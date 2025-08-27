الإيمان والدعم سرّ القوة: حكاية دكتورة إماراتية تغلبت على المحن وأصبحت قدوة

كما أن الحديث عن المشاكل بصيغة الماضي أسهل من العيش فيها، ولكن الإيمان يمكن أن يمنحنا القوة في أصعب اللحظات. وعندما تكون في الإمارات، فإن الناس والحكومة من حولك سيساعدونك أيضًا. فثقافة الإمارات داعمة. وتمثل هذا الدعم بإكمالي لدرجة الماجستير هنا، كما منحتني إحدى الجهات الحكومية رعايتها من خلال منحة، بالإضافة إلى حصولي على إجازة دراسية بدوام كامل لمدة ثلاث سنوات. أعتقد أننا محظوظون جدًا لكوننا نساء في الإمارات."

وتتذكر نورة قائلةً: "حصلتُ على شهادة دكتوراه في جراحة الأسنان من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وتزوجت في العشرين من عمري. وعندما حان وقت انضمامي إلى سوق العمل، كنت حاملاً بطفلي الأول، زايد. وأضافت كانت تلك أول مرة أعمل فيها، فطب الأسنان ليس تخصصًا سهلًا. يتطلب الأمر جهدًا بدنيًا ونفسيًا كبيرًا. وكان التأقلم مع كل هذه المتطلبات تحديًا كبيرًا بالنسبة لي. ولكن بفضل دعم عائلتي، تمكنتُ من ذلك".

عندما أنجبت نورة طفلها الثاني بعد عامين ونصف، كانت تعاني بالفعل من تأخر نمو ابنها. ومع ذلك، عندما أتيحت لها فرصة دراسة الماجستير، انتهزتها. وتقول: " كان عليّ التعامل مع الاستيقاظ باكرًا والسهر، والعمل في العيادة والدراسة، مع مراعاة احتياجات الأطفال. كان وقتًا عصيبًا. لكن أمي كانت بطلة قصتي، شعرت بالأمان وأنا أترك أطفالي معها. كانت تدعمني بكل ما أوتيت من قوة، وتحثني على التركيز على دراستي.

في السنة الثانية من دراستها العليا، تلقت والدتها أخبارًا مدمرة: كانت مصابة بسرطان الساركوما.

خلال هذه الفترة أيضًا، لاحظت أن ابنتها تعاني أيضًا من مشاكل في بصرها. وقد واجهت صعوبة في تشخيص عائشة لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، محاولة اكتشاف سبب ضعف بصرها.

وبعد أن التحق زايد ببرنامج تأهيلي شمل العلاج الطبيعي وعلاج النطق، وتحسنت قدرته على التعبير عن نفسه، بحثت الأسرة عن أدلة على ضعف رؤية عائشة. تقول الدكتورة نورة: "كانت ابنتي تعاني من اضطراب نادر، ولكن حالتها الآن تحت السيطرة.

ومع ذلك، لم تنتهِ الأوقات العصيبة التي مررت بها بعد. ففي عام ٢٠١٦، توفي زوجي المنفصل عني. ثم في عام ٢٠٢٠، اضطررت للتعامل مع وفاة والدتي. كان وجودي وحدي خلال هذه الرحلة تحديًا كبيرًا، لكنني أعتقد أنني بذلت قصارى جهدي، وبعد انضمامي عام ٢٠١٦ كطبيبة أسنان أطفال، عدتُ للعمل في مركز طب الأسنان التخصصي الرئيسي في الشارقة. بعد ذلك، أصبحتُ منسقةً لبرامج الصحة المدرسية، وتعزيز صحة الفم والابتكار، وخدمات الطوارئ الصحية، وقسم طب الأسنان... كما أعمل بدوام كامل في خدمات الطوارئ الصحية".

حاليًا، تقدم الدكتورة نورة، المتخصصة المعتمدة في تقنيات إدارة السلوك وطب الأسنان بالتهدئة، رعاية شاملة لأسنان الأطفال من الرضع حتى مرحلة المراهقة.

تقول نورة بابتسامة "لقد كان لدي حياة مزدحمة، مضيفة بصوت أكثر هدوءًا وتأملاً، "تم تشخيصي العام الماضي بمرض الروماتويد.

لقد عانيت من الكثير من التفاقمات، لذا فأنا أتناول أدوية مثبطة للمناعة.

لا يظهر الغضب أو الاستياء الذي قد تتوقعه في هذه اللحظة. بدلاً من ذلك، تقول ببساطة كان الله بجانبي في كل المراحل الصعبة والسهلة، وأنا ممتنة ومباركة.

وأثناء سردها لتلك المحطات الصعبة، تقول إن التغلب على الأمور، بجانب الإيمان، يتطلب أن يحيط الإنسان نفسه بأشخاص داعمين. أعتقد أن المرور بكل هذه الأشياء وحيدًا يجعلها أكثر تعقيدًا.

ولا أنسى دور مؤسسة الجليلة في حياتي فقد حصلت على منحتي من خلالها. عندما تقدمت للمنحة، كانوا يسألون عن عائلتي وأطفالي، وبمجرد أن لاحظوا أن طفلي يعاني من تأخر في التطور ومشكلة في النطق، أرسلوني إلى دورات مختلفة عن كيفية التعامل مع طفلي، وكيفية التعامل مع صراعاتي، وأين يجب أن أذهب للعلاج النطقي، للتأهيل الشامل، إن الأطفال يتحسنون الآن. ولم تظهر أي مشاكل أخرى.

المشي على منحدر ليس بالأمر السهل. لحسن الحظ، في الإمارات العربية المتحدة، ليس عليك القيام بذلك بمفردك.