دور التعاطف مع الذات في مواجهة التوتر والقلق
تدخل سارة، البالغة من العمر 45 عاماً، ويداها ترتعشان، وقلبها ينبض بقوة، وتحدق في قبضتيها المشدودتين وكأنها تحملان إجابات تخاف منها.
"كنت أحب حياتي"، تهمس لي، "لكنني لا أعرف ماذا يحدث الآن".
لقد تركت سنوات من التفوق في حياتها المهنية، والتوفيق بنجاح بين الأطفال والأسرة والمواعيد النهائية في العمل، أثرها عليها.
تقول"أشعر وكأنني طائر بجناحين مفتوحين، ولكن ليس هناك ريح تحملني إلى الأمام، محاصرة في المنتصف".
إذا كنت قد تعرضت للإرهاق، فسوف تفهم: إنه يشبه الاستنزاف على مستوى الروح.
الإرهاق: عندما لا تنجح محاولاتك في التغلب على الصعوبات.
بالنسبة للعديد من المتفوقين، فإن الاستجابة الغريزية للإرهاق هي بذل المزيد من الجهد، وفعل المزيد، مصحوبة بالسخرية واللوم الذاتي الشديد:
"أنا أقوى من هذا."
"الأشخاص الآخرون يديرون أمورهم بشكل جيد."
"أنا فقط بحاجة إلى المضي قدماً."
ولكن ماذا لو كان الطريق إلى الأمام لا يتلخص في بذل المزيد من الجهد، بل في التعامل بلطف أكبر؟
الإرهاق هو في الواقع إشعار من الجسم بأنك تجاوزت حدك. يبدأ بشكل تدريجي، وغالباً ما يتسلل إليك من خلال زيادة العمل دون راحة كافية، مثل قضاء وقت أطول في العمل أو تخطي استراحة الغداء. مع مرور الوقت، يمكن أن يصبح هذا الضغط المتراكم غير قابل للتحمل، ويبدأ العمل الذي كنت تجد فيه حماسك في الشعور بالإرهاق، وتصبح حتى المهام الصغيرة عبئاً. وقد يحل الانفصال والشعور بالفراغ محل الشغف السابق بالحياة.
الإرهاق النفسي هو النتيجة الحتمية للتوتر المزمن دون علاج.
وبينما تلعب العوامل الخارجية ــ عبء العمل، والافتقار إلى السيطرة، والبيئات السامة ــ دوراً هاماً، فإن أحد أكبر المسرعات هو الضغط الداخلي المفروض على الذات.
دورة النقد الذاتي: كيف نجعل الإرهاق أسوأ
يربط معظم الناس النجاح بالدافع المستمر، معتقدين أن جرعة صحية من النقد الذاتي تبقينا متيقظين.
لكن الأبحاث تظهر أنه كلما كنا أكثر صرامة مع أنفسنا، كلما أصبنا في الإرهاق بشكل اسرع. وكلما انتقدنا صراعاتنا، كلما غرقنا في القلق والانهيار.
والبحث واضح: إن النقد الذاتي لا يعزز المرونة، بل يزيدها سوءاً.
علاج غير متوقع: التعاطف مع الذات.
في عالم يركز بشكل كبير على الإنجاز والتفوق، قد يبدو تعاطف الإنسان مع نفسه غير طبيعي أو حتى مفرطاً. ففكرة معاملة نفسك بلطف وفهم، خاصة في أوقات التحديات أو الفشل.
تشرح الدكتورة "كريستين نيف"، الخبيرة الرائدة في مجال التعاطف مع الذات، أنه عندما نحكم على أنفسنا بقسوة، فإن نظامنا العصبي يفسر ذلك على أنه تهديد.
عندما يستشعر الدماغ تهديداً - سواء كان حقيقياً أو متخيلاً - فإنه ينشط استجابة القتال أو الهروب، مما يؤدي إلى إغراق الجسم بهرمونات التوتر.
اكتشف الدكتور "ريتشارد ديفيدسون"، عالم الأعصاب المتخصص في دراسة العواطف والمرونة النفسية، أن ممارسة التعاطف مع الذات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تنظيم مشاعرنا واستجاباتنا. فقد أظهرت أبحاثه أن التعاطف مع الذات يساعد في تنظيم مركز الخوف في الدماغ، ما يقلل من ردود الفعل المفرطة تجاه التوتر والقلق. بالإضافة إلى ذلك، يعزز التعاطف مع الذات النشاط في جزء الدماغ المسؤول عن تنظيم العواطف واتخاذ القرارات.
بعبارة أخرى، أن نكون لطيفين مع أنفسنا يغير حرفياً كيفية معالجة دماغنا للتوتر.
