دروس في الحياة : 6 أنواع من الأشخاص تقابلهم في العالم
في عالم مهووس بالنصائح الفلسفية على وسائل التواصل الاجتماعي، تبرز المتحدثة التحفيزية ومدربة الحياة والكارما المقيمة في دبي، "تامانا تشاندوك".
بدأت المدربة في تقديم المشورة لعملائها منذ سن مبكرة وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم الميتافيزيقية وأكملت دروس البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والعلاج المرتكز على العاطفة (EFT) قبل أن تبدأ ممارستها التي امتدت 17 عامًا.
لقد شجعت والدة تشاندوك ابنتها على استكشاف هذا المجال منذ أن أدركت الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها ابنتها. وتضم قائمة عملائها نجوم بوليوود والسياسيين والدبلوماسيين والأشخاص من جميع أنحاء العالم. يتمتع كل شخص تلتقيه بنوع مختلف من الطاقة وتستخدم العديد من الترياقات الحديثة لإصلاح مشاكله، سواء كان ذلك من خلال كتابة اليوميات أو ممارسة الامتنان أو التواصل مع الطين أو ممارسة اليوجا أو العمل على التأريض أو قضاء الوقت مع الطبيعة أو العمل الخيري وما إلى ذلك.
بعد مسيرة مهنية ناجحة في مومباي، انتقلت تشاندوك إلى لندن ثم إلى دبي مع زوجها وابنتها البالغة من العمر عامين. وهي مؤلفة كتابين وشوهدت آخر مرة في البودكاست الشهير The Ranveer Show .
وتقول إن الخيط البشري واحد في مختلف أنحاء العالم. فمعظم مشاكلهم وانعدام الأمن والمخاوف والشعور بالوحدة متشابهة. لكن السؤال الأكثر شيوعاً الذي يخطر على بالها هو ما إذا كانوا سيبقون في دبي لفترة طويلة. وتتذكر في مقابلة مع صحيفة سيتي تايمز: "تجذب المدينة الناس من مختلف أنحاء العالم، ويأتي العديد منهم بنية البقاء لبضع سنوات، لكنهم ينتهي بهم الأمر إلى جعل دبي موطنهم. فهل سنفعل ذلك؟".
وهنا، تخبرنا عن ستة أنواع من الأشخاص الذين تلتقي بهم بانتظام من جنسيات مختلفة:
الضحايا
إن العديد من هؤلاء الأشخاص الذين يمرون بمواقف محرجة ويأتون إليّ للتعامل مع هذه المواقف على وجه الخصوص، هم منغمسون في مشاكلهم. وعندما أتحدث إليهم، أشعر بنمط معين في المشاكل التي يواجهونها، فأقول لهم إن هناك رسالة أعمق وأنهم يجب أن يصلوا إلى جذور المشكلة حتى لا يجتذبوا نفس النوع من المشاكل مرة تلو الأخرى. ولا أبالغ في تزييف إجاباتي.
الفضولي
يحب الناس التحدث عن مشاكلهم. هذه مجموعة من الناس الذين تسير حياتهم على ما يرام، لكنهم فضوليون بشكل خاص. إنهم في الواقع في حالة سعادة ولكنهم غير متأكدين من ذلك. لا تتعامل مع المواقف السعيدة على أنها أمر مسلم به. لا نتعلم أبدًا عندما نكون سعداء، بل نتعلم عندما نكون في مواقف صعبة. ولأن العديد منهم لم يتعلموا المهارات، فإن الأشخاص الفضوليين غالبًا ما يعودون إليّ كضحايا.
الباحثون
إن هذه المجموعة تسير بالفعل على طريق التنوير وتريد أن تعرف المزيد عن رحلتها الداخلية. وتدور أسئلتها حول كيفية تعزيز مهاراتها لمواجهة رتابة الحياة اليومية والارتقاء بنفسها روحياً. إنهم متعطشون للمعرفة وقد أجريت بعض أفضل المحادثات مع هذه المجموعة من الأشخاص.
صناع القرار سريعو الخطى
وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين يعملون في وظائف تتطلب ضغوطاً عالية ـ الساسة، والصناع، والممثلون، والمنتجون، والممولون، وأباطرة العقارات. ويتعين عليهم اتخاذ قرارات سريعة يومياً، سواء كانت تتعلق بتوظيف أشخاص، أو إجراء عملية شراء ضخمة، أو تحويل أموال تصل إلى ملايين الدولارات، أو يريدون معرفة طبيعة الأشخاص الذين يعملون معهم. وأنا أقوم بمطابقة شخصياتهم وتقديم المشورة لهم وفقاً لذلك. والأمر أشبه بمطابقة الزواج.
المنكوبين
إن المعاناة الإنسانية هائلة، وفي بعض الأحيان عندما تستمع إلى قصص أشخاص تعرضوا لصدمات نفسية، فإن قلبك يتعاطف معهم. إنني أتحدث عن مجموعة تمر بصدمات نفسية متكررة في حياتها، وقد يشمل هذا أيضًا الأشخاص المصابين بأمراض مميتة، وأولئك الذين فقدوا العديد من أزواجهم أو تعرضوا للطلاق عدة مرات. ومن خلال الاستشارة، يمكنك تزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع حزنهم وتهدئتهم ومنحهم العزاء لموازنة صدمتهم.
المفكرون المفرطون
من الشائع جدًا اليوم أن نجد هؤلاء الذين يرون المشاكل أكبر مما هي عليه في الواقع. وفي أغلب الأحيان تكون هذه المشاكل من صنعهم. هؤلاء الأشخاص لا يعانون من مشكلة حقيقية في الحياة. ومن الشائع جدًا أن تتحدث عن أحزانك. لديهم شركاء جيدون لكنهم يشكون من أصغر المشاكل - مثل الشعور بالانفصال وما إلى ذلك، عندما يكون الزوج داعمًا ومحترمًا ومحبًا. في بعض الأحيان، أجعلهم يدركون أن الكثير من المشاكل ترجع إلى الفراغ العاطفي الذي يعانون منه داخل أنفسهم وألفت انتباههم إلى حاجتهم إلى الموافقة المستمرة.