ديوالي 2024..أحدث صيحات المجوهرات لاكتمال إطلالتك
بينما كنت أحاول سرقة بضع لحظات من الهدوء في المساء، نادتني أمي، وهي المنظمة الاجتماعية الدائمة لعائلتنا ومسؤولة الحفلات في المنزل، قائلة: "هل قررت ما سترتديه في ديوالي هذا العام؟" وبعد فترة قصيرة من الصمت، ذكرت عابراً أحد القمصان الهندية التقليدية التي اشتريتها العام الماضي.
كان صمتها مدوياً، وكنت أستطيع أن أسمع تقريباً الفوضى العقلية التي تلت مجرد ذكر شيء "غير رسمي". في نهاية المطاف، كانت قد خططت للاحتفال بديوالي الذي سيتنافس مع حفل زفاف لن يستمر أياماً، بل أسابيع، مع كل صديق من العائلة تعرفنا عليه على مدى أربعة عقود في المدينة.
وبعد أن صُدمت، نظرت إليّ بنظرة جانبية لا مفر منها، فوجدت نفسي أتجول في أسواق دبي النابضة بالحياة بحثاً عن ثلاثة أزياء جديدة، لأن فساتين العام الماضي التي كانت "جيدة بما فيه الكفاية" اعتُبرت مقبولة. بينما كانت تركز على نوع الغرزة التي تريدها مع الخياط، كانت عيناي تتابع المجوهرات. وفي كل مكان نظرت إليه، كانت الأنماط نفسها تتكرر، ولم يكن من الصعب معرفة السبب. لقد تأثرت موضة المجوهرات هذا العام بشكل كبير بحدث واحد: حفل زفاف أمباني، الذي وضع عملياً المعيار العالمي للتصميم الفاخر. وبالطبع، لعبت ألمع نجمات بوليوود مثل كيارا أدفاني وعليا بهات وأربيتا ميهتا وبارينيتي شوبرا دوراً في الحفاظ على هذه الاتجاهات حية.
إذا كنت مثلي، في خضم التسوق في اللحظة الأخيرة لعيد ديوالي، فانضم إلينا لنستكشف الأحجار الكريمة والقصات والأنماط الأكثر رواجاً في هذا الموسم. لن تعدك رؤانا الرائجة لعيد ديوالي فحسب، بل ستساعدك طوال موسم الأعياد بأكمله. هنا يمتزج التقليد الخالد بسلاسة مع الأناقة الحديثة، ويتألق بكل روعته الاحتفالية.
الزمرد: في ارتفاع مستمر
لا أعلم إن كان الزمرد قد خرج من دائرة الاهتمام أم لا، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: حفل زفاف أمباني علّمنا بعض الدروس القيمة في تنسيق المجوهرات. الأول؟ الزمرد هو الخيار الأفضل. إذا وجدت نفسك غير متأكدة من المجوهرات التي يجب تنسيقها مع ملابسك، فحاولي تنسيق الألوان. ولكن إذا فشل ذلك، فإن الزمرد - أو أي شيء بظل أخضر غني - هو خيارك الأنيق. يُعرف الزمرد بظله الأخضر الغني، الذي يأتي من كميات ضئيلة من الكروم أو الفاناديوم. اللون مكثف وهادئ، ويبرز على معظم المعادن وألوان البشرة، مما يجعله المفضل لمجموعة متنوعة من مصممي المجوهرات. يرتبط الزمرد تاريخياً بالملكية والحكمة والتجديد، ويمثل الحب والنمو والازدهار - وهي صفات مناسبة تماماً لأنماط الحياة الساحرة والطموحة لمشاهير اليوم.
مجوهرات (تيمبل): أكثر روعة مما تعتقد
لقد أبرزت الممثلتان الهنديتان الجنوبيتان "سوبيتا دوليبالا" و"أديتي راو حيدري" مؤخراً تراثهما الثقافي خلال احتفالات زفافهما، مما أثار حباً متجدداً للمجوهرات التقليدية في (تيمبل). وقد اجتاحت عودة هذا الأسلوب الخالد موقع إنستغرام، وبالطبع مجموعات واتساب الخاصة بأمهاتنا. ولكن دعونا نكن صادقين، لم تختفي مجوهرات (تيمبل) حقاً؛ فهي ببساطة تحظى بلحظتها المستحقة في دائرة الضوء مرة أخرى.