التحول إلى التعاطف مع الذات: طرق عملية للتحرر من الإرهاق
إذا كان الإرهاق قد بدأ بالفعل، فإن ما يلي يقع ضمن نطاق قدراتك:
1. استبدال الحكم على الذات باللطف الذاتي
بدلاً من القول،
"لا بد أن أفعل المزيد"، حاول أن تقول "أنا إنسان، وليس من الضروري أن أفعل كل شيء".
عامِل نفسك بلطف، كما لو كنت ستعامل صديقاً مقرباً.
2. اطلب المساعدة
قم بإدراج مواردك. قم بتفويض المهام حيثما أمكن. اطلب المساعدة. نعم، قد لا يتمكن الآخرون من إنجاز الأشياء كما يمكنك، لكن طلب الدعم قد ينقذك. لديك حياة واحدة، فلا تدع الإرهاق يسرقها منك.
3.تطبيع النضال
إن أحد أكثر جوانب الإرهاق النفسي خبثاً هو الشعور بأنك وحيد فيه. إن إدراك وقبول حقيقة أن الجميع يمرون بانتكاسات وشكوك يمكن أن يساعد في تخفيف وطأة اللوم الذاتي واستبداله بالتعاطف مع الذات. الإرهاق النفسي ليس فشلاً شخصياً.
4. اعتبر الراحة ضرورة وليست مكافأة.
الراحة ليست ترفاً أو شيئاً "مستحقاً" بعد العمل الشاق، بل هي عنصر أساسي للحفاظ على صحتنا النفسية والجسدية. من المهم أن نتذكر أن الراحة ليست مجرد فترات طويلة من الانقطاع، بل أيضاً تلك اللحظات القصيرة التي تسمح لنا بإعادة شحن طاقتنا طوال اليوم. مثلاً، فنجان من القهوة يمكن أن يكون لحظة للاستمتاع والراحة، وليس مجرد فرصة لتناول المنبه. تغيير المشهد، مثل الانتقال من بيئة العمل إلى الطبيعة أو قضاء بعض الوقت في الراحة الذهنية، هو أيضاً جزء من رعاية الذات.
5. ضع حدوداً جيدة دون الشعور بالذنب.
تعلم أن تقول لا - ليس من باب الأنانية، بل من باب الحفاظ على الذات. عادة ما يزدهر الإرهاق في البيئات التي لا توجد بها حدود واضحة. ضع حدوداً: لن يضعها لك أي شخص آخر.
6. إعادة صياغة "الفشل" على أنه تعلم.
"إما أن أفوز أو أتعلم". اجعل هذه المقولة القوية جزءاً من شخصيتك وأنت تعيد صياغة الفشل باعتباره منحنى تعليمي. هذا التحول الدقيق يزيل العار الذي يغذي الإرهاق.
7. إعادة صياغة الإنتاجية على أنها أكثر من مجرد ناتج.
الإنتاجية الحقيقية تتلخص في تحقيق تقدم ملموس، وليس فقط في ما يمكنك إنجازه في يوم واحد. لا يتعلق الأمر بالقيام "بالمزيد"، بل يتعلق بالقيام بالأشياء الأكثر أهمية مع الحفاظ على صحتك.
8.امنح نفسك الوقت.
نعم، أتفهم مدى إلحاح الرغبة في "العودة إلى الحياة الطبيعية". تذكر أن "الحياة الطبيعية" هي التي جعلتك منهكاً في المقام الأول. اللطف والصبر ينتصران عندما تجرب هذا المفهوم الجديد للتعاطف مع الذات واحترام الذات.
9. وضح قيمك.
إن التأمل الذاتي وفهم الذات يمكن أن يوجها عملية اتخاذ القرار. كن واضحاً بشأن ما تقدره أكثر في الحياة، يمكن لمعتقداتك وأولوياتك أن تدعمك.
10.اطلب الدعم دون خجل.
إن طلب المساعدة - سواء من مرشد أو معالج أو صديق موثوق - ليس ضعفاً. بل هو حكمة. إن التواصل الهادف هو أحد أقوى علاجات الإرهاق.
خلاصة الموضوع: اسمح لنفسك بأن تكون إنساناً
كمجتمع، نحن بحاجة إلى التوقف عن تمجيد الانشغال، والابتعاد عن الصخب نحو الكمال، من أجل احتضان إنسانيتنا.
إن الإرهاق ليس علامة ضعف، بل هو إشارة جدية إلى ضرورة تغيير شيء ما. ورغم أن التغييرات الخارجية مثل تعديلات عبء العمل و/أو التدخلات الطبية مهمة، فإن التحول الحقيقي الدائم يبدأ داخلياً.
تشير الأبحاث إلى أن التعاطف مع الذات يقلل من هرمونات التوتر، ويقلل الالتهاب، ويزيد من المرونة العاطفية، ويحول الجهاز العصبي من وضع البقاء على قيد الحياة إلى التعافي.
لكن الشفقة على الذات لا تتعلق بالتعافي فحسب - بل تتعلق أيضاً بخلق حياة تستحقها حقاً.
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