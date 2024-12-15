دروس في الحياة : 6 أنواع من الأشخاص تقابلهم في العالم

من الشائع جدًا اليوم أن نجد هؤلاء الذين يرون المشاكل أكبر مما هي عليه في الواقع. وفي أغلب الأحيان تكون هذه المشاكل من صنعهم. هؤلاء الأشخاص لا يعانون من مشكلة حقيقية في الحياة. ومن الشائع جدًا أن تتحدث عن أحزانك. لديهم شركاء جيدون لكنهم يشكون من أصغر المشاكل - مثل الشعور بالانفصال وما إلى ذلك، عندما يكون الزوج داعمًا ومحترمًا ومحبًا. في بعض الأحيان، أجعلهم يدركون أن الكثير من المشاكل ترجع إلى الفراغ العاطفي الذي يعانون منه داخل أنفسهم وألفت انتباههم إلى حاجتهم إلى الموافقة المستمرة.