويلة الأجل.
ما المبلغ الذي تخططين لامتلاكه عندما تبلغين 65 عاماً؟
بدلاً من استهداف رقم محدد، أركز على الحرية المالية. أريد أن أعيش حياة مريحة وآمنة وذات هدف وأن أكون حرة في متابعة شغفي ودعم أحبائي والعطاء دون قيود.
ما هو أعظم قرار مالي اتخذتيه؟
كان تأسيس شركتي الاستشارية الضريبية قراراً محورياً. فقد تطلب الأمر شجاعة واقتناعاً ومجازفة، لكنه أصبح حجر الزاوية في نجاحي. فقد عزز قوة الرؤية والعمل الجاد والمرونة.