دبي وأبوظبي..المركز الجديد لإدارة الثروات العائلية العالمية

في عالم الثروات الخاصة الخفي، قلائل هي المؤسسات التي تحمل نفس القدر من الغموض مثل إدارة العائلة. ليست بنكًا ولا صندوق استثمار، فإدارة العائلة هي هيكل مخصص مصمم للحفاظ على الثروات الهائلة وإدارتها وتنميتها عبر الأجيال. النموذج ليس جديدًا، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت جهة قضائية واحدة بهدوء مركز الثروة العالمية العائلية: الإمارات العربية المتحدة.
أصبحت دبي وأبوظبي مركزين عالميين حيث يتلاقى الإرث، ونمط الحياة، واستراتيجية الاستثمار. لفهم العوامل التي جعلت الإمارات وجهة جاذبة للأفراد ذوي الثروات الفائقة (UHNWIs)، تحدثت KT LUXE إلى أربعة خبراء رائدين يصوغون منظومة مكاتب العائلة في الشرق الأوسط: ناتاليا بيريكوفا، رئيسة مكتب العائلة في شركة هاوبيرك كابيتال؛ إوين ريلي، مدير العمليات في شركة هيومان ون جلوبال؛ جوزيف بارنيت، مؤسس شركة ريجن للاستثمارات والحلول الإعلامية؛ وجيمس غرينوود، الرئيس التنفيذي لشركة M2.
ناتاليا بيريكوفا توضح أن مكاتب العائلة تميل إلى الانتماء لفئتين: تلك التي تركز على الحماية والحفاظ - مثل تأمين الأصول، وضمان تخطيط الوراثة، والحفاظ على النمو المستقر - وأخرى تسعى للتوسع النشط حيث يدفع الأبناء في العشرينات والثلاثينات استراتيجيات أكثر جرأة. وتشير إلى أن الأجيال الشابة تُظهر ميلاً أكبر نحو البدائل مثل رأس المال المخاطر والعملات الرقمية، في حين يفضل والديهم الأصول التقليدية مثل العقارات والأسهم الخاصة.
إوين ريلي يوافق على هذه الرؤية، مؤكدًا أن الهدف من كل مكتب عائلة متشابه - حماية وتنمية الثروة - لكن التنفيذ يختلف. "بعض المكاتب تركز تمامًا على الاستثمارات فقط، بينما تتوسع مكاتب أخرى في مجالات العطاء الخيري، والحكم، أو حتى دعم نمط الحياة. لا يوجد مكتب عائلة يشبه الآخر تمامًا."
تتنوع المكاتب العائلية بشكل كبير. يصف جوزيف بارنيت الطيف بأنه يتراوح من "فريق من شخصين إلى مكاتب مؤسسية معقدة تدير الصفقات المباشرة والحكم المعقد". ويضيف أن غالبية المكاتب العائلية تضم أقل من 10 موظفين، مما يستدعي إدارة محكمة والاستعانة بأخصائيين خارجيين. جيمس غرينوود يشير إلى أن التنوع أكبر في الشرق الأوسط: "في أحد الأطراف توجد مكاتب مؤسس بسيطة، وفي الطرف الآخر مكاتب مؤسسية كاملة تضم مديرين للاستثمار، فرق المخاطر، وحكم يمتد عبر عدة ولايات قضائية."
إذن، لماذا يستثمر الأثرياء في إنشاء مكتب عائلي بدلاً من مجرد الاستعانة بالبنوك أو مديري الأصول الخارجيين؟ الإجابة تكمن في كلمتين بسيطتين: السيطرة والاستقلالية.
تقول بيريوكوفا: "تتقاضى البنوك والوسطاء أجوراً لبيع منتجاتهم الخاصة، مما يعني أن المشورة ليست دائماً في مصلحة العائلة العليا". وتضيف: "المكتب العائلي، على العكس من ذلك، لديه رؤية شاملة 360 درجة – تشمل الضرائب، والشؤون القانونية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة – ويعمل فقط من أجل العائلة، وليس من أجل الميزانية العمومية للبنك". يتفق رايلي: "العائلات لا تريد أن تكون مجرد عميل آخر على قائمة البنك. إنهم يريدون مزيداً من الخصوصية، والمرونة، وهيكلاً مبنياً بالكامل حول احتياجاتهم".
