رائحة الذكاء الاصطناعي": دبي تستعد لعطور مُصممة بالخوارزميات و"نكهات الكوابيس"

دخل الذكاء الاصطناعي رسمياً عالم الخوف. فبعد أن حوّل كل شيء من اللغة إلى المناظر الطبيعية، أصبح الآن يترجم مشاهد الرعب إلى روائح مثيرة ترتجف لها الأوصال، أو ما وصفه مبتكرها بـ "عطر كابوسي". وقد تكون الإمارات، التي تُعد قوة عالمية في مجال العطور، من أوائل من يختبرون هذا المجال الجديد.

بعد فوزه بجائزة "ابتكار العام التقني" في معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط في دبي، أعلن مؤسس أول شركة في العالم لتحويل الرائحة إلى صيغة رقمية عن تحول جريء لصناعة العطور العالمية.

وفي منتدى الأعمال الذي عقد مؤخراً في دبي – النسخة الأمريكية في مدينة نيويورك، أخبر أليكس ويتشكُو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوزمو" (Osmo)، الحضور أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على تصميم العطور من الصفر، وتزويد العطور الموجودة بالفعل على أرفف المتاجر بالطاقة، وفتح الباب أمام عصر جديد يمكن فيه إنشاء الرائحة وتخصيصها وتوسيع نطاقها باستخدام الخوارزميات.

قال ويتشكُو — الذي كان يقود سابقاً الأبحاث في "جوجل برين" و"جوجل ديب مايند" — إن منصة "الذكاء الشمي" (Olfactory Intelligence - OI) الخاصة بشركته تُمكّن العلامات التجارية، وقريباً المستهلكين العاديين، من تصميم العطور رقمياً.

منح الذكاء الاصطناعي حاسة الشم

بينما تعزز دبي مكانتها كمركز عالمي للعطور، فمن المحتمل أن يكون العود العربي العظيم القادم قد شارك في ابتكاره الذكاء الاصطناعي.

أوضح ويتشكُو: "على مدى السنوات الثلاث الماضية في 'أوزمو' — التي انبثقت في الأصل من 'جوجل برين'، مهد الذكاء الاصطناعي الحديث — كنا نعمل على منح الذكاء الاصطناعي القدرة على فهم وإنشاء العطور". وأضاف: "لقد قدت مجموعة العطور الرقمية في 'ألفابيت' لمدة ست سنوات قبل ذلك".

ويصف العملية بأنها تشبه إلى حد كبير إخراج فيلم.

"لذا، ما فعلناه بشكل أساسي هو أننا أدخلنا (قمنا بتغذية النظام بـ) نص وملاحظات الفيلم، ثم سمحنا لنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، المتخصص في الرائحة، باكتشاف كيف يجب أن تكون رائحته. نسمي هذا الذكاء الشمي (Olfactory Intelligence)".

وكان أحد الأمثلة الأكثر لفتاً للانتباه هو الترويج لفيلم رعب.

"الذكاء الاصطناعي قرر أن تكون الرائحة مثل أنك محاصر في كابينة صغيرة مليئة بالعفن... ثم يمكنك شم الحافة المعدنية الحادة لسكين وقليلاً من الحديد أو الدم. لذلك، قام بإنشاء كل هذه المكونات المختلفة ثم جمعها معاً في هذا العطر الكابوسي الذي انتشر بالفعل كالوباء مع إصدار فيلم الرعب هذا".

نشأة الذكاء الاصطناعي الحديث والريادة في الشم

تزامنت سنوات عمل ويتشكُو في جوجل مع ظهور هندسة المحوّل (Transformer Architecture)، وهو الإنجاز وراء "شات جي بي تي" ونماذج اللغة الكبيرة اليوم.

قال ويتشكُو: "لقد انضممت إلى 'جوجل برين'... قبل عام أو عامين من صدور ورقة بحث المحوّل، لذلك رأيت ولادة ما نسميه الآن الذكاء الاصطناعي الحديث".

في الوقت نفسه، كان هو وزملاؤه يكتشفون شيئاً كان يُفترض سابقاً أنه مستحيل؛ وهو أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بالرائحة.

"ما توصلنا إليه هو أنه يمكننا استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها في الأصل في مجال الكيمياء، مثل الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، ويمكننا تطبيقها على ما اعتقد الناس أنه شيء ذاتي للغاية، وهو الرائحة... انتهى بنا الأمر إلى نشر سلسلة من الأوراق التي أظهرت أنه يمكننا بالفعل تعليم الذكاء الاصطناعي كيف يفكر في الرائحة في ظل قيود معينة".

وكما هو الحال مع كل الذكاء الاصطناعي، فإنه يتعلم من الأنماط — ويصبح أقوى مع البيانات.

عطور من صنع الذكاء الاصطناعي متوفرة بالفعل في المتاجر

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن مدى تقدم هذه التكنولوجيا، فإن الإجابة بسيطة: إنها موجودة بالفعل على الأرفف.

أضاف ويتشكُو: "يمكنك شراء منتجات موجودة على الأرفف الآن تم تصميمها بالاعتماد على الذكاء الشمي".

أحد أكثر المشاريع إبداعاً جاء من متحف ثقافة البوب في سياتل، الذي طلب من "أوزمو" إنشاء رائحة لتمثاله الأيقوني المصنوع من القيثارات الكهربائية الشاهقة.

وقال: "الإحاطة التي قدموها لنا كانت صورة لتمثال يبلغ ارتفاعه 30 قدماً من القيثارات الكهربائية. يبدو وكأنه إعصار من القيثارات الكهربائية. لقد طلبوا ببساطة، صنع شيء له رائحة تشبه هذا".

"وقد فعلنا ذلك. رائحته تشبه مقطع غيتار كهربائي - نابض بالحياة وكهربائي. لقد نفدت الكمية من متجر الهدايا الخاص بهم، وهم حالياً يعرضونه في المتاجر الكبرى".

إضفاء الطابع الديمقراطي على تصميم العطور

طموح ويتشكُو ليس التنافس مع دور العطور، بل فتح عالم صناعة العطور للجميع — من العلامات التجارية الاستهلاكية العملاقة إلى المبدعين العاديين.

"ما نحاول القيام به هو إضفاء الطابع الديمقراطي على التصميم... نحن نبني أنظمة برمجية تساعد (الشركات) على القيام بذلك، ثم نستخدم نفس أنظمة البرمجيات... لكننا نفتحها للعالم ليتمكن أي شخص من إنشاء عطره الخاص".

تمتد الرؤية إلى المستهلكين الذين يصممون عطوراً لأحبائهم، أو رواد الأعمال الذين يصنعون عطوراً للشركات الناشئة الجديدة.

وقال للحضور في المنتدى: "يمكن لأي شخص في هذه القاعة أن يصنع هدية لزوجته أو زوجها تكون مصممة بشكل مثالي لما يريده لشخصيته". وأضاف: "نحن نخلق عصراً جديداً من الأدوات الرقمية... للرائحة، التي ظلت خاصة جداً (حتى الآن)".