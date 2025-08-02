رأس الخيمة: تشخيص نادر ينقذ حياة مريض من صداع مميت

بالنسبة لأنانتا ساهو البالغ من العمر 32 عامًا، ما بدأ كصداع بسيط تحول بسرعة إلى تجربة مرعبة في حياته. خلال أسبوع، أصبح الألم لا يُطاق، وظهرت عليه أعراض حمى شديدة، وتيبس في رقبته، ولم يعد قادرًا حتى على الحفاظ على توازنه. رغم شعوره بأن هناك شيئًا خاطئًا، لم يتخيل أبدًا أن الأمر قد يكون مهددًا لحياته.

قال أنانتا: "كان لدي صداع رهيب لا يختفي. كانت رقبتي تؤلمني بشدة، وكنت أعاني من حمى مستمرة. لم أستطع الجلوس أو المشي بشكل صحيح. الألم ازداد سوءًا، وخفت أنني لن أتمكن من النجاة."

مع تدهور حالته بسرعة، نُقل أنانتا إلى قسم الطوارئ في مستشفى رأس الخيمة، حيث تعرف الأطباء فورًا على نمط خطير من الحمى والصداع وتيبس الرقبة — وهي علامات كلاسيكية قد تشير إلى عدوى دماغية غالبًا ما يُخطئ الناس في تفسيرها على أنها إنفلونزا أو توتر عضلي.

كشفت فحوصات الرنين المغناطيسي عن تورم في المخيخ، وهو الجزء المسؤول عن التوازن والتنسيق في الدماغ. وأكد الفحص المتابع المخاوف بأن أنانتا يعاني من خراج دماغي — وهو عدوى نادرة لكنها خطيرة تتسبب في تراكم صديد داخل الدماغ. وإذا لم تُعالج بسرعة، قد تؤدي إلى السكتة الدماغية أو التهاب السحايا أو حتى الموت.

قال الدكتور تنكو جوز كوريسينكال، استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى رأس الخيمة: "الخراجات الدماغية خطيرة للغاية ويمكن أن تتطور بسرعة. حالة هذا المريض كانت حرجة لأن العدوى تقدمت بسرعة. التحدي هو أن الأعراض غالبًا ما تشبه حالات أقل حدة. ولحسن الحظ، تصرف فريقنا بسرعة ولم يتجاهل العلامات المبكرة."

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