يضعها بارنيت في إطار "الحاءات الثلاث": الحوكمة (Control)، والتنسيق (Coordination)، والاستمرارية (Continuity). "السيطرة تأتي من وجود فريق مخصص يجيب فقط للعائلة. التنسيق يعني جمع المحافظ المعقدة، سواء كانت عقارات، أو صناديق ائتمان، أو ضرائب، أو نمط حياة، في إطار واحد. والاستمرارية تتعلق بالإرث. فقط 16% من العائلات تنجح في نقل الثروة بنجاح إلى الجيل التالي. وبدون خطط تعاقب رسمية، ينخفض هذا العدد بشكل كبير بعد الجيلين الثالث والرابع".
ويشير غرينوود إلى أن هذا هو السبب تحديداً وراء استثمار دولة الإمارات في بنية تحتية متخصصة مثل مركز الثروة العائلية في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وإطار عمل المكاتب العائلية الفردية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). ويقول: "تسمح هذه المنصات للعائلات بتحقيق سيطرة ذات مستوى مؤسسي مع الاحتفاظ بملكية عائلية".
تجاوزت المكاتب العائلية اليوم دورها كمجرد أدوات استثمارية. فهي تعمل كشركات خاصة تدير كل جانب من جوانب حياة وسمعة عملائها. تقول بيريوكوفا: "يرتكز المكتب العائلي دائماً على خمسة أركان: التعاقب، والاستثمار عبر فئات الأصول المتنوعة، والضرائب، والشؤون القانونية، ونمط الحياة". وتضيف: "غالباً ما تعمل إدارة نمط الحياة كخدمات كونسيرج شخصية فاخرة، بدءاً من العقارات وصولاً إلى السفر. كما يصبح العمل الخيري مهماً عندما يكون للعائلات صورة عامة يجب الحفاظ عليها".
يسلط رايلي الضوء على التعليم كأولوية متنامية، حيث تركز المكاتب العائلية بشكل متزايد على إعداد الجيل القادم لإدارة الثروة. المنطق وراء ذلك: تعليم الثقافة المالية والحوكمة ضروري للحفاظ على الثروة عبر الأجيال.
يسمي بارنيت هذا بـ "نموذج المؤسسة العائلية"، حيث يتم التعامل مع الدساتير، وحل النزاعات، ومنح التبرعات داخلياً. "الأمر لا يتعلق فقط بالاستثمارات. تستخدم العائلات مكاتبها للحوكمة، والعمل الخيري، والمعسكرات التدريبية للجيل القادم. وتقدم مدن مثل دبي الآن مجموعات أدوات تدريبية لدعم ذلك".
ويشير غرينوود إلى أن المكاتب العائلية في الشرق الأوسط تميل أيضاً إلى إدارة حصص كبيرة من الشركات التشغيلية إلى جانب الأصول المالية، "مما يمزج المعايير المؤسسية مع الحوكمة التي تسيطر عليها العائلة".
إذا كان هناك اتجاه استثماري واضح، فهو التخصيص المتزايد للأصول البديلة، التي يمكن أن تشكل 25% من المحفظة. تقول بيريوكوفا: "لكن هذا يعتمد على عمر الأب أو الأم المؤسسين. الأجيال الشابة أكثر ميلاً نحو العملات المشفرة ورأس المال الجريء".
يرى رايلي النمط نفسه: "حدث تحول واضح. العائلات ما زالت تستثمر في الأسواق العامة ولكن المزيد والمزيد منها يخصص حصصاً للأسهم الخاصة، والعقارات، ورأس المال الجريء".
يضع بارنيت أرقاماً محددة لذلك: "تشكل البدائل الآن 45–55% من محافظ العديد من المكاتب العائلية. وتسيطر الأسهم الخاصة، لكن العملات المشفرة تكتسب أرضية. ويشير نحو ثلث المكاتب العائلية إلى تعرضها للأصول الرقمية".
يصفها غرينوود بأنها هيكلية وليست دورية: "تُظهر الاستطلاعات العالمية أن المكاتب العائلية تدير حوالي 45% من أصولها في البدائل. لقد تجاوزت الأصول الرقمية بالفعل مرحلة 'قائمة المراقبة'؛ حوالي ثلث المكاتب العائلية تستثمر الآن في العملات المشفرة. ما نشهده هو تعطش للتنويع وطرق مبتكرة لنشر رأس المال، من سندات الخزانة المرمزة إلى الائتمان الخاص".
