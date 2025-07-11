دبي: يقظة "الأم" تنقذ ابنها من مرض قلبي نادر

أثبتت يقظة الأم المستمرة ونصائحها بـ "مراقبة الأطفال بانتظام منذ سن مبكرة للكشف عن أي مشاكل في وقت مبكر واستشارة أطباء مختلفين" أنها أنقذت حياة ابنها البالغ من العمر 14 عامًا، والذي تم علاجه بنجاح من حالة قلبية خلقية نادرة لم يتم اكتشافها منذ الولادة.

وتأتي كلمات أم مازن بعد أن خضع ابنها مازن منتصر حسن، وهو صبي سوداني يبلغ من العمر 14 عامًا، لعلاج ناجح من تضيق الشريان الأورطي، وهو عيب خلقي في القلب قد يكون قاتلاً ويؤثر على واحد فقط من كل 2900 ولادة حية.

وتسلط هذه القضية الضوء على الأهمية الحاسمة لوعي الوالدين وطلب آراء طبية متعددة، حيث تم تشخيص الحالة في البداية بشكل خاطئ على أنها ربو أو التهابات صدرية لسنوات قبل أن يؤدي إصرار الأسرة إلى التشخيص الصحيح والعلاج المنقذ للحياة.