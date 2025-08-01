"دريم دبي": تجربة تجمع نكهات أوروبا وعروض ساحرة

كلما سمعت عن تجربة جديدة تجمع بين العشاء والعروض في دبي، أتردد بصمت. فكرة مكررة متعبة تحتوي على موضوعات متكررة، تقدم تجارب تقطع عادةً وجبة العشاء بعروض موسيقية تمثيلية ورقصات متوسطة الجودة. لكن عندما جربت Dream Dubai، وضعت حكمي جانباً ودخلت بعقل مفتوح — وكانت المفاجأة أكثر من لطيفة.

حال دخولنا، شعرت على الفور أن الأمسية ستكون مميزة. يقع المكان في الطابق الأرضي من منتجع ذا أدرس بيتش، وقد توقعت عبور مدخل يؤدي إلى مكان بحجم متوسط — لكن الواقع كان مختلفاً. منطقة الطعام الرئيسية ضخمة جداً، مع بار شاهق على اليمين ومستويات مختلفة من الطاولات مواجهه للمسرح، مما جعل المكان يشبه القاعة المسرحية. كنا محظوظين بالجلوس مباشرة أمام المسرح، واستقبلنا فريق الخدمة بحرارة وود فور جلوسنا.

قائمة الطعام كانت نموذجية لأمسيات مثل هذه — مزيج من أطباق أوروبية عابرة وأطباق كلاسيكية عصرية. تشاركنا ثلاثة أطباق: سلطة بوراتا طازجة مع طماطم نادرة، شرائح سلمون كارباتشيو مع صلصة يوزو، والمفضلة لديّ، وجبة بارميجيانا الباذنجان الفردية المُقدمة فوق سرير من البشاميل وزيت الريحان. رغم أن هذه الأطباق لم تكن مبتكرة بشكل جذري، إلا أنها كانت مُنفذة بشكل جيد ومصنوعة من مكونات طازجة وعالية الجودة. ثم انتقلنا سريعاً إلى الأطباق الرئيسية، حيث اختار الجميع قطعة الستيك المميزة التي تقدم مع البطاطس المشوية والخضروات. مثل المقبلات، كانت بسيطة وفعّالة.