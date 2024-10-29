"ديوالي" واستديو"ديانا"دبي يجمعان التبرعات لصالح لبنان

كما ستتاح لهم الفرصة للتبرع بالمال (إلى جانب الأجواء الإيجابية) لأهل لبنان. يستضيف الحدث مؤسسة "دارشان كوليكتيف"، التي أسستها مرشدة الصحة الفلسطينية الكندية نانسي زبانة، ومؤسسة ديانا دبي، التي أسستها ريجينا مظهر. وتقول فاسواني: "سأفتتح الحدث بالقول إنه حتى لو اخترت اليوم عدم المساهمة من منظور مالي، ولكن فقط من منظور النية، فهذا أيضاً موضع ترحيب، لأن الفكرة الأكبر هي مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الآن".

وتتوقع المجموعة حضور حوالي 50-60 شخصاً وأكثر عبر الإنترنت. "إذا انضم إلينا الأشخاص عبر الإنترنت ولم يكن لديهم الساعة والنصف التي سيحتاجونها للمشاركة في الحدث، فيمكنهم الانضمام فقط في آخر 15 دقيقة عندما نقيم حفل الإضاءة، والذي سيكون حول إضاءة الشمعة. وهذه هي النقطة التي سنعقد فيها جلسة النية، حيث نرسل الحب والأمل وطاقات الشفاء إلى لبنان، بالطبع، ولكن أيضاً إلى أي شخص آخر يحتاج إليها".