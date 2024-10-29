"ديوالي" واستديو"ديانا"دبي يجمعان التبرعات لصالح لبنان
هناك الكثير من الألم في العالم الآن - ولكن هناك أيضاً الكثير من الحب والأمل، هذا ما يؤمن به المغتربون المقيمون في دبي الذين يجتمعون لمساعدة المجتمع المتضرر من الحرب والصراعات.
بمناسبة عيد ديوالي، مهرجان الأضواء الهندي، يستضيف عدد من المغتربين حدثاً لجمع التبرعات يسمى "أضيئوا ديا مع دايانا" في استوديو دايانا دبي في مركز الأعمال أنانتارا داون تاون.
"نامريتا فاسواني"، معلمة يوغا وتأمل تبلغ من العمر 41 عاماً، هي صاحبة الفكرة وراء الحدث. قالت لصحيفة خليج تايمز : "كنا نعتقد لفترة طويلة أن ديوالي هو مهرجان للضوء ... نظراً لكل ما يحدث في العالم، شعرنا أن أفضل طريقة لتكريم المهرجان بمعناه الحقيقي، هي إعادة توجيهه نحو قضية معينة".
خلال هذا الحدث، الذي يقام من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 9 مساءً يوم 29 أكتوبر، سيتم دعوة الزوار لإضاءة ديا (مصباح)، يمثل انتصار النور على الظلام.
كما ستتاح لهم الفرصة للتبرع بالمال (إلى جانب الأجواء الإيجابية) لأهل لبنان. يستضيف الحدث مؤسسة "دارشان كوليكتيف"، التي أسستها مرشدة الصحة الفلسطينية الكندية نانسي زبانة، ومؤسسة ديانا دبي، التي أسستها ريجينا مظهر. وتقول فاسواني: "سأفتتح الحدث بالقول إنه حتى لو اخترت اليوم عدم المساهمة من منظور مالي، ولكن فقط من منظور النية، فهذا أيضاً موضع ترحيب، لأن الفكرة الأكبر هي مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الآن".
وتتوقع المجموعة حضور حوالي 50-60 شخصاً وأكثر عبر الإنترنت. "إذا انضم إلينا الأشخاص عبر الإنترنت ولم يكن لديهم الساعة والنصف التي سيحتاجونها للمشاركة في الحدث، فيمكنهم الانضمام فقط في آخر 15 دقيقة عندما نقيم حفل الإضاءة، والذي سيكون حول إضاءة الشمعة. وهذه هي النقطة التي سنعقد فيها جلسة النية، حيث نرسل الحب والأمل وطاقات الشفاء إلى لبنان، بالطبع، ولكن أيضاً إلى أي شخص آخر يحتاج إليها".
أما ما يحدث في الفعالية فهو بسيط للغاية: سيتضمن المساء جلسة تأمل وترديد إرشادية بقيادة فاسواني تليها فرصة للتواصل أثناء احتساء الشاي.
للتسجيل في الحدث، اتصل على الرقم (00971561370042).