رائدة الأعمال البولندية: دبي غيرت علاقتي ونظرتي للمال

"آنا مورجنستيرن"، الرئيسة التنفيذية لشركة "ذا سبيس إيفينتس آند سبورتس"، هي رائدة أعمال بولندية وناشطة في مجال العمل الخيري، ولها مسيرة مهنية متنوعة. في سن 53، تعتبر دبي موطنها بعد أن انتقلت إليها منذ أكثر من ست سنوات. وتقول آنا إن دبي هي المكان الذي يزدهر فيه الطموح والابتكار والمرونة، وهذه القيم كان لها دور كبير في تشكيل حياتها المهنية والشخصية، حيث وفرت لها الفرصة للنمو، وإعادة اكتشاف نفسها، وإطلاق مشاريع جديدة تتماشى مع طموحاتها.