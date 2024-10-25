ديوالي 2024..أحدث صيحات المجوهرات لاكتمال إطلالتك

كان صمتها مدوياً، وكنت أستطيع أن أسمع تقريباً الفوضى العقلية التي تلت مجرد ذكر شيء "غير رسمي". في نهاية المطاف، كانت قد خططت للاحتفال بديوالي الذي سيتنافس مع حفل زفاف لن يستمر أياماً، بل أسابيع، مع كل صديق من العائلة تعرفنا عليه على مدى أربعة عقود في المدينة.

وبعد أن صُدمت، نظرت إليّ بنظرة جانبية لا مفر منها، فوجدت نفسي أتجول في أسواق دبي النابضة بالحياة بحثاً عن ثلاثة أزياء جديدة، لأن فساتين العام الماضي التي كانت "جيدة بما فيه الكفاية" اعتُبرت مقبولة. بينما كانت تركز على نوع الغرزة التي تريدها مع الخياط، كانت عيناي تتابع المجوهرات. وفي كل مكان نظرت إليه، كانت الأنماط نفسها تتكرر، ولم يكن من الصعب معرفة السبب. لقد تأثرت موضة المجوهرات هذا العام بشكل كبير بحدث واحد: حفل زفاف أمباني، الذي وضع عملياً المعيار العالمي للتصميم الفاخر. وبالطبع، لعبت ألمع نجمات بوليوود مثل كيارا أدفاني وعليا بهات وأربيتا ميهتا وبارينيتي شوبرا دوراً في الحفاظ على هذه الاتجاهات حية.