دبي وأبوظبي..المركز الجديد لإدارة الثروات العائلية العالمية

تقول بيريوكوفا: "تتقاضى البنوك والوسطاء أجوراً لبيع منتجاتهم الخاصة، مما يعني أن المشورة ليست دائماً في مصلحة العائلة العليا". وتضيف: "المكتب العائلي، على العكس من ذلك، لديه رؤية شاملة 360 درجة – تشمل الضرائب، والشؤون القانونية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة – ويعمل فقط من أجل العائلة، وليس من أجل الميزانية العمومية للبنك". يتفق رايلي: "العائلات لا تريد أن تكون مجرد عميل آخر على قائمة البنك. إنهم يريدون مزيداً من الخصوصية، والمرونة، وهيكلاً مبنياً بالكامل حول احتياجاتهم".