إن إنشاء مكتب عائلي فردي مخصص ليس رخيصاً. تقول بيريوكوفا: "تحتاج إلى 500 مليون دولار على الأقل من الأصول لتبرير ذلك. أدنى من ذلك، يمكن أن يكون المكتب العائلي المتعدد (Multi-Family Office) حلاً جيداً، لكن السمعة والتوصيات الموثوقة أمران حاسمان".
يقدم رايلي نطاقاً أوسع قليلاً: "أكثر من بضع مئات الملايين من الدولارات منطقي للمكتب العائلي الفردي. أدنى من ذلك، غالباً ما تفوق التكاليف الفوائد، لذا فإن المكتب العائلي المتعدد هو عادة المسار الأكثر ذكاءً".
يحدد بارنيت ثلاثة مستويات: العائلات التي تبلغ ثروتها من 50 مليون دولار إلى 150 مليون دولار تميل إلى إدارة مكاتب عائلية إدارية بطاقم خفيف والاستعانة بكثافة بمصادر خارجية. تستخدم عائلات 150 مليون دولار إلى 250 مليون دولار نهجاً هجيناً مع فريق أساسي ومتخصصين. أما العائلات التي تتجاوز المليار دولار، فتقوم بتعهيد كل شيء تقريباً داخلياً.
يتفق غرينوود على أن المكاتب العائلية المتعددة تصبح جذابة بشكل متزايد، خاصة لأولئك الذين تتراوح ثروتهم بين 25 مليون دولار و 50 مليون دولار. "إنها توفر كفاءة في التكلفة، وإعداد تقارير موحدة، والوصول إلى التخطيط الاحترافي دون التكاليف التشغيلية للإعداد المخصص".
بالنظر إلى العوامل المذكورة أعلاه التي تؤثر على إنشاء المكاتب العائلية، يتضح لماذا تتمتع دولة الإمارات بميزة. والأسباب تتجاوز الحوافز الضريبية. تقول بيريوكوفا: "ما تريده العائلات في نهاية المطاف هو الاستقرار. تقدم دولة الإمارات أمناً مطلقاً وإمكانية تنبؤ – وهي صفات لا تقدر بثمن بالنسبة للأثرياء الفائقين".
يشير رايلي إلى التوقيت والموقع: "لقد بنت دولة الإمارات الثروة الخاصة، وأنشأت مركزاً آمناً وصديقاً للأعمال، وأضافت جاذبية لنمط الحياة من خلال مبادرات مثل التأشيرة الذهبية".
يصفها بارنيت بثلاث كلمات: "المنصة، القرب، والسياسة". "أدارت دولة الإمارات جائحة كوفيد بشكل أفضل من العديد من البلدان، مما أثبت أنها قاعدة آمنة. موقعها عند مفترق الطرق بين القارات وأنظمة الحوكمة الشفافة جعلها لا تقاوم".
يقول غرينوود بصراحة: "هذا ليس مجرد موضة؛ إنه تحول هيكلي. تجمع دولة الإمارات بين الاستقرار السياسي، ومحاكم القانون العام، وأنظمة المكاتب العائلية المبسطة، والاتصال العالمي. علاوة على ذلك، فهي تقود العالم في تدفقات المليونيرات. العائلات لا تنقل الأموال فحسب؛ بل تنقل مراكز اتخاذ القرار إلى هنا".
من المعسكرات التدريبية للتعاقب إلى الأصول الرقمية، وخدمات الكونسيرج الخاصة إلى الاستثمارات المشتركة بمليارات الدولارات، أصبحت المكاتب العائلية التعبير المطلق عن الثروة، والخصوصية، والاستمرارية. وفي دولة الإمارات، هم أيضاً جزء من قصة أكبر: كيف تعيد دولة شابة اختراع نفسها كعاصمة للإرث. كما تقول بيريوكوفا: "المكاتب العائلية تتجاوز الاستثمار بكثير. إنها تدمج الحوكمة وإدارة السمعة في استراتيجية متماسكة واحدة تحمي الثروة والإرث ونمط الحياة عبر الأجيال". بالنسبة للعائلات الثرية، يبدو أن مستقبل الإرث قد وجد بالفعل موطنه – في دبي وأبوظبي.