تُعَد مجوهرات (تيمبل)، بحرفيتها المعقدة وجاذبيتها التراثية، المنقذ النهائي لأولئك الذين يميلون إلى ارتداء مجموعة تقليدية بالكامل. لا حاجة إلى تعديلات عصرية - هذا الأسلوب يفعل كل شيء، ويضيف الرقي مع إشارة إلى عصر العظمة الملكية. إنه المزيج المثالي بين الأناقة والحنين إلى الماضي، مما يجعل سحر العالم القديم في طليعة موضة الزفاف اليوم.
أحجار الباستيل الكريمة: اختيار الشباب
قبل أن ترفضي اللون الأخضر الفاتح باعتباره غير مناسب لبشرتك الآسيوية الغنية بالميلانين، فكري في هذا: عند إقرانه بالظلال المناسبة، يمكن أن يضفي لمسة منعشة وحديثة على المجوهرات التقليدية. بينما ظهر هذا الاتجاه في البداية حوالي عام 2018، كانت علياء بهات في حفل زفاف أمباني هي التي أعادته حقاً إلى دائرة الضوء. كما شوهدت ماهيب كابور، من مسلسل (فابلوس لايف أوف بوليود وافيز) Fabulous Lives of Bollywood Wives، وهي تتبنى هذا المظهر بشكل متكرر. تضيف الأحجار الكريمة الباستيل، سواء في مجوهرات الكوندان أو البولكي، جاذبية مرحة وشبابية. تشمل التركيبات الشائعة المورجانيت والزمرد الروسي والياقوت التايلاندي والمينا الزرقاء ولؤلؤ بحر الجنوب، حيث يضفي كل منها ألوانه النابضة بالحياة.
فخامة التقاليد
كانت احتفالات أمباني بمثابة درس رائع في الفخامة والتقاليد، مع عرض مجموعة مذهلة من مجوهرات البولكي. البولكي، الماس غير المصقول، هو المفضل الخالد، وقد أثبتت الاحتفالات ذلك.
تشتهر الماسات البولكي بجمالها الخام العضوي. وعلى عكس الماسات التقليدية، تظل الماسات البولكي غير متأثرة بالمعالجات الكيميائية أو الفيزيائية، مما يحافظ على شكلها وطبيعتها. غالباً ما يتم قطع الماسات وفقاً لبنيتها الأصلية، مما يخلق سطحاً مصقولاً ولكنه غير متعدد الأوجه، مما يزيد من سحرها الريفي. زينت راديكا ميرشانت كل حدث بقطع بولكي مذهلة، بدءاً من بانداني ليهينغا المخصصة في حفل ماميرو، والتي اقترنت بقلادة بولكي رائعة.
في حفل السانجيت، تألقت بساري مزين بالترتر، مع لمسات من البولكي والموزانيت، في حين تم إكمال تنورة الليهنغا ذات اللون الوردي النحاسي بشكل جميل بقلادة بولكي والأقراط المطابقة.
ينجذب عشاق المجوهرات اليوم إلى القلائد المتدلية بشكل طويل أو الأقراط الكشميرية الزاهية. لا تمثل هذه القطع مجرد إشارة إلى التراث الثقافي، بل تتمتع أيضاً بجاذبية حديثة، مما يجعلها مناسبة لحفلات الزفاف والتجمعات الاجتماعية. تضيف قدرة البولكي على المزج بسلاسة مع الأحجار الكريمة النابضة بالحياة مثل الياقوت والزمرد بريقاً إضافياً، حرفياً.
مجوهرات الكوكتيل: فرصة لإظهار شخصيتك
إذا كنت تريدين الابتعاد عن المجوهرات الهندية التقليدية، فهناك موضة جديدة من قطع الكوكتيل التي تترك تأثيراً ملحوظاً على المشهد. تتميز هذه التصاميم بأشكالها الفريدة وألوانها النابضة بالحياة وزخارفها الجميلة، وهي مثالية للارتداء مع الملابس الهندية الغربية والهندية المعاصرة. مستوحاة في البداية من النظرة الهندية لملابس المنتجعات، ومع وجود حفلات الزفاف في الوجهات، تعد مجوهرات الكوكتيل المستوحاة من الحيوانات خياراً مناسباً لاحتفالات ديوالي المفعمة بالحيوية. سواء كنت تختارين كورتا مطرزة باللون الأبيض الكلاسيكي أو تجربين مجموعة من حمالات الصدر والدوتي، فإن مجوهرات الكوكتيل الهندية تقدم خياراً مرحاً ومتعدد الاستخدامات لأي مناسبة.