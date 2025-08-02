رأس الخيمة: تشخيص نادر ينقذ حياة مريض من صداع مميت

بالنسبة لأنانتا ساهو البالغ من العمر 32 عامًا، ما بدأ كصداع بسيط تحول بسرعة إلى تجربة مرعبة في حياته. خلال أسبوع، أصبح الألم لا يُطاق، وظهرت عليه أعراض حمى شديدة، وتيبس في رقبته، ولم يعد قادرًا حتى على الحفاظ على توازنه. رغم شعوره بأن هناك شيئًا خاطئًا، لم يتخيل أبدًا أن الأمر قد يكون مهددًا لحياته.
قال أنانتا: "كان لدي صداع رهيب لا يختفي. كانت رقبتي تؤلمني بشدة، وكنت أعاني من حمى مستمرة. لم أستطع الجلوس أو المشي بشكل صحيح. الألم ازداد سوءًا، وخفت أنني لن أتمكن من النجاة."
مع تدهور حالته بسرعة، نُقل أنانتا إلى قسم الطوارئ في مستشفى رأس الخيمة، حيث تعرف الأطباء فورًا على نمط خطير من الحمى والصداع وتيبس الرقبة — وهي علامات كلاسيكية قد تشير إلى عدوى دماغية غالبًا ما يُخطئ الناس في تفسيرها على أنها إنفلونزا أو توتر عضلي.
كشفت فحوصات الرنين المغناطيسي عن تورم في المخيخ، وهو الجزء المسؤول عن التوازن والتنسيق في الدماغ. وأكد الفحص المتابع المخاوف بأن أنانتا يعاني من خراج دماغي — وهو عدوى نادرة لكنها خطيرة تتسبب في تراكم صديد داخل الدماغ. وإذا لم تُعالج بسرعة، قد تؤدي إلى السكتة الدماغية أو التهاب السحايا أو حتى الموت.
قال الدكتور تنكو جوز كوريسينكال، استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى رأس الخيمة: "الخراجات الدماغية خطيرة للغاية ويمكن أن تتطور بسرعة. حالة هذا المريض كانت حرجة لأن العدوى تقدمت بسرعة. التحدي هو أن الأعراض غالبًا ما تشبه حالات أقل حدة. ولحسن الحظ، تصرف فريقنا بسرعة ولم يتجاهل العلامات المبكرة."
قام فريق جراحة المخ الطارئة بإجراء استئصال جزئي لعظم الجمجمة من الجزء الخلفي للسماح بالوصول إلى الخراج وتصريفه. نجحت العملية وبدأت حالة أنانتا تتحسن خلال ساعات.
الخراجات الدماغية نادرة، لكنها قد تنشأ عندما تنتشر العدوى من الأذن أو الأنف أو الجيوب الأنفية أو حتى الأسنان عبر مجرى الدم إلى الدماغ. ونظرًا لأن الأعراض المبكرة تشبه الصداع النصفي أو الإنفلونزا أو ألم الرقبة، فإن كثيرًا من المرضى يهملونها أو يعتمدون على مسكنات الألم التي تُصرف بدون وصفة طبية — الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب خطيرة.
حذر الدكتور تنكو قائلاً إنه إذا كان لدى الشخص حمى مصحوبة بصداع مستمر، أو قيء، أو ألم في الرقبة، فلا ينبغي تجاهل هذه الأعراض أبدًا. "يمكن للفحوصات الطبية السريعة، وخاصة التصوير الطبي، أن تساعد في الكشف المبكر عن هذه الحالات وإنقاذ الأرواح."
قال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، إن هذه الحالة تمثل تذكيرًا بأهمية التصرف السريع. "الكثير من الناس يتأخرون في طلب الرعاية أو يعالجون الأعراض في المنزل. لكن في حالات كهذه، قد يكون التأخير صغيرًا قاتلًا. تبيّن هذه القصة مدى أهمية التصرف المبكر والثقة في الرعاية المتخصصة."
والآن بعد أن تعافى بشكل كامل، عاد أنانتا إلى حياته الطبيعية في رأس الخيمة، وهو ممتن للغاية لمنحه فرصة ثانية للحياة. رسالته للآخرين بسيطة لكنها قوية: "لا تتجاهل الألم. استمع إلى جسدك. وعندما تشك، اذهب إلى الطبيب قبل فوات الأوان."