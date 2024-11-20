"ديفيد لابوشير": من قائد عسكري إلى مدرب ملهم لصحة الرجال

قبل عقد من الزمان، اعتمد ديفيد نهجاً منضبطاً بشدة عندما شارك في سباقات الرجل الحديدي الثلاثية، وهو الأمر الذي دفع جسده وعقله إلى أقصى الحدود في رياضة تتطلب الالتزام التام. ويحتل ديفيد المرتبة العاشرة على مستوى العالم في فئته العمرية، ويبدأ نظامه اليومي في الساعة 4.30 صباحاً بالركض في الصحراء، وجلسات الصالة الرياضية، والسباحة في المياه المفتوحة. ويقول ديفيد: "الرجل الحديدي ليس مجرد سباق؛ إنه أسلوب حياة". وبالنسبة له، فإن هذه الرحلة تتجاوز قدرة البدن على التحمل، بل إنها تتعلق برعاية المجتمع، ووضع مثال للحياة الصحية، وإظهار القوة التي تأتي من الانضباط للآخرين.