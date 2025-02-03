دور التعاطف مع الذات في مواجهة التوتر والقلق

في عالم يركز بشكل كبير على الإنجاز والتفوق، قد يبدو تعاطف الإنسان مع نفسه غير طبيعي أو حتى مفرطاً. ففكرة معاملة نفسك بلطف وفهم، خاصة في أوقات التحديات أو الفشل.

تشرح الدكتورة "كريستين نيف"، الخبيرة الرائدة في مجال التعاطف مع الذات، أنه عندما نحكم على أنفسنا بقسوة، فإن نظامنا العصبي يفسر ذلك على أنه تهديد.